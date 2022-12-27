Помощь ближайших союзников: возможность нового расширения фронта пугает противника, играя нам на руку

Снайпер во время отработки совместных действий России и Белоруссии / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минский визит президента России Владимира Путина вызвал ажиотаж по всему миру. Зарубежные эксперты опасаются, что результатом первой за три года командировки главы страны в соседнее государство может стать изменение статуса белорусской стороны в рамках СВО. Официально президенты обсудили товарооборот между странами и промышленную кооперацию. Однако специалисты считают, что за ширмой могло остаться нечто большее...

Многие страны, узнав про переговоры между Россией и Белоруссией, начали переживать. Например, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что встреча Путина и Лукашенко может привести к изменению отношения Минска к украинскому конфликту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что контакты между двумя государствами не направлены против третьих стран.

— Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить, потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности, — прокомментировал слова Хебештрайта Дмитрий Песков.

Но тем не менее конец года стал насыщенным: небывалая активность глав государств, мобилизация в Польше и нависший вопрос: «Что нас ждет в грядущем году?»

Вопрос времени

— Реален ли так называемый Белорусский фронт и его присоединение к СВО? — задается риторическим вопросом руководитель «Центра этнических и международных исследований» Антон Бредихин. — Безусловно, такая возможность присутствовала еще в феврале.

По мнению эксперта, если в начале спецоперации российские войска действовали самостоятельно, в том числе осуществляя маневры с белорусских земель, то теперь все идет к полноценному союзническому фронту двух стран.

— Опыт формата союзных войск на примере армий России, ДНР и ЛНР будет перенесен и на тандем с Белоруссией, — продолжает Бредихин. — Поэтому после визита Владимира Путина от минской стороны следует ждать стратегически важных решений — формирования общего командования, выделения живой военной силы и интеграции армий обеих стран в единую ударную силу.

Помимо длительных дружественных отношений между странами, причиной такого маневра может стать обеспокоенность президента Белоруссии Александра Лукашенко своим положением внутри страны. Бредихин считает, что интеграция белорусской армии в российскую послужит ему гарантом сохранения президентского поста.

— Даже новые назначенцы, в том числе министр иностранных дел республики, не являются целиком лояльными по отношению к президенту, — заявляет эксперт. — Плюс ко всему не стоит забывать волнения 2020–2021 года, когда силы Запада пытались повторить украинские события, учинив «цветную революцию» в Белоруссии.

Антон Бредихин отмечает, что наши союзники так или иначе уже вовлечены в ход спецоперации, а открытие Белорусского фронта лишь подтвердит их намерения.

— Украинские представители уже вовсю готовятся к наступлению на Киев со стороны Республики Беларусь силами 200 тысяч человек, — продолжает Бредихин. — Учитывая такие масштабы, победоносное завершение СВО уже в грядущем году более чем прогнозируемо.

Дополнительно стоит учесть факт того, что отечественная армия точечно подошла к ремонту своей техники в зимний период. В то время как украинская сторона такой возможности лишена, ввиду отсутствия электроэнергии и ограниченных возможностей военно-промышленного комплекса. Ремонт вражеской техники реально осуществить только на стороне — на территории Польши и смежных стран.

— Поляки еще покажут свое лицо в ходе спецоперации, — уверен Бредихин. — Сейчас они проводят учения якобы для «поднятия боевого духа», однако их результатом будет ввод войск на территорию Украины предположительно в феврале.

«Патриот» не пройдет

Молниеносная реакция Запада на минский визит Владимира Путина не заставила себя ждать. Буквально спустя двое суток президент Украины Владимир Зеленский в экстренном порядке отправился в Вашингтон, чтобы получить очередную подачку от своих покровителей. К слову, весь период проведения спецоперации подтверждает факт, что Украина не приспособлена к ведению переговоров, их политическая тактика имеет исключительно детскую форму — в лучшем случае просить, в худшем — требовать. Такая манера поведения изначально носит контрпродуктивный характер и впоследствии не даст ее адептам ничего, кроме горького разочарования.

Параллельно со своим лидером риск нарастающей угрозы наступления на Белорусском направлении почуяли и украинские политические деятели: их риторика потеряла в смелости. Результатом трансатлантического перелета Зеленского стала новая военно-финансовая помощь укронацистам со стороны Белого дома.

