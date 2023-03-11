План товарища Си: какую игру ведет Китай на политической арене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине. Лукашенко предложил своему китайскому коллеге создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта и производства деталей для сельскохозяйственной техники / Фото: Павел Орловский / БЕЛТА / ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин первым в истории государства переизбран на третий срок. Кроме того, Китай в последние недели резко повысил свою политическую активность. Член Госсовета КНР Ван И в конце февраля совершил визит в столицу России, где встречался с президентом Владимиром Путиным. Затем Китай представил свой план мирного урегулирования на Украине и принял с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого Запад сравнивает с Саддамом Хусейном. Какую игру ведет Китай на политической арене — в материале «Вечерней Москвы».

Белорусский этап Великого шелкового пути

Владимир Жарихин, политолог:

— Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай оброс массой конспирологических версий. Дескать, Батька и Си о чем-то сговариваются за спиной России. Или КНР хочет через Лукашенко на Россию влиять — склоняя к переговорам. Нет, все намного проще. Китай заинтересован в Белоруссии как части «Великого шелкового пути» в Европу. А Лукашенко в Китае как в экономическом партнере.

Ведь на Белоруссию наложены практически такие же санкции, как на Россию, а жить как-то надо. Где брать технику, производственное оборудование, технологии? Все это есть у Китая. Ну вот Лукашенко и едет «дружить» — а что ему еще остается? Вопрос на самом деле не в Батьке, а в позиции самого Китая.

Страна пытается позиционировать себя как миротворца. В годовщину СВО она даже представила 12 «пунктов урегулирования» украинского конфликта. Пункты, конечно, лукавые и противоречат интересам всех участников конфликта: и России, и США, и Украины. Ну, например, Китай предлагает признать территориальные приобретения России. Вашингтону и Киеву, конечно, это не нравится. Но и нам тоже — ведь территорию ДНР и Херсонской области, занятую ВСУ, мы еще не освободили.

А нам предлагают остановиться там, где мы есть. На самом деле Китай заинтересован в трех сценариях развития событий. Первый: продолжение конфликта. Пока США на Украине увязли , а они явно увязли, Америка не бросится на КНР: просто сил на две «горячие» войны не хватит. Второй сценарий — перемирие. Ведь оно будет означать лишь одно: ни одна из сторон не может сейчас победить, поэтому, как и в случае с Минскими соглашениями, готова остановить военные действия и копить силы на новую полномасштабную вой ну. США в этом случае будут «натаскивать» украинскую армию, снабжать ее оружием, боеприпасами, самой современной военной техникой, включая самолеты, и им будет снова не до Китая. Третий вариант — победа России. В этом случае Штаты наглядно убедятся, что они уже не держава номер один, и рисковать нападать на Китай не станут — раз уж с Россией не справились. Поэтому, я уверен, Китай будет нашу страну поддерживать. Если у нас на фронте появятся проблемы, которые мы сами решить не в состоянии, КНР России поможет. Надеюсь, такая помощь не понадобится, но если ситуация сложится неблагоприятная, Китай даст и оружие, и боеприпасы.

Ведь мы в известном смысле сейчас воюем и за китайцев тоже. Сильная Россия — китайский партнер. Слабая, побежденная — неприкрытая спина, угроза Поднебесной.

Китай пытается играть роль Советского Союза

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем:

— Чтобы понять амбиции Китая, нужно внимательнее посмотреть на Си Цзиньпиня — генерального секретаря китайской компартии. Этот человек — третий из великих китайских лидеров — после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Первый по сути создал социалистический Китай. Второй произнес легендарную фразу: «Не важно, какого цвета кошка, — важно, чтобы она ловила мышей», — и помог запустить в стране рыночные реформы, превратившие Китай в великую индустриальную державу. Товарищ Си, в свою очередь, стал решать задачу превращения экономической мощи страны в ее политическое влияние. Китай начал играть роль СССР — придя всюду, куда способен дотянуться. Его влияние велико не только в Азии, но и в Африке, и на Ближнем Востоке, и даже в Европе. Это экспансия в чистом виде, и она, разумеется, крайне беспокоит США, которые считают себя главными на планете.

