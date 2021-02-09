Карпулинг в Москве и Подмосковье. Что это такое и как будет работать

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москва и Подмосковье готовятся к запуску карпулинга — сервиса для перевозки пассажиров от остановок общественного транспорта до труднодоступных районов и обратно. Что из себя будет представлять этот сервис, какие у него есть преимущества и недостатки по сравнению с автобусами и такси? На эти вопросы «Вечерняя Москва» искала ответы вместе с автоэкспертами.

Власти Москвы планируют запустить новый транспортный сервис — социальный карпулинг. Он предусматривает перевозку пассажиров от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных районов, куда не ходят автобусы или ходят крайне редко. В нашей стране несколько похожих сервисов по поиску попутчиков, но из-за разветвленности и доступности других транспортных средств нужда в них меньше.

Отличие карпулинга от подобных онлайн-сервисов состоит в двух нюансах. Стоимость проезда при карпулинге может быть просубсидирована государством. Во-вторых, маршруты большинства сервисов часто совпадают с маршрутом альтернативного общественного транспорта. А карпулинг заполняет «брешь»: дает возможность доехать туда, куда на автобусе не доберешься. Например, из коттеджного поселка где-нибудь в Подмосковье до железнодорожной станции.

Цель проекта, намеченного на 2025 год, состоит в повышении доступности транспорта и переключении максимального числа пассажиров с личного на общественный транспорт. В Новой Москве (в Троицком и Новомосковском округах) и в Подмосковье есть много коттеджных и дачных поселков, далеко располагающихся от остановок рельсового, магистрального и общественного транспорта. В них проживает от силы пара сотен человек. Из-за отсутствия общественного транспорта жителям приходится ездить или на своей машине, или такси. А это создает заторы на дорогах и увеличивает цену на такси.

Как это будет работать?

Условия функционирования карпулинга будут еще уточняться, но вот что известно из сообщений прессы и заявлений Минтранса:

— для пользования карпулингом будет создано специальное мобильное приложение, через которое, так же как и в такси, можно будет заказывать «социальную» машину;

— автовладельцы, которые буду совершать поездки регулярно и по определенным маршрутам, смогут зарабатывать;

— для гарантии безопасности поездок водители должны иметь определенный стаж вождения (2 года) и привести свое авто к экологическим стандартам;

— предположительно, в день можно будет совершать не больше двух поездок и за раз перевозить максимум пятерых пассажиров;

— таксисты тоже могут участвовать в проекте, но они не должны нарушать важное условие: движение по строго определенному маршруту и расписанию (коттеджный поселок — ТПУ). Расписание важно, поскольку у пассажира должна быть уверенность в том, что по прибытии (скажем, на вокзал) он гарантированно сядет на карпулинговое авто;

— расчет за поездку осуществляется безналом через онлайн-сервис, а за нарушение правил перевозки аккаунт водителя блокируется.

Оценки экспертов

Автоэксперт и журналист, ведущий программ на «Авторадио» и канале «Авто плюс» Петр Баканов полагает, что инициатива карпулинга своевременна.

— Идея верная и грамотная, потому что в любом большом городе нужно давать возможность гражданам участвовать в движении и регулировании транспортного вопроса. Для таких переростков, как Москва и Санкт-Петербург, где много пригородов и власти не успевают обеспечить их транспортом, это большой вклад. Эта идея не нова, — сказал он.

Скептики опасаются, что поездки на частном авто могут быть менее безопасными. Баканов думает иначе.

— У любого водителя, если он допущен к управлению транспортным средством, есть водительское удостоверение, свои права, обязанности. Есть целый свод административной и уголовной ответственности. С точки зрения дорожной безопасности ничего не изменится, а наоборот, упростится. Я бы не говорил, что таксист, у которого есть определенный набор бумажек, безопаснее, чем частник. Это вилами по воде писано. Это не более чем бюрократическая процедура, — сказал он.

В то же время могут возникнуть проблемы с «криминальной безопасностью», ибо водитель не знает, кого будет подвозить, и наоборот. Этот риск может минимизировать регистрация, в ходе которой в базу данных будут подгружены паспорта, водительское удостоверение и данные банковских карт, заметил Баканов.

Автоюрист Дмитрий Славнов также поддерживает внедрение карпулинга в Москве и Подмосковье.

— В маленьких городах и деревнях есть проблемы с автобусами. Особенно в зимний период, когда холодно. Люди на остановках могут стоять очень долго. Если администрация не может ввести дополнительные рейсы и единицы техники, то стоит попробовать карпулинг, — говорит он.

В целом, поддерживая саму идею повышения доступности транспорта в отдаленных районах, оба эксперта сомневаются в готовности водителей пользоваться карпулингом.

— Есть подозрение, что это приложение не будет пользоваться большим спросом. Наш человек, который сел за руль, уже не шибко готов сажать кого-то еще. Не говоря уже о цене. Мне кажется, услугой будет пользоваться не более 20 процентов водителей, — подчеркнул Баканов.

Кроме того, автовладельцев может не устроить обязательство подвозить в определенное время и не более двух раз.

— С такими ограничениями проще договориться людям, живущим в одном доме, и интегрироваться в одну соцсеть, координировать свои поездки. Но это другая культура или образ жизни, — сказал он.

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