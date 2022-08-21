Связался с чипом: какое влияние могут оказать на людей нейронные импланты

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15 августа американский миллионер Илон Маск заявил о преимуществах чипирования людей. «Вечерка» узнала у столичного биофизика и футуролога о плюсах и минусах такой связи человека с искусственным интеллектом.

Новые возможности

Практика вживления под кожу микроэлектронных устройств поможет людям с ограниченными возможностями, заявил американский миллиардер. По словам биофизика и футуролога Игоря Артюхова, технически это вопрос ближайшего будущего.

— Имплантируемые интерфейсы «мозг-компьютер» способны улучшить жизнь пациентам, у которых есть нарушение двигательных функций конечностей, расстройство психической системы. Заметна роль использования чипов в целях восстановления памяти, — говорит специалист. — Ученые уже проводили испытания на крысах, которым вместо поврежденного гипотоламуса (часть промежуточного мозга. — «МВ») вживляли микросхему. Она способствовала преобразованию кратковременной памяти в долговременную.

Биофизик добавил, что нейронные импланты дают возможность человеку эффективнее использовать свой мозг для работы с компьютерами или мобильными телефонами.

— В частности, такой интерфейс позволяет работать с вычислительной электронной машиной без использования клавиатуры или мышки, — поясняет Игорь Артюхов. — А пилоту истребителя — управлять летательным аппаратом без рук.

Негативные влияния

Эксперт, однако, отмечает, что, несмотря на плюсы, в имплантации чипов есть свои минусы. Один из основных — возможность с помощью интерфейсов управлять человеком.

— Самое интересное, что об этом уже говорят с начала 1960-х годов. Многие ученые полагали, что, воздействуя на центры агрессии человека, можно заставить его, например, напасть на сидящего за столом соседа, — рассказывает биофизик. — Более того, контролируемый извне человек будет считать, что его поступок имеет под собой какое-то основание.

Ну а если пофантазировать на эту тему, то технологию чипирования еще могут использовать в целях внесения в мозг каких-то ложных воспоминаний, которые будут регулировать поведение человека так, как это нужно недоброжелателю.

Игорь Артюхов уверен, ч т о, несмотря на активное развитие исследований на тему чипирования человека, нам еще очень многое неизвестно об этих новых технологиях.

— Есть вероятность, что в будущем мы столкнемся с такими опасностями, о которых сейчас даже не догадываемся. Но всему свое время, — заключает биофизик.

Законный интерес

Тема подкожной имплантации электронных устройств настолько популярна, что вызывает интерес не только ученых, представителей средств массовой информации, а также специалистов в области законотворчества.

В 2007 году американские штаты Висконсин, Северная Дакота и Калифорния приняли документ, который подтверждает незаконность принудительного чипирования людей. В 2008 году подобный закон принял штат Оклахома.

В 2010 году в штате Виргиния приняли законопроект, который запрещает руководителям компании принуждать своих сотрудников к имплантации интерфейсов.

В 2022 году президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о предоставлении субсидий на 52,7 миллиарда долларов для стимулирования производства и дальнейших разработок полупроводников в стране. Предполагается, что компании, производящие чипы, смогут конкурировать с китайской полупроводниковой промышленностью.

Оплатить проезд ногтем

На фоне повышенного интереса к теме чипирования появляется все больше людей, готовых вживить в свое тело электронное устройство. Причем некоторые из них решаются на эту процедуру даже без помощи специалистов.

Пассажир

Так, в 2015 году инженер из столицы по имени Влад Зайцев вшил себе под кожу NFC-чип от транспортной карты «Тройка». Сначала он растворил проездной в ацетоне, потом извлек чип и залил его биосовместимым силиконом. Получившуюся пластину вшили ему в руку. Процедура проводилась под местным обезболиванием. Зайцев рассказывал, что перед процедурой консультировался с врачами, подбирал материалы для импланта — искали силикон, который не отторгается организмом. Еще он советовался со специалистами насчет медикаментозного сопровождения.

Технарь

В том же году у директора управления по социальным медиа IT-компании Евгения Черешнева возникла идея вшить в свой организм биологический микрочип, который позволит взаимодействовать с окружающей техникой. Представителям СМИ он рассказывал, что вшил в свою руку не большое устройство размером 12 на 2 миллиметра, упакованное в биостекло. Евгений утверждает, что оно может нормально сосуществовать с человеческим организмом. По его словам, микросхема способна хранить до 880 байт памяти и позволяет взаимодействовать со смартфонами, приложениями, электронными замками, ноутбуками.

Мастер маникюра

В 2019 году чип от проездного в ноготь вживила москвичка Алена Рутчина. Тогда журналистам энтузиастка рассказывала, что вместе с мастером по маникюру с помощью растворителя они превратили синюю карту «Тройка» в два белых куска пластика. Девушка рассказала, что специалист вытащил тонкие провода, чип и покрыл конструкцию специальной базой для маникюра. А затем мастер нарастил москвичке ноготь по обычной технологии.