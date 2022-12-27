Помощь ближайших союзников: возможность нового расширения фронта пугает противника, играя нам на руку
Минский визит президента России Владимира Путина вызвал ажиотаж по всему миру. Зарубежные эксперты опасаются, что результатом первой за три года командировки главы страны в соседнее государство может стать изменение статуса белорусской стороны в рамках СВО. Официально президенты обсудили товарооборот между странами и промышленную кооперацию. Однако специалисты считают, что за ширмой могло остаться нечто большее...
Многие страны, узнав про переговоры между Россией и Белоруссией, начали переживать. Например, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что встреча Путина и Лукашенко может привести к изменению отношения Минска к украинскому конфликту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что контакты между двумя государствами не направлены против третьих стран.
— Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить, потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности, — прокомментировал слова Хебештрайта Дмитрий Песков.
Но тем не менее конец года стал насыщенным: небывалая активность глав государств, мобилизация в Польше и нависший вопрос: «Что нас ждет в грядущем году?»
Вопрос времени
— Реален ли так называемый Белорусский фронт и его присоединение к СВО? — задается риторическим вопросом руководитель «Центра этнических и международных исследований» Антон Бредихин. — Безусловно, такая возможность присутствовала еще в феврале.
По мнению эксперта, если в начале спецоперации российские войска действовали самостоятельно, в том числе осуществляя маневры с белорусских земель, то теперь все идет к полноценному союзническому фронту двух стран.
— Опыт формата союзных войск на примере армий России, ДНР и ЛНР будет перенесен и на тандем с Белоруссией, — продолжает Бредихин. — Поэтому после визита Владимира Путина от минской стороны следует ждать стратегически важных решений — формирования общего командования, выделения живой военной силы и интеграции армий обеих стран в единую ударную силу.
Помимо длительных дружественных отношений между странами, причиной такого маневра может стать обеспокоенность президента Белоруссии Александра Лукашенко своим положением внутри страны. Бредихин считает, что интеграция белорусской армии в российскую послужит ему гарантом сохранения президентского поста.
— Даже новые назначенцы, в том числе министр иностранных дел республики, не являются целиком лояльными по отношению к президенту, — заявляет эксперт. — Плюс ко всему не стоит забывать волнения 2020–2021 года, когда силы Запада пытались повторить украинские события, учинив «цветную революцию» в Белоруссии.
Антон Бредихин отмечает, что наши союзники так или иначе уже вовлечены в ход спецоперации, а открытие Белорусского фронта лишь подтвердит их намерения.
— Украинские представители уже вовсю готовятся к наступлению на Киев со стороны Республики Беларусь силами 200 тысяч человек, — продолжает Бредихин. — Учитывая такие масштабы, победоносное завершение СВО уже в грядущем году более чем прогнозируемо.
Дополнительно стоит учесть факт того, что отечественная армия точечно подошла к ремонту своей техники в зимний период. В то время как украинская сторона такой возможности лишена, ввиду отсутствия электроэнергии и ограниченных возможностей военно-промышленного комплекса. Ремонт вражеской техники реально осуществить только на стороне — на территории Польши и смежных стран.
— Поляки еще покажут свое лицо в ходе спецоперации, — уверен Бредихин. — Сейчас они проводят учения якобы для «поднятия боевого духа», однако их результатом будет ввод войск на территорию Украины предположительно в феврале.
«Патриот» не пройдет
Молниеносная реакция Запада на минский визит Владимира Путина не заставила себя ждать. Буквально спустя двое суток президент Украины Владимир Зеленский в экстренном порядке отправился в Вашингтон, чтобы получить очередную подачку от своих покровителей. К слову, весь период проведения спецоперации подтверждает факт, что Украина не приспособлена к ведению переговоров, их политическая тактика имеет исключительно детскую форму — в лучшем случае просить, в худшем — требовать. Такая манера поведения изначально носит контрпродуктивный характер и впоследствии не даст ее адептам ничего, кроме горького разочарования.
Параллельно со своим лидером риск нарастающей угрозы наступления на Белорусском направлении почуяли и украинские политические деятели: их риторика потеряла в смелости. Результатом трансатлантического перелета Зеленского стала новая военно-финансовая помощь укронацистам со стороны Белого дома.
