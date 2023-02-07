Банда чаек запугала британцев: прибрежный поселок в Великобритании оказался во власти жадных птиц

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Нашествие пернатых воров переживают жители валлийской деревни Лландидно Джанкшен в Великобритании — местных жителей терроризируют чайки, ворующие продукты. «Вечерняя Москва» узнала подробности у местных властей.

Деревня Лландидно — это прибрежный поселок в Уэльсе. На окраине населенного пункта расположен сетевой супермаркет, популярный у местных жителей. Однако его ассортимент пришелся по нраву не только людям, но и чайкам, которые караулят покупателей на выходе из здания и воруют продукты из тележек и сумок — пока люди везут их к своим машинам.

— Дошло до того, что об этом написала наша местная газета, — поведала «ВМ» представитель окружного городского совета Лландидно Карен Шорт. — И оказалось, что это не единичные случаи, а регулярно повторяющиеся.

В местной газете действительно отмечено уже четыре случая нападения чаек-воровок за месяц, и приведены две ситуации, когда людям пришлось буквально отнимать у них свои покупки — печенье и другую еду. Местные жители вспоминают фильм ужасов «Птицы», снятый Альфредом Хичкоком, и говорят, что чайки практически не боятся людей. С наглым поведением пернатых столкнулся и корреспондент газеты Ричард Эванс, причем нападение птицы угрожало его здоровью. Дело в том, что Эванс страдает от низкого уровня сахара в крови, а чайка как раз украла у него пакетик сладостей, который мужчина купил, чтобы поправить самочувствие.

Эвансу пришлось догнать чайку и, пока та пыталась вскрыть обертку, метнуть в нее пузырек с санитайзером, чтобы отпугнуть птицу и забрать жизненно необходимую покупку.

Тем временем власти округа и специалисты-орнитологи особой проблемы не видят и говорят, что во всем виноваты сами люди:

— Из-за того что граждане развлекаются, подкармливая чаек, птицы и привыкли к тому, что люди — поставщики пищи для них, — пояснила «Вечерней Москве» Карен Шорт. — Пернатые уже думают, что любая пища, которую несет с собой человек, предназначена для них, а не для людей. Мы понимаем раздражение публики, но если вы не хотите поощрять птичьи воровские привычки, просто перестаньте их кормить. И выкидывайте остатки пищи и яркие обертки в мусорные баки с крышками, чтоб птицы до них не могли добраться. Тогда проблема решится сама собой.

ЦИФРА

17 килограммов продуктов смогла украсть чайка из английского супермаркета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Мишин, орнитолог:

— Это нормальное поведение чаек — они довольно наглые и всеядные птицы, по уровню агрессии могут соперничать с известными забияками — воронами. В местах массового скопления людей чаек можно отпугивать техническими методами — светом, шумом, макетами и дронами в виде хищных птиц.