Афганский узел: чем грозит России очередная война на «кладбище империй»

Военнослужащий правительственных войск Афганистана в 7-м районе города Кандагара. Продолжается противостояние с боевиками «Талибана» (движение признано террористическим, запрещено в РФ) / Фото: РИА Новости

Спешный вывод войск США из Афганистана и резкое обострение в этой стране гражданской войны крайне встревожили власти соседних государств. Судя по потоку громких заявлений и по начавшейся в постсоветских республиках Центральной Азии мобилизации резервистов, главный вопрос дня: вторгнутся ли талибы в Таджикистан и Узбекистан? А оттуда и до наших Оренбурга и Астрахани — рукой подать…

Афганистан опять в центре мировой политики. Маленькая, бедная, несчастная страна — большая проблема для сверхдержав и всех своих соседей. Россия не исключение, скорее, мы заинтересованы в мирном Афганистане больше других.

Адекватная оценка

На днях в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин обсудил проблемы, связанные с ситуацией в Афганистане. Ранее о том, что обострение обстановки в этой стране беспокоит из-за возможного перехода идущего там конфликта на территории стран-союзников, говорил глава российского МИД Сергей Лавров. «Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана», — на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо заявил вылетевший в конце июля в Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Повышенное внимание российского руководства к происходящему в Афганистане обусловлено тем, что там после поспешного и бесславного «драпа» американских войск ситуация становится все хуже и хуже. Боевые отряды Движения талибов (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003) наращивают темпы наступления на правительственные силы. Каждый день появляется новая информация о потерях как талибов, так и солдат действующего режима — речь идет о сотнях человек. По данным ООН, только за последние полгода погибли около 1600 мирных жителей страны. Цифрам этим верить можно с большими допущениями: кто там и как считает?

Согласно утверждениям талибов, они сумели установить контроль уже над 85 процентами территории страны. Но и эта цифра — «лукавая». Судить о военных успехах по количеству захваченных ими уездов — бесполезно. В Афганистане сейчас кровавая «Свадьба в Малиновке» — то «красные» придут, то «белые», а где-то уже местные «паны-атаманы» власть держат, не надеясь больше на помощь кабульского правительства. Объективно лишь то, что талибы, один за другим, захватывают погранпереходы в районах вдоль границ с Ираном, Китаем, Пакистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Ждать ли вторжения?

У дипломатов слова, у военных — маневры

При всех опасениях переноса боевых действий из Афганистана на территории государств Центральной Азии в ближайшее время не будет просто потому, что у талибов нет ни военных, ни экономических сил для ведения войны с регулярными войсками постсоветских государств Центральной Азии. Тем более что за спиной у них стоит Россия. Движению талибов надо первым делом решить вопрос о центральной власти в собственной стране. Правительство в Кабуле пока уверенно держит под контролем все провинциальные центры и сдаваться не намерено. Наоборот, говорится о скором контрнаступлении на талибов.

Позиция мирового сообщества и в том числе России: усадить представителей враждующих в Афганистане сторон за стол переговоров. Создание переходного коалиционного правительства с участием талибов и худой мир — это лучший выбор. Альтернатива уже не раз демонстрировалась миру: кровавая резня всеми всех.

Поэтому, нисколько не обольщаясь заверениями, представителей политического крыла Движения талибов приняли в Москве и вели с ними переговоры. Потому так осторожен в оценках происходящего за отрогами Гиндукуша наш МИД. Российская позиция терпеливо озвучивается на всех уровнях: невмешательство во внутренние дела Афганистана. Сделать выбор о будущем устройстве жизни в своей стране должны сами афганцы. Поэтому наши дипломаты сейчас продолжают вести консультации с представителями всех противоборствующих в этой стране сторон.

Одновременно, пока определяются политические гарантии нераспространения войны в регионе, российские военные готовы гарантировать покой и безопасность собственной страны и ее союзников своими методами и способами.

Фото: Pixabay

С первых дней августа около 1500 военнослужащих России и Узбекистана показывают боевую готовность к отражению любой агрессии на совместном учении на полигоне Термез в Сурхандарьинской области. Маневры с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной, проходят в районе, граничащем с Афганистаном. Основу российского контингента составляют военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО). Поддержку с воздуха совместной группировке войск обеспечат экипажи штурмовиков Су-25СМ российской военной базы в Киргизии. Еще одно совместное военное учение пройдет с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Республики Таджикистан. Участники — воинские контингенты России, Узбекистана и Таджикистана. Российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы, которая сейчас усиливается новейшей боевой техникой.