В нее также войдет доселе не знавшая опыта спецоперации американская система противовоздушной обороны «Патриот». Военный историк, директор Музея ПВО Юрий Кнутов считает, что новое вооружение в арсенале врага не помешает России и дальше проводить СВО.
— Американцы позиционируют свое орудие как комплекс большой дальности, — рассказывает Кнутов. — Однако, по российским меркам, дальнобойность «Патриота» не превышает средних дистанций: он работает по целям на расстоянии до 80 километров. Стоит отметить, что в арсенале к этому комплексу существуют и ракеты дальности поражения в 120–200 километров. И какие из них достанутся Украине — большая загадка.
Новое американское вооружение имеет ряд существенных минусов. Среди них Кнутов выделяет дороговизну «Патриота»: одна батарея стоит порядка миллиарда долларов, а ракеты к орудию обойдутся в три-четыре миллиона долларов за штуку.
Поэтому огонь по дронам из «Патриота» будет выглядеть как ритуальное самосожжение зеленых американских долларов. Помимо прочего, специалист отметил длительное время свертывания и развертывания системы — порядка 25 минут на каждый маневр, что в пять раз превышает современные нормы.
— В нынешних условиях военных действий это непозволительная роскошь, — продолжает Юрий Кнутов. — Практически за полчаса можно без труда обнаружить и уничтожить комплекс.
В контексте непосредственного участия Североатлантического альянса в ходе спецоперации Кнутов подмечает интересный факт — украинцы не смогут самостоятельно вести огонь из нового вооружения. Чтобы активировать работу комплекса, необходимо получить прямое разрешение американского командного пункта. Так что Украина все глубже погружается в зависимость от США, которые постепенно наращивают влияние в зоне конфликта вплоть до прямого участия в нем.
— Со временем мы разберемся с особенностями работы новых средств противовоздушной обороны, — замечает эксперт. — И найдем эффективные способы подавления и уничтожения вражеских орудий.
С точки зрения директора Музея ПВО, массированных поставок вооружения на Украину даже в условиях открытия Белорусского фронта ждать не следует. И связано это отнюдь не с гуманизмом американской стороны, а с элементарной нехваткой припасов у стран НАТО.
— 20 из 30 государств альянса заявили, что их арсеналы иссякли, — приводит статистику Кнутов. — А оставшийся десяток поставляет вооружение напрямую со складов своих воинских частей. Кроме США — им еще есть чем удивлять.
Эксперт в ближайшее время не ожидает контрнаступления на Киев со стороны Белоруссии. Согласно данным американской разведки, группа войск, дислоцированных в приграничной зоне, сейчас малочисленна. Так что говорить о наступлении и последующем окружении Киева, по его мнению, можно будет только после того, как войсковые соединения пополнятся новыми, обученными бойцами.
Самые подготовленные бойцы
Несмотря на многочисленные факторы, которые указывают на объединение российско-белорусских войск в союзную армию, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает что совместное участие в спецоперации маловероятно.
— Сейчас все ожидают удара с севера, учитывая нашу широкую интеграцию в белорусское военное пространство, — процесс дошел до поставки комплексов С-400 и «Искандер», а белорусские самолеты и вовсе были переоборудованы для ведения боя специальными боеприпасами, — рассуждает Дандыкин. — Но, несмотря на тесные связи с нашими соседями, со всеми поставленными военными целями мы будем справляться исключительно своими силами.
Эксперт считает, что максимум поддержки со стороны, на которую мы можем положиться, ограничен морально-политическими аспектами.
— Даже несмотря на нашу помощь по предотвращению «цветных революций» в Казахстане и Белоруссии, Минск в первую очередь обеспокоен собственной безопасностью, ведь ситуация в их приграничных зонах также нестабильна, — продолжает Дандыкин.
Учитывая самые современные методы разведки, противник сейчас сам находится в догадках, будет ли нападение или нет, считает эксперт.
— Это решение станет для них неожиданным, — продолжает Дандыкин. — Несмотря на свою малочисленность, белорусская армия имеет под собой старую добрую советскую основу и может называться одной из самых боеготовых в Европе.
