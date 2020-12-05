«Штаты пока не готовы»: политолог объяснил, почему США не помогут Тихановской

Фото: TASS / EPA / CLEMENS BILAN

У экс-кандидата в президенты Белоруссии практически нет шансов на победу даже с помощью США — ее не поддержит простой народ, которому необходима стабильность. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее Тихановская заявила, что собирается посетить Вашингтон, чтобы поблагодарить администрацию страны за поддержку. Она также выразила надежду на помощь США в переходе к демократии в Белоруссии.

— Американцы любят признавать лидерами не тех, кто победил, а тех, кого им удобно. То же было, например, в Венесуэле. Как говорил Рузвельт: «Сукин сын, но наш»*, — напомнил политолог. — Кстати, Трамп Тихановскую может, и не принял бы, а вот Байден — вполне. Экспорт демократии — краеугольный камень демократической Америки, ей важно не то, что происходит внутри страны, а то, будут ли другие государства жить по ее принципам. Если республиканцам это безразлично, им надо зарабатывать, то демократам нужно везде продвигать свою идеологию.

Встреча Тихановской с администрацией США, по мнению Журавлева, может стать поводом для усиления санкций против Белоруссии. Поддержит ли их Европа — большой вопрос, ответ на который будет зависеть от того, насколько широко решит осветить встречу американская сторона:

— Дело в том, что Штаты пока не готовы к прямым действиям, а Европа, хоть и солидарна со старшим братом, имеет к нему претензии по поводу «Северного потока», так что все будет зависеть от того, насколько обсуждаемой станет эта встреча, насколько необходим будет на нее ответ. Только вот есть один забавный момент. Все мы — и белорусы, и украинцы, и русские — начинаем сопротивляться тем активнее, чем более серьезное давление на нас оказывают. Американцы этого не понимают, но вполне вероятно, что их давление на Белоруссию легко может сплотить народ вокруг Лукашенко.

Кроме того, как считает Журавлев, встреча с администрацией может помочь Тихановской укрепиться в западном истеблишменте, но не приблизить к реальной власти в Белоруссии:

— Вопрос даже не в том, кого поддерживают силовики, а в том, на чьей стороне рабочие, на которых делала ставку оппозиция. А Тихановскую они не поддержали. Причем не потому, что любят Лукашенко, — они просто любят работать и получать зарплату, белорусы — люди очень прагматичные, — отметил эксперт.

Политолог заключил, что Тихановская предлагает гражданам Белоруссии бороться за светлое демократическое завтра, пожертвовав спокойным сегодня. Но, к сожалению, это не тот вариант, который выберет народ, даже с поддержкой всех стран Запада.

*«Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын» — фраза, приписываемая президенту США Франклину Рузвельту. Предположительно, она была сказана в 1939 году по отношению к никарагуанскому диктатору Сомосе.

Читайте также: Тихановская призвала США побыстрее принять санкции в отношении Белоруссии