Штаты, разумеется, пытаются Китай всячески ограничить, конкурент им не нужен. Но их поезд уже ушел: именно при Си Цзиньпине мир фактически стал двухполярным. Китайцам это очень понравилось. Они хотят продолжения и именно поэтому избрали товарища Си на третий срок, хотя традиция обязывает править не более двух сроков, т.е. десяти лет подряд. И вот тут — самое интересное. Китай — экономический гигант, но при этом военный карлик. Его армия уже много десятков лет не воевала. Насколько она хорошо вооружена и в принципе боеспособна — большой вопрос. А вот армия США — главного соперника Китая — постоянно участвует в боевых действиях по всему миру и вооружена отлично. Получается, что Китаю в военном отношении необходимо на кого-то опереться, чтобы его просто не «съели». На кого? Очевидно, что только на Россию, имеющую и современную армию, и вооружения. Это вовсе не значит, что мы вдруг пойдем Китай защищать. Нет. Сам факт того, что есть Россия — союзник Китая, имеющий большую боеспособную армию, — не позволяет Штатам на Китай напасть. Если не Россия, китайские города уже бы давно бомбили: США не нужен еще один «лидер мира». Товарищ Си, конечно, не хочет идти на прямую конфронтацию со Штатами, война ему ни к чему. Но он продолжит и дальше вести по всему миру политику экспансии — прежде всего китайского капитала.

Тесные объятия соседа способны нас задушить

Георгий Федоров, руководитель центра социальных и политических исследований «Аспект»:

— В отношениях с Китаем нам нельзя повторять прошлых ошибок. Вспомните, как мы дружили с США и Европой! Дескать, это наши друзья, главные политические и экономические партнеры, они продадут нам все, на что у нас хватит денег! В итоге мы развалили самолетостроение, не стали развивать наукоемкие отрасли, допустили создание новых военных баз у наших границ. Да еще и попали под санкции — нам мало чего продают.

С Китаем может быть то же самое. Давайте ясно поймем, что это сверхдержава, склонная к экспансии. Это главная промышленная держава мира, которой крайне необходимы ресурсы. Пока она эти ресурсы у нас покупает. А что будет дальше, когда Китай станет еще и великой военной державой? Население этой страны — 1,5 миллиарда человек. Население граничащей с ним России — около 150 миллионов, в 10 раз меньше. Причем за Уралом, где сосредоточены наши главные природные богатства, живут всего около 23 миллионов человек, и население там из года в год сокращается. В какой-то момент Китай вполне может предложить нам просто сдать Сибирь в аренду. Причем предложение может быть таким, что будет сложно от него отказаться. И это вполне вероятный сценарий, поскольку природных ресурсов больше не становится, за них уже идут войны, и это только начало. И что нам в связи с этим делать? Конечно, рассчитывать не на дружественный сейчас Китай, а исключительно на себя. А именно — развивать науку и создавать высокие технологии, чтобы их не приходилось каждый раз покупать. Развивать промышленность, улучшать демографическую ситуацию — в том числе и в Сибири.

Ведь природа не будет долго терпеть пустоту. Никем не занятые, не освоенные земли рано или поздно кто-то попытается занять — ведь население Земли быстро растет, народам нужно пространство. Давайте понимать, что дружеские отношения с Китаем — это краткая, по историческим меркам, передышка, возможность накопить силы. Или мы в будущем сможем разговаривать с Китаем на равных, или он нас в той или иной степени «съест». История показывает, что все союзы — временны и действуют лишь до тех пор, пока интересы стран не разойдутся. На данном этапе Китаю выгоднее покупать наши ресурсы, чем развязать войну и попытаться взять их силой бесплатно. Но уже через пару десятилетий ситуация может измениться.

