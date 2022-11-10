Карлики во власти: на Западе политиков-однодневок меняют так часто, как раньше дамы меняли перчатки

45-й президент США Дональд Трамп в Вашингтоне агитирует на митинге сторонников / Фото: SHAWN THEW/EPA/ТАСС

Современная политика по значению для человечества, казалось бы, должна быть сферой, которая аккумулирует высшие свойства разума и морали. Но вот удивительно: наука, технологии, социальная сфера и здравоохранение — там прогресс очевиден. Даже авангардистское искусство впитывает достижения прежних поколений, иначе станет халтурой и однодневкой, а вот то, что происходит сейчас со многими западными политическими лидерами, на прогресс никак не похоже.

Ностальгия — чувство, знакомое каждому человеку. Как говорится, когда-то и мы были резвыми, а также высокими голубоглазыми блондинами, которых любили девушки. По части ностальгии установлено общее правило: чем хуже сейчас, тем острее воспоминания о прошлом. Кому-то и луна в прежние времена помнится более круглой, а кому-то сама ностальгия кажется потускневшей… По своей природе ностальгия — враг объективности. Но когда речь идет о качестве так называемой политической элиты, вряд ли найдется оптимист, который скажет, что оно выросло.

К политике в ее нынешнем изводе идеально подходят едкие слова Уинстона Черчилля о том, что ложь успеет пройти полмира, пока правда только натягивает штаны.

Черчилля можно цитировать бесконечно. Все-таки лауреат Нобелевской премии за литературные труды, а вовсе не за вклад в дело мира.

Недавно в отставку ушла Лиз Трасс, просидев премьером Великобритании 45 дней. Это не срок для нормальной работы. Такое время отводят в клинике для очистительной диеты. Однако Лиз Трасс успела не только похоронить королеву, но и разрушить вверенную ей экономику. В России с XIX века повелось говорить, что «англичанка гадит». Но теперь оказалось, что англичанка легко способна гадить на голову своей стране.

Показательно, что в новое правительство Риши Сунака не вошли из старого кабинета Лиз Трасс лишь два министра — по энергетике и по пенсиям. Это те области, где усердие феерически необразованной и самовлюбленной Лиз Трасс проявилось особенно выпукло. Вряд ли сэр Уинстон Черчилль мог предположить, что его кабинет на Даунинг-стрит займет невежественная особа, которая не знает разницы между Балтийским и Черным морями, а Воронеж и Ростов считает недавно оккупированными Россией регионами.

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс держит речь перед членами консервативной партии в Бирмингеме / Фото: KIRSTY WIGGLESWORTH/AP/ТАСС

К слову, Уинстон Черчилль отличался едкими замечаниями в адрес своих оппонентов. Проиграв выборы невзрачному лейбористу Клементу Эттли, Черчилль заметил: «К резиденции подъехало такси, из него вышел Эттли, но никто премьера не заметил». Любопытно. Какую бы шуточку отпустил Черчилль в адрес Лиз Трасс? Помянул бы глупый променад на танке? Лиз Трасс — единственная из британских премьеров, кто не успел сделать фото с Владимиром Путиным. А ведь президент России постоянно присутствовал в ее тайных помыслах. Когда разразился энергетический кризис, Лиз Трасс гордо вскричала, что скорее будет пахнуть как бездомный бродяга, чем станет мыться в теплом душе, что, дескать, прольет воду на мельницу Путина. Высокая жертва!

Если бы благородному примеру последовали прочие европейские политики, то верность идеалам демократии и либерализма можно было бы определять по стойкому амбре, что значительно упростило бы политические дебаты. Отмылась ли Лиз Трасс после отставки, науке неизвестно.

Еще раньше, в июне 2022 года, премьер Великобритании Борис Джонсон во время церемониального обеда предложил лидерам «Большой семерки» оголиться по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина». Премьер Канады Джастин Трюдо подхватил смелую идею и предложил устроить фотосессию с обнаженной грудью во время верховой езды. Позже президент России меланхолично заметил, что в любом случае это было бы не слишком приятное зрелище, что очевидно даже без богатого воображения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Оттаве призывает усилить борьбу с изменением климата / Фото: ZUMA/TAСС

Неужели лидерам Запада не дает покоя атлетическая мускулатура президента России? Можно направиться в тренажерный зал, к тому же согреешься в грядущее ненастье. Но, думаю, в глубине души оппоненты Путина сознают, хотя не признают этого, свое политическое убожество и интеллектуальное тщедушие рядом с лидером России, рейтинг которого среди граждан его страны недостижим для них даже в сладких грезах о помывке и совместном обнажении. Кстати, социологические опросы во многих западных странах показывают, что граждане хотели бы, чтобы у них президентом был политик, похожий на Путина. и прогресса, что постоянно подвергается исторической девальвации. Впрочем, политики не гнушаются сомнительной наградой. Не было случая, чтобы хоть один политик побрезговал премией, как Лев Толстой и Жан-Поль Сартр.

