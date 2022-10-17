Под зонтиком: почему Европа не может позволить себе ссориться с Соединенными Штатами

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

В последнее время у нас часто говорят и пишут, что Европа, мол, нынче уже не та, утратила «субъектность» и «полностью легла под Америку». Так ли это? Действительно ли Старый Свет потерял независимость и суверенность? Правда ли, что европейский континент сегодня полностью зависит от Соединенных Штатов? И если да, то почему? Об этом рассуждают обозреватель «Вечерней Москвы» Георгий Бовт и наши эксперты.

Прежде всего надо понимать, что современные политические и экономические отношения между США и Европой закладывались после Второй мировой войны, когда Америка, выйдя окончательно (еще даже только вступив в эту мировую войну) из своего прежнего изоляционизма, погрузилась с головой в европейские дела. Европа в 1945 году лежала в руинах. И ей был предложен «План Маршалла», в котором, стоит напомнить, предлагалось участвовать СССР и его новым восточноевропейским союзникам. Однако Сталин отказался, поскольку — и не без оснований — полагал, что предоставление помощи будет обставлено определенными политическими условиями. А делить свою власть с каким-то там Трумэном и слушать его советы он, разумеется, не хотел.

Американцы действительно настояли на том, чтобы Западная Европа предприняла совершенно определенную перестройку своих институтов, своей экономики — на общих, позже получивших название «евроатлантических», принципах. В том числе не должно было быть никаких коммунистов в составах послевоенных правительств. Хотя они туда периодически и пытались прорваться. Американский план сработал. «План Маршалла» не только помог восстановить разрушенные экономики и модернизировать их, но и способствовал появлению объединенной Европы с общим рынком. Он стал основой для рождения Евросоюза и НАТО.

Гарри Трумэн проталкивал план через скептически настроенный Конгресс (который считал, что хватит кормить Европу и помогать ей, надо снижать налоги и заняться самой Америкой) аж 10 месяцев. Была создана Администрация экономического сотрудничества. Главой организации назначили Пола Хоффмана — республиканца (Трумэн был демократ), чтобы получить поддержку всех партий. Хоффман был экс-гендиректором автоконцерна «Студебекер».

Было решено, что руководить внедрением плана должен бизнесмен, а не политик. Со стороны Европы была создана организация OEEC (Организация европейской экономической кооперации). Ее руководителем назначили французского экономиста и министра в правительстве де Голля Роберта Марджолина.

На восстановление экономик Европы было выделено 13,3 млрд долларов (в современных долларах это тоже отнюдь не запредельная сумма — 143 млрд). Основную часть составляла прямая помощь (11 млрд), остальное — кредиты (1,2 млрд) и гарантии по ним (200 млн). Основные цели были обозначены так: расширение производства и сельского хозяйства; восстановление стабильных валют и сбалансированных госбюджетов в каждой стране; стимулирование международной торговли среди стран Европы и между Европой и остальным миром. План восстановления был рассчитан на 1948–1952 гг. Но они были выделены почти все уже в первые два года. Четверть всех денег получила Британия — как прямой союзник, пятую часть — Франция. По 11 процентов получили Германия и Италия. Хотя они входили в нацистский блок, было принято решение удержать их от сползания в коммунизм. Примечательно, что 5 процентов денег получило ЦРУ на финансирование подрывной деятельности против СССР в Европе. По неподтвержденной информации, часть денег пошла на финансирование бандеровского подполья на Украине.

США установили над Европой свой «зонтик безопасности», и именно тогда был заложен важнейший принцип распределения расходов на эту безопасность и «противостояние коммунизму», когда США платили намного больше, чем их союзники. Это изначально было заложено в большой европейский проект. Однако такая политика, включая «План Маршалла», стоит подчеркнуть, была направлена не только на то, чтобы противостоять Советскому Союзу, но и на то, чтобы обеспечить процветание Европы, ее интеграцию в единый рынок со свободным движением товаров, капитала и рабочей силы.

Основатели этих институтов планировали и мечтали, что они станут основой Соединенных Штатов Европы, очень похожих на США. Они исходили из того, что глубокая экономическая взаимозависимость сделает невозможными дальнейшие европейские войны.

Черчилль, Рузвельт (в центре) и Сталин, Ялтинская конференция (1945) / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

И в общем, как ни парадоксально, взаимное ядерное сдерживание СССР и США позволило избежать конфликта великих держав — и ядерной войны — в течение всего времени после Второй мировой войны. Именно на таких основах — политического и военного лидерства Америки (если угодно — гегемонии) — был построен так называемый открытый, либеральный мировой порядок в его западном варианте, каким мы его знаем до последнего времени. После распада СССР ни у кого на Западе не было сомнений в том, что аналогичный порядок следует расширить на бывших членов Варшавского договора, включая Россию. Старинная американская фантазия-миф о том, чтобы навсегда освободиться от Европы, фактически господствовавшая на уровне массового и политического сознания в США до Второй мировой войны — так называемый изоляционизм — был уже окончательно похоронен и не имел шансов на возрождение.

Новый «глобальный мировой порядок», который начали конструировать США после Второй мировой войны на Западе, основывался на принципе, согласно которому только система либеральных демократий может быть мирной и процветающей. После окончания холодной войны планировалось распространить этот же принцип на «новые территории, освободившиеся от коммунизма». В чем-то это походило, наверное, на строительство новой Утопии в глобальном масштабе.

