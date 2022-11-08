Выбрать здравый смысл: новый Конгресс США может снизить финансирование Украины

Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом Штатов / Фото: picture alliance / Consolidated / TASS

Во вторник, 8 ноября, в США проходят выборы в Конгресс. Результат может повлиять на внешнюю политику Штатов, в частности по ситуации на Украине.

Большинство политологов уверены, что Демократическая партия проиграет. Американцы недовольны работой администрации президента — демократа Джо Байдена. А именно высокой инфляцией и неудачной внешней политикой. Речь идет о бесславном уходе из Афганистана, об обострении отношений с Китаем — главным экономическим партнером США, неумением договориться с арабами об увеличении добычи нефти и, главное, об украинском кризисе, поставившем мир на грань ядерной войны впервые с 1962 года.

— Если республиканцы получат большинство мест в Конгрессе, они запустят проверку решений Байдена о расходовании федерального бюджета, — считает политолог Марат Баширов. — Возможно, проверка коснется и семьи президента. Например, его сына Хантера, который получал неизвестно за что деньги от нескольких украинских компаний. Также, думаю, республиканцы «подморозят» финансирование Украины — слишком уж оно велико.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что «не следует ждать от победы республиканцев на выборах в Конгресс, если она состоится, революции во внешней политике». Политик уверен, что курс на поддержку Украины сохранится. Однако ее интенсивность и объем могут быть скорректированы.

Марат Баширов между тем считает, что с победой республиканцев может измениться сам вектор оказания военной помощи.

— Здравая часть американской элиты полагает, что главный соперник США — Китай. Так что, возможно, направление внешней политики изменится, — пояснил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор Лукьянов, политолог:

— Старый состав Конгресса будет заседать до января. И он, я уверен, до истечения своих полномочий примет серьезный пакет помощи Украине. Однако новый состав Конгресса интенсивность помощи, вероятно, снизит, она растянется, ее будут оказывать не так часто и не так быстро. Но будут все равно.