Политик — это олицетворенное тщеславие, а что может сыграть на его струнах благозвучнее, чем звонкая награда? Но цитируют не только Черчилля. Современных политиков — тоже.

Но если Черчилль идет по разряду мудрых мыслей, то нынешнее племя украшает рубрику «Нарочно не придумаешь». Изречений — тьма, это океан косноязычия и скудоумия.

Бывший премьер-министр Великобритании, писатель, художник Уинстон Черчилль со своей неизменной сигарой / Фото: AP/ТАСС

Несуразные речи характеризуют масштаб личности. Впечатление, что на Западе к власти пришли политические карлики, которые занимаются мышиной возней и действуют, исходя из скудоумия, во вред своим странам и народам.

Интеллектуальное вырождение западных политиков — отдаленное по времени, но неизбежное следствие долгой гегемонии однополярного мира. Трагический распад СССР оказался для возликовавшего Запада волчьей ямой. Противостояние СССР и Запада не только давало миру устойчивость, но держало политиков в тонусе, не позволяя пробиться к власти дилетантам и демагогам. Конкуренция — живая вода для политика. Без конкуренции политик теряет хватку и идет ко дну.

Даже могучие динозавры вымерли из-за того, что, достигнув пика эволюционного развития, оказались обречены на вырождение и угасание.

Победа в холодной войне — типичный пример пирровой победы. Если бы Запад был дальновиднее, ему не следовало бы способствовать распаду СССР и разрушению его экономики.

И не следовало бы отрывать от зоны исторического влияния России дружественные страны, сопровождая это жадным продвижением НАТО на восток. В Юрском периоде тиранозавры владели монополией в пищевой цепочке, но их след простыл, а многие их современники пережили все бурные эпохи и торжествуют. Однополярный мир рождает слабую власть. А слабая власть призывает слабых политиков.

Когда-то Владимир Путин горестно заметил, что после смерти Махатмы Ганди поговорить стало не с кем. Это, конечно, ирония. Но с намеком. Кстати, Махатма Ганди был убит фанатиком во время голодовки, которую он объявил в знак протеста против раздела Великобританией его страны на Индию и Пакистан, в чем проглядываются параллели с отрывом Украины от России. Без сомнения, имена Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер, Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, Конрада Аденауэра и Гельмута Коля останутся в учебниках истории. Их преемники в высоких европейских креслах не удостоятся даже скупой строчки.

Масштаб личности премьеров-однодневок, их ущербность и недомыслие очевидны даже далеким от политики гражданам. Кто-нибудь помнит, кто был премьером Англии до Бориса Джонсона и президентом Франции до Макрона? История вычеркивает эти имена быстрее, чем учитель стирает со школьной доски дурацкие ответы двоечника. Показательно, что после отставки никто из политиков, а многие из них по возрасту находятся в расцвете сил, не может найти себя на другой стезе.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибывает в Балморал — частную резиденцию британских монархов в Шотландии / Фото: ANDREW MILLIGAN/AP/ТАСС

Политический, экономический, энергетический кризис, в который все глубже уходит мир, пытаются разрулить снулые и немощные мальки. Уличные протесты, которые захватили еще недавно благополучные столицы Запада, проходят под лозунгом предельного неуважения к политикам, мнящим себя национальными лидерами. От Парижа до Праги — гудит вся Европа. Впрочем, оскорбления для деятелей этого пошиба как с гуся вода. Как убогое племя взобралось на политический олимп, если не имеет гражданской поддержки? Механизмы выборных кампаний отработаны идеально и не имеют отношения к волеизъявлению так называемого электората, который превратился в безвольного статиста. Последние президентские выборы в США, в цитадели либеральной демократии, сопровождались тотальной цензурой в социальных сетях, махинациями с голосами, а завершились штурмом Капитолия. На фоне кампании 2020 года непонятно, как Америка набирается наглости менторски контролировать выборные процессы в других странах. Впрочем, важен лишь финальный аккорд — кандидатура победителя, а каким макаром он победит — дело десятое.

Как, к примеру, случилось на Украине в 2014 году. Подобных «революций» всех цветов радуги под прикрытием высоких лозунгов — как цирковых шапито, которые гастролируют по миру с командировочными от дяди Сэма. С той разницей, что гражданам в итоге не до смеха.

