Племянница Марин Ле Пен раскритиковала Париж за поставки оружия Украине

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Вице-президент французской правой партии «Отвоевание» Марион Марешаль выступила с заявлением о том, что она категорически не поддерживает поставки Парижем оружия в Киев. Политик подчеркнула, что таким образом только разогревается конфликт, к тому же, французские власти становятся его же соучастниками.

— Да, совершенно верно, так как это способствует эскалации конфликта и присоединению к одной из его сторон, что мешает Франции быть уравновешивающим игроком и участвовать в поиске разрешения конфликта путем диалога, — сказала Марешаль в интервью телеканалу LCI.

Политик добавила, что Франция в этом всем должна играть совсем другую роль. Ей нужно выступать в качестве посредника, начинать диалог и настаивать на мирном разрешении конфликта.

По ее словам, Парижу нельзя поддерживать ни один военный блок. А в случае поставок оружия Киеву, на автомате страна участвует в конфликте, заключила она.

Тем не менее, пока Франция продолжает поставки на Украину. Уже совсем скоро Франция удвоит количество поставляемых снарядов украинской армии. Об этом 28 марта, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Также глава французского Минобороны добавил, что поставки зенитного ракетного комплекса Samp/T Украине начнутся в ближайшее время.