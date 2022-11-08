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«Психологическая усталость»: почему страны ЕС урезают пособия и льготы украинским беженцам

Анастасия Харламова

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«Психологическая усталость»: почему страны ЕС урезают пособия и льготы украинским беженцам
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За последние полгода страны ЕС приняли почти 7 миллионов беженцев с Украины. Почти четыре миллиона из них вернулись обратно. Однако в последние месяцы отношение Евросоюза к беженцам из Украины немного изменилось. Почему Европа урезает пособия и льготы украинским беженцам — в материале «Вечерней Москвы».

По словам политолога Андрея Кортунова, страны ЕС думали, что конфликт на Украине закончится намного быстрее.

— Это предвиденная ситуация. Многие в Европе предполагали, что конфликт будет скоротечным. Страны ЕС думали, что украинских беженцев нужно будет размещать всего несколько недель, в крайнем случае пару месяцев. Однако конфликт затянулся, — рассказал Кортунов.

Экономическая ситуация в европейских странах сильно изменилась за эти месяцы. Евросоюзу стало сложнее выделять средства для содержания беженцев из Украины на своей территории, считает эксперт:

— Кроме того, когда принимали беженцев на территории ЕС, у европейских стран была другая экономическая ситуация. Тогда еще не было санкций и энергетической войны с Россией. Сейчас наблюдается рост инфляции и цен не только на топливо, но и на продовольствие и другие товары первой необходимости. Сегодня труднее выделять деньги и ресурсы на уровне Евросоюза для поддержки беженцев.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что европейцы стали более спокойно относиться к кризису на Украине. Их проблемы вышли на первый план.

— Также у европейцев накапливается психологическая усталость. Конфликт и кризис из чрезвычайной ситуации превращается в обыденность. Постепенно он уходит на второй план. Я считаю, что это естественный ход событий. Однако Европа будет продолжать поддерживать украинских беженцев всеми возможными способами, — заверил Кортунов.

Франция

Украинские беженцы, получившие временный вид на жительство со статусом «временной защиты», должны подтверждать его через 6 месяцев. Это можно сделать только с помощью предоставления договора аренды жилья или свидетельства о предоставлении жилья. Без подтверждения статуса беженцы лишатся права на выплаты, медицинское обслуживание, а также им закроют доступ к рынку труда.

Германия

В Германии упразднили бессрочное пребывание украинских беженцев на территории страны. Власти начали учитывать безвизовые дни, в течение которых приезжие находятся в стране. Более того, беженцы без статуса временной защиты, въехавшие в страну после 1 сентября, не смогут находиться в ней дольше 90 дней. А остальным необходимо получать этот статус или выезжать из страны на три месяца.

Чехия

Мэрия Праги отменила доплаты владельцам жилья, которые размещают украинских беженцев. После 7 месяцев пребывания в Чехии, ежемесячные выплаты беженцам с 5000 крон уменьшаются до 4620 крон для совершеннолетних, 3320 крон — для детей. Однако их не смогут получить те, кто уже получает бесплатное питание и жилье. Также власти отменили бесплатный проезд по территории страны для беженцев.

Швейцария

Швейцария будет выдавать субсидии беженцам из Украины со статусом защиты S, который можно получить по упрощенной процедуре, с учетом их доходов и имущества.

Украина Евросоюз (ЕС) беженцы
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