Президент одной из самых могущественных держав Джо Байден ведет себя столь нелепо, что стал персонажем уморительных анекдотов, которые рождаются при каждом его появлении на публике. Его оппонент Дональд Трамп не без оснований утверждает, что Байден принес Америке больше вреда, чем любой президент США.

46-й президент США Джо Байден в Филадельфии на обеде в поддержку Демократической партии / Фото: MATT ROURKE/AP/ТАСС

Впрочем, сам Трамп вызывает у интеллектуальной элиты США недоумение, стыд и неприятие.

И вряд ли успехами здравоохранения можно объяснить тот факт, что обитатели Белого дома все больше напоминают пациентов Института геронтологии. Из опыта нашей страны мы помним, к каким катастрофическим последствиям приводит увядание и падение компетентности властной верхушки.

Впрочем, в пороховницах Америки много пороха. К власти взамен забавных стариков еще придут молодые и жадные волки. Доминирование США над миром будет сохраняться еще долго, хотя увядание однополярного мира приведет к неизбежному трансферу послушных вассалов к новым центрам притяжения. Рост популярности БРИКС и ШОС — тому подтверждение. Конфронтация будет жесткая, и договориться с голодными волками будет не проще, не надо иллюзий.

Но что можно гарантировать с высокой вероятностью — это разграбление старой Европы. Политический делирий, в который погрузились лидеры Европы, и слепая вера в идеологические клише приведут к быстрому раскулачиванию когда-то цветущего континента. Девятый вал бесконечных санкций привел к обнищанию Европы, которая жирела на чужих и дешевых ресурсах. При этом Россия от наказаний не особо пострадала. Еще не было на свете дуэли, чтобы дуэлянт промахнулся и попал себе в колено. Теперь такой пример известен. Кривые нынче Дантесы… В итоге безмозглой политики Европа теряет здравомыслие, а вместе с ним — экономическую привлекательность. Промышленное производство, инвестиции, интеллектуальные капиталы и светлые умы перетекают из Старого Света в Америку. А также в Китай. Европа превращается в Великую Пустошь. На обломках былого величия будут восседать безликие и самовлюбленные карлики.

Что ни день, то новые неугомонные речи — Жозеп Боррель, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен, Анналена Бербок... Уинстон Черчилль повторил бы свое наблюдение: «Когда молчат орлы, болтают попугаи».

КОММЕНТАРИИ

Алексей Зубец, проректор Финансового университета при правительстве РФ:

— Государства Европы и США на данном этапе не имеют концепции дальнейшего развития. Нет у них и возможности предложить миру что-то принципиально новое. Хотя не так давно понимание того, как будет складываться их будущее, вопросов не вызывало.

Например, 30–40 лет назад Запад успешно переносил свои производства в страны третьего мира, там возникал средний класс, повышалось мировое экономическое благосостояние. Однако это осталось в прошлом.

Единственное, что сейчас могут предложить западные политики миру, — это полуколониальный статус, в котором страны-придатки будут напитывать Европу и США ресурсами.

Центр силы в лице Запада канул в Лету вместе с тем, как он перестал быть центром развития. Вся эта конъюнктура и привела к тому, что ярким, харизматичным лидерам в нынешней повестке просто нет места, поскольку нет долгосрочных концепций будущего.

Их места в правящих кругах заняла достаточно мелкая публика, которая способна решать исключительно краткосрочные задачи выживания и собственного обогащения. Помимо того, политические решения на Западе стали достаточно ситуативны: стабильное будущее приносится в жертву выгодам сегодняшнего дня.

Дмитрий Журавлев, политолог, директор Института региональных проблем:

— Сегодня во всем мире резко падает уровень компетенции во всех областях. Например, на заводах есть слесари и наладчики. Слесари включают и выключают станок, делая заготовки. Наладчики занимаются ремонтом станков. В любой развитой цивилизации эти направления расходятся, и одни не понимают других.

Уровень компетенции слесарей не падает, потому как нажимать кнопку можно научить и обезьяну в цирке. А вот уровень компетенции наладчиков должен расти.

Поэтому несмотря на то, что есть возможность хоть какого-то выбора, дураки выбирают дураков. Эти люди не плохи сами по себе, они просто такие, какими требует быть цивилизация. Сейчас во главе угла стоит комфорт, а когда он есть, то исчезает потребность мыслить. Те, кто выбирал нового премьер-министра Англии, привыкли к комфорту и отвыкли думать, а когда ситуация в стране стала некомфортной, то было уже поздно, мозги отключились.