Василий утверждает, что волнение противника лишь играет нам на руку, а предпринятых мер будет вполне достаточно для успешного продолжения СВО.
— Я думаю, что дополнительной мобилизации не потребуется, ведь мы еще не успели увидеть в деле проходящие подготовку резервы, — говорит Дандыкин. — Они усилятся людьми с боевым опытом и будут представлять серьезную силу.
В заключение эксперт добавил, что в скором времени на фронтах спецоперации мы сможем заметить позитивные перемены.
Бизнес и ничего личного
В участии Белоруссии в спецоперации напрямую сомневается и доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. По его мнению, наиболее вероятный вариант развития событий — это косвенное участие союзного государства путем производства вооружений и информационной поддержки, в том числе разведывательной.
— В результате разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко не удовлетворил свои экономические ожидания в полном объеме, — говорит Зубец. — Несмотря на фиксированную цену за энергоресурс на три года, добиться «смоленской» стоимости газа у него не вышло.
Также Лукашенко хотел, чтобы белорусские компании имели доступ к российским сырьевым ресурсам, при этом оставаясь налогоплательщиками своей страны, считает эксперт. В этих областях сейчас происходят торги, а связаны ли они с возможным открытием Белорусского фронта, остается загадкой.
— Лично я не склонен верить в эту возможность, — продолжает Зубец. — Размещение нашего вооружения на территории соседа говорит лишь о характере взаимоотношений со странами НАТО: если они хотят наличие ядерного оружия у границ с Польшей, то они его получат.
Эксперт не исключил теоретической возможности одиночного наступления отечественных войск с территории Белоруссии. В минувший год мировая общественность наблюдала массу неожиданных явлений, в возможность которых ранее бы никто не поверил.
— Думаю, Лукашенко воевать не будет, — заключил Алексей Зубец. — Его интересы исключительно торговые, как раз таки этому и был посвящен визит в Белоруссию Путина.
КСТАТИ
Одной из самых крупных военных операций в истории человечества по праву считается белорусская наступательная операция «Багратион». С 23 июня по 29 августа 1944 года Советская армия нанесла сокрушительное поражение нацистской Германии, разгромив группу армий «Центр» вермахта. В общей сложности в операции участвовали свыше 2,5 миллиона человек с обеих сторон, а ее план тщательно разрабатывался лучшими советскими военными стратегами.
В ходе «Багратиона» были освобождены от немецких захватчиков Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Восполнить такие потери немецкое руководство было не в состоянии, а в их официальной военной истории операция «Багратион» фигурирует как величайшее поражение за всю историю страны.
Наступление Польши приблизит объединение стран
Юрий Баранчик, политический обозреватель:
— Я думаю, что возможность открытия Белорусского фронта реально существует. Начиная с весны текущего года американцы очень активно насыщают Варшаву тяжелым вооружением, включая бронетанковую технику. Без внимания нельзя оставить и факт проведения в Польше мобилизации, которую местное население не встретило с энтузиазмом: пришлось блокировать часть дорог, ведущих в Германию.
Также поляки «имеют аппетиты» на западные части и Украины, и Белоруссии. Будучи членом НАТО, они не постесняются действовать в своих интересах под покровительством «сильных мира сего». Такой сценарий поляки «проворачивают» от столетия к столетию, ведь реальной силы и политического веса они, как бы им ни хотелось думать, не имеют.
Исходя из вышеперечисленного, подготовку на белорусских рубежах я считаю более чем логичной. Армия в Республике Беларусь малочисленна и самостоятельно справиться с агрессией Польши не способна. Тут им на подмогу и смогут прийти российские силы.
Несколько выпущенных ракет по стране — представительнице НАТО будут способны избавить от ненужного риска жизни наших военнослужащих.
Если держать в голове наступательные операции и потенциал объединенного противника, то в будущем нам обязательно понадобится подкрепление со стороны наших товарищей. Будет ли это происходить за счет дополнительной мобилизации или армейской реформы — пока неизвестно.
Но возможность увеличения срока службы по призыву до двух лет в теории помогло бы нашему государству увеличить число сухопутных войск вдвое. Но действовать в любом случае придется по ситуации.