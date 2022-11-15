Саммит раздора. Байден не склонил мир на свою сторону

Глава российского МИД Сергей Лавров на саммите «Большой двадцатки». Сергею Викторовичу удалось избежать изоляции российской делегации, которую обещали США и Великобритания. Он также встретился с главами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем / Фото: KAY NIETFELD / DPA / PICTURE-ALLIANCE / ТАСС

15 ноября на Бали прошел первый день саммита G20. Единодушия у лидеров крупнейших стран мира не получилось. Они даже отказались вместе фотографироваться.

Международный форум начался с небольшого скандала. Президент США Джо Байден заставил ждать себя более получаса, опоздав на церемонию прибытия делегаций. И природа, похоже, отомстила ему. Организаторы саммита разогнали перед встречей лидеров стран облака, но, когда приехал американский лидер, хлынул тропический ливень. Именно непогода, похоже, стала символом этой встречи. Так, например, лидеры «двадцатки» отказались от традиции совместного фотографирования. Причиной демарша стали разногласия участников из-за ситуации на Украине и обвинений в адрес России. От фотографирования отказались представители европейских стран и США — дескать, не хотим стоять рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Накануне саммита Великобритания и лидеры стран Евросоюза заявляли о своем стремлении изолировать российскую делегацию и даже бойкотировать выступление Сергея Лаврова. А вот местные жители встречали Сергея Викторовича тепло: они махали флажками и приветствовали российских гостей радостными возгласами.

На саммите в режиме онлайн выступил президент Украины Владимир Зеленский.

— Не будет никаких «Минск-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения, — заявил глава Украины, объяснив это решение нежеланием дать нашей стране переждать и накопить силы.

По мнению Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact — «Киевский договор о безопасности ». Вопреки ожиданиям многих Сергей Лавров во время выступления Зеленского из зала заседаний не вышел. Он выслушал украинского лидера до конца.

— Условия Украины для начала переговоров нереалистичны и неадекватны ситуации, — прокомментировал Сергей Лавров выступление Зеленского.

По его словам, из заявлений президента Украины понятно, что никаких советов Запада о необходимости переговоров с Москвой тот не слушает, а его риторика агрессивная и русофобская.

— Насчет сообщений о том, что американцы переговоры готовят: эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем, — отметил Лавров, подчеркнув, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.

— И чем дольше они будут в переговорах отказывать, тем труднее будет договориться, — добавил он.

Также глава российского МИД провел краткие встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

— Макрон подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился, — сказал глава МИД.

По словам Лаврова, Россия настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине разных стран различаются. Западные страны пока не смогли «протащить формулировки », которые предполагали бы осуждение действий России от имени всей «двадцатки». Впрочем, итоговая декларация саммита будет принята только сегодня. Саммит G20 продолжается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор Лукьянов, политолог:

— От саммита G20, я думаю, не стоит ожидать никаких серьезных решений. Ведь это не исполнительный орган, а консультативный. Этот саммит наглядно продемонстрировал, что в мире сегодня действуют две явственные сверхдержавы. Это США и Китай. И они будут пытаться как-то урегулировать свои отношения. Да, Россия и спецоперация — это важно. Но главное — отношения США и Китая. Все крутится вокруг них.