Госпожа Трасс вообще ничего решить не может, ее для этого и выдвинули. Наивные английские начальники, настоящие руководители страны, эти самые наладчики думали, что, назначив премьер-министром дуру, они стабилизируют ситуацию. Выбор был сделан в ее пользу, чтобы она не делала никаких ходов, но она не поняла этого. Лиз Трасс начала модернизацию того, чего она не знает, и в результате все развалилось. Бедный новый премьер-министр Великобритании будет вынужден исправлять ситуацию, потому что экономика страны сейчас в полном ауте. Никто не рассчитывал на это, ведь все планировали, что Лиз Трасс будет тихо сидеть на Даунинг-стрит и давать интервью о том, что она готова воевать с Россией, в крайнем случае несколько раз скататься в Киев. Трасс же полезла в реальные проблемы страны, в которых понимает как свинья в апельсинах. Это заметили те, кто ее назначал.

Я напомню, что по законодательству Великобритании премьер-министр не может быть снят в первый год на своем посту. Лиз Трасс продержалась 45 дней, после чего ей тихо сказали: «Пошла вон». Еще немного, и британская экономика умерла бы, хотя она и сейчас в предсмертном состоянии.

Ее предшественник Борис Джонсон тоже начал лезть туда, куда не надо — стал пытаться создать маленькое британское НАТО из Прибалтики, Польши и Британии. Американцы на это сильно обиделись. На скандалы же с участием Джонсона обратили внимание только тогда, когда его нужно было снять.

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт:

— В условиях конкуренции всегда есть запрос на сильных личностей, если мы говорим о биполярном мире. Однополярность международных отношений, сопряженная с технологиями популизма, вывела на первое место не политиков, а шоуменов. Эти персонажи находятся в фарватере одного концепта, в котором не нужны лидеры, как Шарль де Голль, объявивший о выходе Франции из военной структуры НАТО. Сейчас не важно, где и чему ты учился.

Среди европейских политиков много людей, которые далеки от геополитики. Например, Лиз Трасс, которая на должности 78-го премьер-министра Великобритании практически призналась в своей интеллектуальной невежественности. И эти личности учат нас демократии! В свое время 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс рассказывала нашему президенту об основах этой политической системы. Владимир Путин тогда отвечал, что наша демократия была еще тогда, когда мы безграмотных фермеров обучали письму и чтению.

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс садится в машину в Нью-Йорке / Фото: CURTIS MEANS/ZUMA/ТАСС

Политики трансатлантического единства продолжают поражать невежеством, покорно отрабатывают PR-технологии, которые генерируются в Вашингтоне. Последним не нужны умные политики.

Но со временем это закончится, потому что граждане европейских государств все чаще выходят на митинги, не принимая политическую повестку шоуменов.

Алексей Кочетков, глава гражданской инициативы «Русский союз»:

— Про Джо Байдена американский народ уже слагает легенды. Только он выступает не в роли героя сказки, а скорее смешным второстепенным героем, который делает и говорит такие глупые вещи, что можно принять это за шутку, но, к сожалению, это далеко не так. Кажется, что, когда он путает слова «честь» и «ужас», говоря о холокосте, здесь уже не помогут никакие, даже самые дорогие таблетки от деменции. Его политику по отношению ко всему миру, и в особенности к России, диктует не его мозг. Там сидят инопланетяне. Другой вариант, конечно, более правдивый. Байден — это марионетка, которая получила свой пост из-за усилий вышестоящих людей. Представьте, что вы разговариваете с человеком. Он говорит бессвязно. Наверное, вы ему посочувствуете и не будете воспринимать всерьез.

Ситуация со «стариком Джо» такая же. Оговорка одна: он президент США. Пугает еще и то, что он планирует заходить еще на один срок, чтобы закончить свое выступление под цирковым сводом Белого дома, погрязшего в лесбиянках и не очень умных людях. Ему может помешать не менее мастеровитый циркач по имени Дональд Трамп. И, по сути, Трамп хоть и немного младше своего оппонента, но по части глупых высказываний, некорректности не уступает конкуренту. Когда на саммите с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном Трамп сказал фотографам: «Сделайте хорошие кадры, чтобы мы выглядели красивыми и стройными».

Так сказать, намекнул на лишний вес лидера Северной Кореи. Видимо, не помнит, что у этого «полненького мужичка» есть ядерное оружие. Когда в октябре 2019 года Дональд Трамп в социальной сети назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «новым президентом России», то в этот момент поперхнулись все в мире. Владимир Путин, наверное, вообще впал в ступор, как и Зеленский, который только в мечтах может думать о таком величии. Деменция развивается и у Байдена, и у Трампа. Даже нельзя назвать их клоунами, ведь клоун знает, что это лишь роль, а Трамп и Байден не выходят из образа никогда.