Братья навек: почему сербы продолжают поддерживать Россию вне зависимости от позиции Запада

Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

С начала спецоперации в столице Сербии, Белграде регулярно проходят митинги в поддержку россиян. «Вечерняя Москва» связалась с одним из организаторов этих акций — лидером сербского движения «Народный патруль» Дамняном Кнежевичем.

— Дамнян, каким целям служит движение «Народный патруль»?

— Оно образовалось, когда у нас в стране был миграционный кризис. Приехали не только семьи из Сирии, но и молодые мужчины из Афганистана, Пакистана, Марокко, Алжира. Сербию заполонили люди, которые пили алкоголь, употребляли наркотики. Мигранты стали нападать на коренное население.

Действующий режим под давлением Запада подписал соглашение, которое юридически защищало мигрантов от возможных обвинений: арестованных за грабежи и нападения отпускали из-под стражи через несколько часов. Полиция оправдывалась: мол, руки связаны. Тогда мы самоорганизовались и приступили к защите населения. Люди сами назвали нас «народным патрулем». Много раз мы спасали наших жен и детей от агрессивных мигрантов.

Участникам «патруля» — от 18 до 60 лет. Наши цели — защита населения и национальных интересов, что противоположно тому, чего хотели бы западные державы в отношении Сербии. За это нас арестовывали, преследовали, но мы все еще противостоим!

— Позиция ваших властей неоднозначна: Сербия стремится в Евросоюз, президент Вучич не поддерживает спецоперацию. При этом санкции против России не ввели, несмотря на давление Запада. А в народе большинство — за Россию?

— Все так, как вы описали. Что касается санкций, вопрос в том, что было бы, если бы мы не вывели людей на улицы 4 марта, когда официальная Сербия голосовала против России в ООН, а потом 7 апреля, когда было переголосование. Народ Сербии с Россией, иначе Вучич уже ввел бы санкции — из-за давления Запада. Знаете, сербский народ давно против вступления нашей страны в ЕС. Мы осознаем интересы Запада, их стремление к нашей рабочей силе и природным ресурсам. Увы, всякий раз, когда мы проводили акции в поддержку русского народа, были препятствия со стороны системы. Но нас это не останавливает. Были и крестные ходы, где присутствовало много людей, когда мы, по благословению духовенства, вынесли самый большой сербско-российский флаг и вновь выразили свою позицию.

— Что, на ваш взгляд, роднит русских и сербов?

— Наша славная общая история. Когда мы попали под турецкую оккупацию, наш народ и Церковь веками молились на Российскую империю. Я лично потомок князя Симы Марковича, участника Первого сербского восстания вместе с вождем Караджордже.

Князь Сима, в честь которого я ношу фамилию Кнежевич, первым наладил дипломатические отношения с Россией и приветствовал казачью армию, которая помогла в борьбе с турками.

Он также написал письмо турецкому султану о том, что не пойдет в поход против православных братьев, а будет воевать с русскими против турков. В начале Первой мировой войны царь Николай II поддержал Сербию, хотя рисковал и своей империей, и жизнью. Но без его поддержки Сербия не устояла бы перед австро-венгерским и немецким вторжением. В 1990-е годы мы, сербы, сыграли ключевую роль в остановке НАТО и удержали его на нашей территории в течение десяти лет. В итоге мы проиграли, но дали России время снова стать сильнейшей мировой державой. И мы делаем все, чтобы наше поколение не отставало от наших предков.

— Член «Народного патруля», художник Даниел «Дача» изобразил на граффити в центре Белграда Дарью Дугину. Почему важно было отдать погибшей дань памяти?

— «Дача» — молодой патриот, который много лет рисует в Белграде. Да, он наш парень, ходит с нами в патруль. Мы сразу же решили отдать дань уважения семье Дугиной. Позорный и гнусный поступок украинских террористов — убить молодую девушку, которая не выпустила ни одной пули! Ее отец, философ Александр Дугин, — большой друг сербов. Знаете, у нас много художников рисуют подобные граффити. У нас нет СМИ, где мы могли бы выражать нашу позицию, но улицу у нас не отнимут.

— Что вы испытали, узнав об итогах референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях?

— Это было то решение, которого я ждал. Все остальное было бы сюрпризом.

— Вы были в России. Какое впечатление осталось?

— В Москве я пробыл недолго, поэтому жизнь города не успел почувствовать. Санкт-Петербург — просто волшебный город, чуть холодно, мы не привыкли к такому климату. А вот Крым своими пейзажами напоминает мне Сербию. Думаю, Севастополь — место, где я мог бы жить. Смесь русской и греческой архитектуры, обустройство, море...

Прекрасные люди. Оказалось, россияне очень много знают о нашем народе. Ко мне как к сербу было дружеское отношение.

— Слышал, что из Сербии многие отправлялись добровольцами на Донбасс, пока президент Вучич не стал грозить наказанием за это.

— Да. В 2014 году многие сербы стремились на Донбасс. И я хотел поехать, но к моей двери пришла полиция со списком добровольцев.

На этом все не кончилось, в прошлом году перед отъездом за пределы страны меня приглашали на беседу в органы. Сейчас, думаю, план с предоставлением российского гражданства снова увеличит число сербских добровольцев на Донбассе. Вообще, это многовековая традиция: когда необходимо, русские добровольцы приходят на помощь сербским братьям, а сербы — на помощь русским. Даже когда наши государства не были солидарны, народы — были.

Знаменитый полковник Николай Раевский, прототип графа Алексея Вронского из романа Льва Толстого «Анна Каренина», погиб, сражаясь за сербов. Мы веками помогали друг другу, и задача наших поколений сделать так, чтобы так поступали и наши внуки. Русские и сербы — братья навек!

Дружественные страны

Россию, проводящую спецоперацию на Украине, сразу же поддержала Белоруссия.

Правительство Кубы заявило, что США и НАТО давно осаждают Россию, так что страна просто должна была защитить свои интересы. Также отказались вводить санкции против нас Венесуэла, Аргентина, Мексика, Никарагуа.

Китай осторожен, избегает прямого вовлечения в конфликт, но симпатизирует России. Индия пытается сохранить лояльность одновременно как к России, так и Западу.

Египет зависит от российской и украинской пшеницы, поэтому заявил, что конфликт ему не выгоден.

Центрально-африканская Республика (ЦАР) полностью подержала решение Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

ФАКТ

Взаимосвязи между Русью и Сербией начали формироваться в конце I тысячелетия нашей эры, вслед за Крещением Руси.

Тогда с Балкан на наши земли приехало много духовенства. Связи упрочились и во времена турецкого владычества. В XIX веке наша страна помогла сербам избавиться от османского ига.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кошкин, политолог, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова:

— Связь русских и сербов очень давняя, русские всегда поддерживали братский народ. Вспомнить хотя бы 24 марта 1999 года: премьер-министр России Евгений Примаков, то есть второе лицо в государстве после президента, в воздухе над островом Ньюфаундленд решил отменить свой визит в США и развернул самолет обратно в Россию потому, что войска НАТО начали бомбардировку Югославии в рамках операции «Союзная сила».