По большому счету, эти маневры можно назвать демонстрационными. Превентивно во всей красе показывается боевая мощь стоящих на границе с Афганистаном войск. С другой стороны, и союзникам России в регионе станет спокойнее: увидят, что не останутся они один на один с потенциальной угрозой.

Поток наркотиков

Отсутствие вероятности наступления талибов на север — в Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан — не дает поводов для расслабления.

В пределы бывшего СССР, в том числе и в Россию, может пойти поток афганских опиатов. В первый свой «приход во власть» талибы надеялись на признание их режима мировым сообществом и в конце 1990-х крайне жестокими мерами сократили выращивание в Афганистане опия-сырца до исторического минимума — 300 тонн в год. Но мир этого жеста не оценил, а потом в страну вошли войска международной коалиции, возглавляемой США. Удивительным образом под крыльями американских F-16 опийный мак разросся по всей стране в неимоверных масштабах. Плантации появились даже там, где их никогда не было, а производство наркотиков выросло в 20 раз. По международным оценкам, до 6300 тонн ежегодно.

Афганские наркотики и так просачивались к нам через все границы. Но теперь масштабы поставок по наркотрафику могут вырасти в разы, даже невзирая на дешевизну производства новых синтетических наркотиков. Общим местом стало утверждение, что прежде с участием американцев был налажен «воздушный мост» для поставок афганских опиатов в Европу. Сейчас, после ухода армии США, наркодельцы неизбежно начнут искать новые пути для сбыта отравы. Не в Иран же им мешки опиума таскать — там за это вешают. И не в Китай — там расстреливают.

Самая реальная опасность

В 1995 году я был в составе небольшой группы российских журналистов, которые первыми после вывода в 1989-м наших войск приехали в Афганистан. Отряды Северного альянса моджахедов тогда ожесточенно сражались с талибами, и один из лидеров прежнего афганского сопротивления «советской оккупации» Ахмад Шах Масуд встретился с нами в своей временной ставке в городке Джабаль-ус-Сирадж у въезда в Панджшерское ущелье. В недавнем прошлом наш искренний враг удивил тогда неожиданной фразой: «Вы, советские, все делали правильно — помогали нашему бедному народу хлебом, лечили больных детей, строили дома и фабрики. Вы совершили только две ошибки: вошли в Афганистан и ушли из него».

15 февраля 1989 года. Вывод Советских войск из Афганистана. Мост в окрестностях Термеза. / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В 2019-м в Кабуле я встретился с сыном Панджшерского льва, Ахмад Шахом Масудом-младшим.

— Движение талибов — это только часть проблемы, мешающей установлению мира в Афганистане, — сказал мне молодой политик. — Продолжается не война афганцев с афганцами, мы видим более масштабный, глобальный процесс. Во внутренней политике Афганистана большую роль играет внешнее вмешательство.

Здесь решают свои проблемы мировые и региональные державы. Моя страна — это только поле боя. На нем идет столкновение идеологии приверженцев умеренного ислама и исламских радикалов. Откуда к нам пришли идеи радикализма? Извне. Кто воспитал и направил к нам первых «борцов за истинную веру», под которой они понимают не милосердие Аллаха, а насилие и жестокость?

На планете Земля вновь идет «Большая игра» империй, и для России главная опасность не попытки прорыва из Афганистана на территорию ее союзников отрядов экстремистов, а проникновение их идей.

Вместе с талибами к границам постсоветских стран Центральной Азии подошли боевики «Исламского государства» («ИГ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014). В военном отношении они действуют скоординированно с талибами. В Афганистане сейчас от 5 до 10 тысяч боевиков «ИГ», сбежавших из Сирии и Ирака. Эмиссары этого «террористического интернационала» завтра могут оказаться в Таджикистане и Узбекистане. Там небогато живут люди: поток гастарбайтеров к нам не иссякает. Там есть оппозиция. Там много молодых людей, которые не могут найти себе применения. Поражая умы молодых мусульман, злая идеология радикального исламизма приводит их к терроризму. Завтра они могут появиться у нас, в наших городах. Поэтому главная задача сейчас — предотвратить эту — самую реальную — опасность, создать барьер для проникновения идей и людей «Исламского государства» в Россию.