В нее также войдет доселе не знавшая опыта спецоперации американская система противовоздушной обороны «Патриот». Военный историк, директор Музея ПВО Юрий Кнутов считает, что новое вооружение в арсенале врага не помешает России и дальше проводить СВО.

— Американцы позиционируют свое орудие как комплекс большой дальности, — рассказывает Кнутов. — Однако, по российским меркам, дальнобойность «Патриота» не превышает средних дистанций: он работает по целям на расстоянии до 80 километров. Стоит отметить, что в арсенале к этому комплексу существуют и ракеты дальности поражения в 120–200 километров. И какие из них достанутся Украине — большая загадка.

Новое американское вооружение имеет ряд существенных минусов. Среди них Кнутов выделяет дороговизну «Патриота»: одна батарея стоит порядка миллиарда долларов, а ракеты к орудию обойдутся в три-четыре миллиона долларов за штуку.

Поэтому огонь по дронам из «Патриота» будет выглядеть как ритуальное самосожжение зеленых американских долларов. Помимо прочего, специалист отметил длительное время свертывания и развертывания системы — порядка 25 минут на каждый маневр, что в пять раз превышает современные нормы.

Военнослужащие двух стран проходят тренировочный комплекс мероприятий по боевому слаживанию. Туда входит имитация столкновений в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий / Фото: Пресс служба Минобороны РФ / ТАСС

— В нынешних условиях военных действий это непозволительная роскошь, — продолжает Юрий Кнутов. — Практически за полчаса можно без труда обнаружить и уничтожить комплекс.

В контексте непосредственного участия Североатлантического альянса в ходе спецоперации Кнутов подмечает интересный факт — украинцы не смогут самостоятельно вести огонь из нового вооружения. Чтобы активировать работу комплекса, необходимо получить прямое разрешение американского командного пункта. Так что Украина все глубже погружается в зависимость от США, которые постепенно наращивают влияние в зоне конфликта вплоть до прямого участия в нем.

— Со временем мы разберемся с особенностями работы новых средств противовоздушной обороны, — замечает эксперт. — И найдем эффективные способы подавления и уничтожения вражеских орудий.

С точки зрения директора Музея ПВО, массированных поставок вооружения на Украину даже в условиях открытия Белорусского фронта ждать не следует. И связано это отнюдь не с гуманизмом американской стороны, а с элементарной нехваткой припасов у стран НАТО.

— 20 из 30 государств альянса заявили, что их арсеналы иссякли, — приводит статистику Кнутов. — А оставшийся десяток поставляет вооружение напрямую со складов своих воинских частей. Кроме США — им еще есть чем удивлять.

Эксперт в ближайшее время не ожидает контрнаступления на Киев со стороны Белоруссии. Согласно данным американской разведки, группа войск, дислоцированных в приграничной зоне, сейчас малочисленна. Так что говорить о наступлении и последующем окружении Киева, по его мнению, можно будет только после того, как войсковые соединения пополнятся новыми, обученными бойцами.

Самые подготовленные бойцы

Несмотря на многочисленные факторы, которые указывают на объединение российско-белорусских войск в союзную армию, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает что совместное участие в спецоперации маловероятно.

— Сейчас все ожидают удара с севера, учитывая нашу широкую интеграцию в белорусское военное пространство, — процесс дошел до поставки комплексов С-400 и «Искандер», а белорусские самолеты и вовсе были переоборудованы для ведения боя специальными боеприпасами, — рассуждает Дандыкин. — Но, несмотря на тесные связи с нашими соседями, со всеми поставленными военными целями мы будем справляться исключительно своими силами.

Эксперт считает, что максимум поддержки со стороны, на которую мы можем положиться, ограничен морально-политическими аспектами.

— Даже несмотря на нашу помощь по предотвращению «цветных революций» в Казахстане и Белоруссии, Минск в первую очередь обеспокоен собственной безопасностью, ведь ситуация в их приграничных зонах также нестабильна, — продолжает Дандыкин.

Учитывая самые современные методы разведки, противник сейчас сам находится в догадках, будет ли нападение или нет, считает эксперт.

— Это решение станет для них неожиданным, — продолжает Дандыкин. — Несмотря на свою малочисленность, белорусская армия имеет под собой старую добрую советскую основу и может называться одной из самых боеготовых в Европе.