Строители во многом, надо признать, преуспели. Современный Евросоюз и США создали огромный общий рынок, построенный на масштабных торговых и инвестиционных отношениях. И хотя в 2021 году Китай обогнал США как крупнейший источник импорта товаров в ЕС, США остаются крупнейшим торговым и инвестиционным партнером ЕС. Трансатлантические отношения играют огромную роль и в масштабах всей мировой экономики. Либо ЕС, либо США являются крупнейшим торговым и инвестиционным партнером почти любой другой страны мира. В совокупности экономики ЕС и США составляют более 40 процентов мирового ВВП и до 40 процентов мировой торговли товарами и услугами. В 2020 году компании из ЕС экспортировали в США товаров на 353 млрд евро. На экспорт в США завязаны более 164 тыс. европейских компаний, почти 93 тыс. из которых являются малыми и средними предприятиями.

Общий объем инвестиций США в ЕС в три раза выше, чем во всей Азии. Инвестиции ЕС в США примерно в восемь раз превышают сумму инвестиций ЕС в Индию и Китай вместе взятые. Инвестиции ЕС и США являются реальной движущей силой трансатлантических отношений.

Треть этой трансатлантической торговли приходится на переводы внутри фирм и корпораций, которые, таким образом, работают по обе стороны Атлантики.

Последние годы (особенно в годы правления Трампа, когда он снова попытался выдвинуть лозунг «Америка превыше всего») экономические да и политические отношения США с Европой осложнились. Прежний «младший партнер» вырос, окреп и стал более жестко отстаивать собственные интересы. Так, хотя США и являются крупнейшим торговым партнером ЕС, между ЕС и США так и нет специального соглашения о свободной торговле. Предложенные Америкой условия не устроили ЕС. Переговоры о Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве были начаты аж в 2013 г., но завершились безрезультатно в конце 2016 г. В 2019 г. они были признаны более не актуальными. Хотя на практике повышенные тарифы влияют лишь на 2 процента взаимной торговли.

Фото: Whitehouse

После прихода к власти нынешней администрации Белый дом стал работать над восстановлением «атлантической солидарности» во всех сферах взаимодействия. На саммите ЕС– США в 2021 году был достигнут прогресс в разрешении некоторых из самых давних торговых споров между двумя сторонами. В частности, сделан решительный шаг к разрешению спора между Airbus и Boeing в рамках ВТО, создана рамочная программа сотрудничества в сфере производства больших гражданских самолетов, приостановлено действие соответствующих тарифов США и ЕС на пять лет. Снижена напряженность, связанная с применением США тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС.

Европейский союз и Соединенные Штаты учредили Совет по торговле и технологиям, который станет площадкой для координации подходов к ключевым глобальным торговым, экономическим и технологическим вопросам. Договорились углубить трансатлантическое сотрудничество для укрепления цепочек поставок полупроводников, сдерживания нерыночной торговой практики и выработки общего подхода к регулированию глобальных технологических компаний. Стороны договорились обмениваться информацией об инвестиционных тенденциях, влияющих на безопасность, в том числе об отраслевых тенденциях, происхождении инвестиций и типах транзакций. ЕС и США также договорились расширить сотрудничество в области здравоохранения, «зеленой энергетики» и «укреплении демократических ценностей для более безопасного мира».

В то же время надо подчеркнуть, что важнейшей и тоже неотъемлемой частью «общеевропейского благополучия», а во многом и его основой в течение всех последних десятилетий был доступ Европы к относительно дешевым российским энергоносителям. В обмен Россия получала европейские товары и технологии, общий объем экспорта которых в нашу страну до начала военного конфликта уже приближался к объемам экспорта в Америку. Теперь эта схема сломана на долгие десятилетия вперед, и еще неизвестно, к каким последствиям приведет для европейской экономики.

Военный конфликт на Украине еще сильнее подтолкнул ЕС в объятия США. В том числе в сфере военного сотрудничества. Забыт прежний ропот европейцев о том, что, дескать, требования США по части увеличения военных расходов до не менее 2 процентов ВВП чрезмерны (США тратили тогда 3,5 процента). Напротив, сейчас практически все европейские страны НАТО увеличивают военные расходы для борьбы с вновь обнаружившейся — а то давно не слышно было со времен холодной войны — «российской агрессией». Тогда как в 2021 году военные расходы во всем мире, включая Запад, снижались. Теперь же в том числе американские военные корпорации смогут рассчитывать на щедрые военные заказы — для восполнения находившейся в армиях, прежде всего Восточной Европы, советской и российской военной техники, которая почти вся уже «утилизирована» на полях сражений на Украине.

Одновременно американские энергетические компании, прежде всего специализирующиеся на производстве сжиженного газа, спешно занимают (наряду с поставщиками из Канады, Катара и ряда других стран) нишу, освободившуюся после резкого сокращения поставок дешевого трубопроводного газа от «Газпрома».

СПГ уже занимает не менее 60 процентов в европейском газовом потреблении. Европейцам, правда, приходится расплачиваться высокой ценой на энергоносители. Если и дальше так пойдет, то снова встанет вопрос о новом «Плане Маршалла». Еще и для Украины. Ценник, как говорят на базаре, будет «конский». Во всех смыслах.