МНЕНИЕ

Александр Хохлов, обозреватель «ВМ»:

— Я еще буду молиться на развалинах Москвы! Весь мир будет принадлежать мусульманам! Ваши женщины станут нашими подстилками! Ваши дети — нашими рабами! А вас, кафиров (неверных, не мусульман), ждет страшная смерть!

Этот увлекательный монолог я выслушал в тюрьме, где сидели талибы, захваченные в плен сарбозами Северного альянса. Было это 20 лет назад. Что-то изменилось с тех пор?

Для большинства наших сограждан талиб как был, так и остался чем-то виртуальным. Где-то в далекой стране живут какие-то плохие парни. Они режут глотки своим противникам, бьют палками женщин, на предмет определения правоверности меряют друг другу бороды стеклом от керосиновой лампы и взрывают вырубленные в скалах 2000 лет назад статуи Будды. Все это — за гранью привычной картины мира, не в этой жизни... Так ли это?

На маленькой планете Земля талибы — рядом. 11 сентября 2001 года прятавшийся в схронах «воинов джихада» Усама Бен Ладен послал своих подручных в США и они убили там более 5000 человек. Америка в ответ послала свои войска в Афганистан, и они за 20 лет пребывания убили там до 50 000 талибов и до 50 000 мирных граждан. Авиабомбы ведь не Всевышний — они не отделяют грешников от праведников. А роль судящих от имени Аллаха на земле взяли на себя талибы.

— Главный враг мусульман — Америка и вообще Запад, — «просвещал» меня в панджшерской тюрьме пленный талиб Салахуддин Халид. — Россия тоже враг. У вас живет много мусульман, и скоро мы придем их освобождать от власти кафиров. В Афганистане мы воюем против мусульман, потому что нам нужен крепкий тыл перед великим всемирным походом. Нас никто и ничто не сможет остановить! Америка? Она сытая и поэтому трусливая. Всегда голодные побеждали сытых, бедные — богатых. Нам нечего терять, но зато мы можем приобрести все. Американские бомбы могут разбить наши пушки и танки, но разве бомба способна убить идею, которая у меня в сердце? Вы обречены. Мы сожжем Узбекистан, а голодных узбеков пошлем с именем Аллаха умирать у стен Москвы. Мы убьем вас, русских, мы убьем всех евреев, а в Америке мы создадим атмосферу страха и ужаса. Миром будет править ислам. Моя жизнь ничего для меня не значит. Моя жизнь принадлежит Аллаху, и я готов отдать ее хоть сейчас, чтобы одной неверной собакой на свете стало меньше.

После этих страстных слов талиб кинулся на меня и попытался вцепиться в шею. Хорошо, тюремный охранник среагировал и успокоил «борца за веру» ударом автоматного приклада в низ живота.

Вообще-то я воспитан на традициях великой русской литературы, которая учила милость к падшим призывать. Но талиба мне жалко не было.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

У Афганистана уникальное географическое положение: страна — в самом центре Азии. Этот стратегический «перекресток» между западом и востоком, югом и севером всегда пытались захватить великие державы. В страну вторгались войска персидского владыки Кира Великого и великого полководца Александра Македонского, индийцы, гунны, арабы, монголы... Удержать под своей властью не смог никто, и Афганистан прозвали «кладбищем империй».

«Для войны требуются от народа следующие качества: патриотизм, хладнокровие, мужество, физические силы, выносливость и терпеливость. Анализ военных качеств афганца показывает, что все эти качества в нем есть налицо», — такую характеристику афганцам в начале ХХ века дал русский генерал и ученый-востоковед Андрей Снесарев. Эта оценка появилась после «Большой игры» — долгого противостояния двух великих империй недавнего прошлого — Российской и Британской. Англичане в XIX веке трижды пытались взять Афганистан под контроль, но трижды были биты афганцами и вынуждены уйти.

В XX веке в страну «для оказания интернациональной помощи» вошли советские войска. Как вошли, так через 10 лет и вышли. В начале XXI века в Афганистан попытались принести «демократию» войска США. Спустя 20 лет уходят и они, не решив ни одной из заявленных задач. Главные черты характера афганского народа — воинственность, свободолюбие и неприятие чужой воли. Независимый Афганистан лучше предоставить самому себе, но как при этом «капсулировать» распространение с его территории военных и идеологических угроз, не знает, похоже, никто.