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Главные темы российских и мировых СМИ уходящего года

Александр Зосимов
В мире
Главные темы российских и мировых СМИ уходящего года
Форвард аргентинской сборной Лионель Месси с Кубком ЧМ по футболу / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Невежество британских дипломатов, провал демократов в США и новый уровень инфраструктурной войны стали главными темами российских и мировых СМИ уходящего года.

Уходяший, 2022 год оказался полон процессов и событий, которых обыватели совершенно не ожидали. Одних они неприятно удивили и разочаровали, другим, наоборот, скорее пришлись на руку.

Дутая ценность

Самой обидной плюхой для США стала явственно обозначившаяся в мире дедолларизация. Сценарий, по которому доллар может лишиться статуса мировой резервной валюты, тесно связан с мерами американского правительства по увеличению ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В 1981 году она была повышена до рекордных 20 процентов, что помогло снизить уровень инфляции: с 12,5 процента в 1980 году она упала до 1,1 процента в 1986-м.

— Но теперь ситуация резко изменилась, — говорит директор Института нового общества Василий Колташов, — ведь в 80-е годы у США не было долга на сумму более 31 триллиона долларов, а также беспрецедентных военных расходов. Есть вероятность, что в 2023 или 2024 годах доллар провалится. Возможно, в этом случае ФРС снизит ставку почти до нуля, как это произошло в марте 2020 года.

В целом, по его словам, стоимость рубля по отношению к доллару в следующем году будет зависеть от цен на нефть, а также от антироссийских санкций. По оценке эксперта, американская валюта будет торговаться в диапазоне 70–80 рублей за один «вечно зеленый».

Раскол общества

Глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что намерен переизбираться на второй срок, однако окончательное решение озвучит в начале 2023 года. Но это, скорее, поза: в последние пару лет популярность Демократической партии, выдвинувшей Байдена, сходит на нет. А личный рейтинг «самоходного Джо» рекордно низкий. По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, Байдену не стоит надеяться на победу в 2024 году. Простые американцы устали от инфляции и зашкаливающих цен на топливо. Еще один серьезный аспект — агрессивное разрушение традиционных семейных и нравственных ценностей.

— Сторонники Демократической партии начали искать поддержку среди представителей сексуальных меньшинств, а также провоцировать столкновения на расовой почве, что привело к внутреннему расколу общества, — отмечает Кошкин.

Горе без ума

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс стала ярким примером интеллектуального угасания европейских элит. Занявшая этот пост 6 сентября 2022 года, Трасс всего за несколько недель своего премьерства поставила пенсионные фонды на грань банкротства, отправила в нокаут британскую валюту (курс достиг рекордно низких значений), а страну в целом ввергла в политический коллапс. 14 октября бульварная газета Daily Star даже открыла у себя на сайте видеотрансляцию состязания между Трасс и салатом латуком: редакторы издания разместили рядом портрет премьера и пучок салата, предложив пользователям в прямом эфире понаблюдать, что произойдет быстрее — Лиз отправят в отставку или салат завянет.

Салат победил: 20 октября Трасс ушла со своего поста.

— Лиз Трасс — заметный пример идеологии популизма, — отмечает социолог Андрей Кошкин. — Однополярность международных отношений, сопряженная с технологиями популизма, вывела на первое место шоуменов.

Но со временем это закончится, потому что граждане европейских государств все чаще выходят на митинги, не принимая политической повестки шоуменов.

Новые угрозы

— Диверсии на «Северных потоках», произошедшие в ночь на 26 сентября 2022 года, — беспрецедентный случай инфраструктурной войны, — считает специалист Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

По его словам, диверсии на «Северных потоках» — первый в истории пример грубого силового варианта с применением оружия. Кулагин отмечает, что после этого события специалисты в области энергетики начали активно прорабатывать международные механизмы безопасности энергетической инфраструктуры.

Вива, Месси!

Одним из самых громких событий стала победа сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Обыграв Францию, Аргентина впервые за 36 лет завоевала чемпионство.

— Это заслуженная победа сборной Аргентины, в составе которой играет великий футболист Лионель Месси, — считает заслуженный тренер РСФСР по футболу Борис Игнатьев. — Отдельно хочется отметить высокий уровень физподготовки игроков и высочайшую тактическую образованность.

Огромная заслуга в победе принадлежит тренеру сборной Лионелю Скалони.

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