Василий утверждает, что волнение противника лишь играет нам на руку, а предпринятых мер будет вполне достаточно для успешного продолжения СВО.

— Я думаю, что дополнительной мобилизации не потребуется, ведь мы еще не успели увидеть в деле проходящие подготовку резервы, — говорит Дандыкин. — Они усилятся людьми с боевым опытом и будут представлять серьезную силу.

В заключение эксперт добавил, что в скором времени на фронтах спецоперации мы сможем заметить позитивные перемены.

Бизнес и ничего личного

В участии Белоруссии в спецоперации напрямую сомневается и доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. По его мнению, наиболее вероятный вариант развития событий — это косвенное участие союзного государства путем производства вооружений и информационной поддержки, в том числе разведывательной.

— В результате разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко не удовлетворил свои экономические ожидания в полном объеме, — говорит Зубец. — Несмотря на фиксированную цену за энергоресурс на три года, добиться «смоленской» стоимости газа у него не вышло.

Также Лукашенко хотел, чтобы белорусские компании имели доступ к российским сырьевым ресурсам, при этом оставаясь налогоплательщиками своей страны, считает эксперт. В этих областях сейчас происходят торги, а связаны ли они с возможным открытием Белорусского фронта, остается загадкой.

— Лично я не склонен верить в эту возможность, — продолжает Зубец. — Размещение нашего вооружения на территории соседа говорит лишь о характере взаимоотношений со странами НАТО: если они хотят наличие ядерного оружия у границ с Польшей, то они его получат.

Эксперт не исключил теоретической возможности одиночного наступления отечественных войск с территории Белоруссии. В минувший год мировая общественность наблюдала массу неожиданных явлений, в возможность которых ранее бы никто не поверил.

— Думаю, Лукашенко воевать не будет, — заключил Алексей Зубец. — Его интересы исключительно торговые, как раз таки этому и был посвящен визит в Белоруссию Путина.

КСТАТИ

Одной из самых крупных военных операций в истории человечества по праву считается белорусская наступательная операция «Багратион». С 23 июня по 29 августа 1944 года Советская армия нанесла сокрушительное поражение нацистской Германии, разгромив группу армий «Центр» вермахта. В общей сложности в операции участвовали свыше 2,5 миллиона человек с обеих сторон, а ее план тщательно разрабатывался лучшими советскими военными стратегами.

В ходе «Багратиона» были освобождены от немецких захватчиков Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Восполнить такие потери немецкое руководство было не в состоянии, а в их официальной военной истории операция «Багратион» фигурирует как величайшее поражение за всю историю страны.

Наступление Польши приблизит объединение стран

Юрий Баранчик, политический обозреватель:

— Я думаю, что возможность открытия Белорусского фронта реально существует. Начиная с весны текущего года американцы очень активно насыщают Варшаву тяжелым вооружением, включая бронетанковую технику. Без внимания нельзя оставить и факт проведения в Польше мобилизации, которую местное население не встретило с энтузиазмом: пришлось блокировать часть дорог, ведущих в Германию.

Также поляки «имеют аппетиты» на западные части и Украины, и Белоруссии. Будучи членом НАТО, они не постесняются действовать в своих интересах под покровительством «сильных мира сего». Такой сценарий поляки «проворачивают» от столетия к столетию, ведь реальной силы и политического веса они, как бы им ни хотелось думать, не имеют.

Исходя из вышеперечисленного, подготовку на белорусских рубежах я считаю более чем логичной. Армия в Республике Беларусь малочисленна и самостоятельно справиться с агрессией Польши не способна. Тут им на подмогу и смогут прийти российские силы.

Несколько выпущенных ракет по стране — представительнице НАТО будут способны избавить от ненужного риска жизни наших военнослужащих.

Если держать в голове наступательные операции и потенциал объединенного противника, то в будущем нам обязательно понадобится подкрепление со стороны наших товарищей. Будет ли это происходить за счет дополнительной мобилизации или армейской реформы — пока неизвестно.

Но возможность увеличения срока службы по призыву до двух лет в теории помогло бы нашему государству увеличить число сухопутных войск вдвое. Но действовать в любом случае придется по ситуации.