«Внезапный отказ»: почему закипает двигатель и как этого избежать

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Летняя жара иногда утомляет не только людей, но и механизмы. Так, некоторые водители в это время года по неопытности могут столкнуться с перегревом двигателя своего автомобиля. Как этого избежать, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

По словам специалиста, корень всех бед с перегретым мотором один — несвоевременный уход за личным транспортом. У технически исправного автомобиля достаточно широкий температурный диапазон, и перегреть его, если вы не гонщик, выезжающий на ралли в пустыне, невозможно, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Но если машина неисправна и вы за ней не следили, то перегреть двигатель можно запросто, — добавил он.

В первую очередь, говорит эксперт, проверять нужно состояние радиатора или пакета радиаторов (если их несколько). Хотя бы раз в четыре года нужно очищать соты радиаторов от грязи, тополиного пуха и других лишних элементов, советует Субботин.

— Вот ползет у вас стрелка наверх, хотя автомобиль работает исправно, первое, на что вам надо смотреть, — радиатор. Если у вас пакет таковых, нужно снимать, чистить и промывать, а еще лучше идти в сервис, — сказал он.

Второе и не менее важное условие защиты мотора от перегрева — адекватный режим работы, отметил собеседник «ВМ». По его словам, на платной трассе некоторые водители любят «наваливать будь здоров», разгоняясь до 200 и больше километров в час. После таких нагрузок машине необходимо дать отдохнуть, охладиться по меньшей мере в течение нескольких минут, считает автоэксперт.

Еще один нюанс — состояние охлаждающей жидкости. Она, как и радиаторы, может забиться, особенно если является обыкновенной водой из-под крана, заявил Субботин. В составе жидкости могут появиться отложения, накипь, что делает неэффективной площадь охлаждения и приводит к закипанию мотора, обратил внимание специалист.

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Помимо этого, следует приглядывать за термостатом, который то и дело «внезапно отказывает», указал Субботин.

— Бывает, что вы за уровнем жидкости не уследили, и все — где-то треснул бачок расширительный, где-то корпус термостата лопнул, где-то трубы под хомутом лопнули, и потекло. Мотор начал греться, — разъяснил он.

Наконец, от перегрева спасает вентилятор, но и за ним нужен глаз да глаз, говорит автоэксперт. Вентиляторы, особенно контактные, тоже любят часто ломаться либо «западать» от пыли и грязи, отметил собеседник «ВМ».

— Бывает такое, что ты стоишь в пробке, температура растет, а вентилятор не включается. Тут либо датчик менять, либо вентилятор износившийся. Ну или постучать по нему — иногда помогает, — с иронией добавил Субботин.

Он также поделился с «ВМ» забавной историей о перегреве своей машины.

— Весной еду, вдруг у меня начинает греться автомобиль. Я думаю, в чем же дело? Все вроде в порядке, все работает. Еду 150 километров в час — нормально, начинаю набирать обороты — греется. В итоге пришел к своим ребятам в сервис, спрашиваю: «Ну что случилось? Ничего не понимаю!». А они взяли и достали картонку, которую я забыл убрать: я картонкой закрыл радиатор на зиму, чтобы холодный воздух не проходил в подкапотное пространство. Я забыл! — смеясь, рассказал эксперт.

Подобные курьезы могут произойти с каждым по элементарной невнимательности, добавил он.

Субботин также предупредил, что перегрев мотора чреват его износом, который затем потребует проведения серьезного и дорогостоящего ремонта.

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