«Вот бы нам объединиться и Америку прибить»

Бронислав Виноградский, китаевед:

— Китайцы к русским относятся доброжелательно. Причем лейтмотив их рассуждений всегда касается союза с Россией против США. Когда меня возят по Китаю таксисты, рано или поздно звучит буквально следующее: «А вот бы нам объединиться и Америку прибить». Да, китайцы не любят ни США, ни Европу. Причем давно — со времен опиумных войн, когда тогдашнее НАТО буквально уничтожало китайцев на их собственной земле. Не любят и сейчас, потому что видят, что европейцы и американцы продолжают ту же злобную политику — в Ираке, Ливии, Сербии, где угодно. И китайцы не хотят быть на месте иракцев. При этом надо понимать, что и Россия для них — не свет в окошке.

Дело в том, что политика в отношении Китая у СССР и России часто менялась.

То дружим, то воюем. То идем в объятия США, как в 1990-х, то ссоримся с бывшими друзьями и теперь с ними фактически сражаемся. Китай такой политики не понимает. Это самая древняя империя мира, ей тысячи лет, она живет, что называется, вдолгую, никуда не торопясь. Поэтому политика большого северного соседа, который часто мечется и меняет векторы развития, их часто удивляет и настораживает. Они не знают, что от России ждать. Китайцы уважали СССР и многому учились у него, а потом СССР рухнул и они сами стали СССР. Вот с этим ощущением они и живут. При этом, что интересно, США и Европу они не только не любят, но и все меньше уважают. Дело в том, что китайцы сумели достичь, казалось бы, невозможного — они победили европейцев экономически, т.е. на их собственном стадионе. Сейчас в Китае свои бренды одежды, обуви, автомобилей, бытовой техники, компьютеров и вообще всего, что нужно для жизни. Поэтому «белые люди» для них уже не учителя жизни: китайцы встали как минимум вровень.

Их самосознание в последние годы серьезно выросло, они справедливо гордятся своей страной.

Если мы хотим с Китаем дружить, то нам важно его понять. Китайцы — нация, которая живет на Земле больше, чем кто-либо другой. Они не бросаются, чтобы овладеть. Обычно это происходит другими путями: разговорами, постепенными знакомствами, соблазнением. Китай не действует «горячо». Давайте наконец учиться у Китая этой жизни «вдолгую».

Пекин балансирует между Белым домом и Кремлем

Александр Бартош, кандидат военных наук:

— Представитель Госдепа США Дэниел Критенбринк обвинил китайскую компанию Spacety Co в предоставлении информации, в частности спутниковых снимков, российской ЧВК «Вагнер». Также появилась информация о том, что Китай поможет России сбивать американские спутники «Старлинк», которые помогают ВСУ обеспечивать связь и координировать ведение боевых действий. Госдеп США также предполагает, что Китай начнет поставлять в Россию оружие и боеприпасы. Так насколько реально Китай может поддержать Россию? КНР традиционно вела очень взвешенную и осторожную политику. Особенно в отношении США, с которыми у нее очень прочные экономические связи, составляющие, давайте признаемся, основу могущества китайской экономики. Проще говоря, Китай от Америки сильно зависит и ссориться не заинтересован. С другой стороны, Пекин четко понимает, что если Россия на Украине проиграет или сильно ослабнет вследствие ведения боевых действий, то США тут же бросят все свои ресурсы на военный конфликт с Китаем, который Вашингтон давно хочет «поставить на место». Поэтому руководство КНР и пытается балансировать: и с американцами серьезно ссориться нельзя, и русских нельзя бросить.

Вместе с тем надо понимать, что Китаю победа России на Украине выгодна. Во-первых, это ослабит позиции Америки, которой, возможно, станет уже не до Китая. Во-вторых, КНР хочет вернуть свои инвестиции, вложенные в украинскую экономику. Ведь китайцев на Украине банально кинули. Они, например, купили завод «Мотор Сич», а им его не отдали. Точнее, завод приказали не отдавать американцы, назвав его стратегически важным. Сейчас китайские инвесторы пытаются отсудить у Киева 4,5 миллиарда долларов, но вряд ли тот станет что-то платить. Есть проблемы и с инвестициями в терминалы на Черноморском побережье. В общем, Китай хочет вернуть свои деньги, и в состоянии помочь ему только Россия. По всей видимости, Пекин будет на словах поддерживать скорейшее урегулирование украинского кризиса, пытаясь не злить США. А реально будет нам в той или иной форме помогать — это в его интересах.