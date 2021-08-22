Уйти по-американски: мы видим начало новой драмы в истории несчастного народа

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Американские войска спешно покидают Афганистан. Власть в стране получило радикальное движение «Талибан»*. Почему Соединенные Штаты Америки потерпели самое позорное поражение в своей истории и чем грозит России — и грозит ли? — кардинальное изменение геополитической обстановки в Центральной Азии..

Бедная, горно-пустынная, расположенная вдали от главных торговых путей мира страна нужна всем. Многие империи — от Александра Македонского до Соединенных Штатов Америки — пытались поставить ее под контроль.

И мы там были, а задолго до нас и персы, и индийцы, и британцы, но Афганистан в итоге всегда остается независимым. Но все зависят от него. Вернее, от угроз, которые могут прийти в любую точку мира с его территории.

Сдали с потрохами

Кабул не талибы* взяли — американцы сдали. Ночью с 14 на 15 августа спецназ США в президентском дворце Арг разоружил сотрудников афганской госбезопасности и личную охрану действующего главы государства Ашрафа Гани. Утром к Кабулу спокойно подошли талибы*. Входить не стали. Даже через несколько часов по приказу своих командиров демонстративно отошли на 10 километров от всех четырех городских ворот.

Кабул, и так многомиллионный, а теперь еще и принявший в свои глиняные мазанки десятки тысяч бежавших от наступавших радикалов сторонников действующей власти из всех захваченных провинций, встал в одной большой пробке. Куда бежать, не знал никто, но ехали и бежали.

В наступившем хаосе мародеры деловито грабили дуканы, а по телевидению растерянные дикторы, читавшие заявления Гани и его генералов о том, что столица никогда не будет сдана врагу, теперь сообщали о начале переговоров о создании коалиционного правительства.

В Арг американцы привезли лидера политического крыла Движения талибов* муллу Абдул Гани Барадара и бывшего главу МВД в правительстве предыдущего президента Хамида Карзая Али Ахмада Джалали. Вскоре подъехал и Абдулла Абдулла — глава Высшего совета национального примирения. О чем и как говорили, возможно, когда-нибудь узнаем из их мемуаров, но с коалицией не сложилось. Талибы* вскоре заявили, что делиться с кем-то властью не намерены. Понятно — они победили.

Президент Гани — не бежал. Ему дали гарантии личной безопасности и возможность вылететь. Это был последний подарок американских хозяев своему ставленнику. Он не был популярен в народе, но верно служил США и за это получил последнюю, сахарную косточку с барского стола — жизнь. За нейтрализацию главы государства талибы* пообещали не мешать эвакуации войск США и персонала их посольства. Правительство, оставшись без главы, не действовало.

Войска, лишившись верховного главнокомандующего и не получая команд, были деморализованы. Талибы*, обещавшие не входить в Кабул, вошли в город «для наведения порядка». Порядок появился: от греха подальше кабульцы засели по домам. Улицы опустели.

Утром 16-го, после окончания введенного победителями комендантского часа, появились первые робкие пешеходы. Многие шли в сторону аэродрома: ночью работавшие на американцев люди получили sms-сообщения о начале обещанной эвакуации. Дальше — ужас. Шокирующие кадры облетели все телеэкраны мира: толпы обезумевших от страха за жизнь людей метались по взлетно-посадочной полосе, наиболее отчаянные цеплялись за колеса военных транспортников. Американцы до сих пор выгребают из ниш для шасси своих «Геркулесов» человеческие останки.

Талибы* тем временем объявили о широкой амнистии для всех сотрудничавших с оккупационным режимом США. Они вообще много чего наобещали, включая даже соблюдение прав женщин — правда, в строгом соответствии с нормами шариата. Заявлений от их представителей еще будет много. Взять власть легче, чем удержать ее в руках. Поэтому в первую очередь победителям сейчас нужна лояльность населения. Всех граждан, в том числе чиновников, работавших при прежней власти, призвали продолжить выполнение служебных обязанностей. Зачистки неугодных будут позже.

Сейчас главное — поскорее выпроводить из страны вооруженных иностранцев.

Фото: Instagram/angelinajolie

«Спихотехника»

Еще в июле президент США Джо Байден заявлял, что у правительства Афганистана есть все возможности, чтобы удержаться у власти и противостоять талибам* после окончательного вывода американских войск. Но афганская армия не сражалась. Она разложена, солдаты повсеместно бежали после первого же боестолкновения.

Не смогли воевать без американской помощи? Но, как внезапно выяснилось, по мнению Байдена, участие американцев в гражданской войне в другом государстве вообще не соответствует национальным интересам США.

— Вот в чем я абсолютно уверен: неправильно приказывать американским войскам наращивать усилия, когда собственно афганские вооруженные силы не собираются этого делать, — сказал президент США в обращении к американской нации.

В унисон прозвучало и заявление его советника по национальной безопасности Джейка Салливана:

— Никто в администрации президента не ожидал, что правительственная армия республики так быстро сдастся. Несмотря на то, что мы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов на предоставление силам безопасности Афганистана лучшего оборудования, лучшей подготовки и лучших возможностей, мы не смогли наделить их желанием сражаться.

Цинизм — запредельный. Откровенная «спихотехника». Афганскую армию обучали военные инструкторы США, они расставляли в ней командные кадры. Американцы сами же и деморализовали эти войска, начав переговоры с Движением талибов*. Ситуация глазами афганского солдата: если враг уже не враг, а партнер по переговорам, то зачем мне идти в бой и умирать сегодня, если завтра американцы обещают обеспечить с талибами* режим «мир, дружба, жвачка»? В результате талибы* заняли всю страну и получили в виде трофеев тысячи единиц оружия, современной военной техники и многие тонны всегда здесь дефицитных горюче-смазочных материалов. Можно воевать хоть с десяток лет.

Вопрос: с кем?

Потеря лица

Наверное, сейчас гражданам США за старика Байдена так же стыдно, как было стыдно нам за позднего, «работавшего с документами» Ельцина. В ходе специального обращения к нации президент Джо Байден заявил:

— Баллотируясь в президенты, я пообещал американскому народу, что положу конец военному присутствию Америки в Афганистане. Хотя процесс был трудный и сумбурный — и далеко не идеальный, — это обещание я сдержал.

Соотечественники не оценили титанических усилий своего лидера. Комментируя слова Байдена, авторитетный журнал Time констатирует:

— Как с ожидаемой смертью, американцы знали, что этот день настанет, но коллапс был настолько внезапным и окончательным, что стал ошеломляющим, когда это наконец случилось. Очень сложно осознать эту реальность после почти 20 лет американского присутствия в Афганистане, после более 2300 погибших и более 20 000 раненых военных, сотен тысяч искалеченных или убитых афганцев и потраченных двух триллионов долларов. В 20-ю годовщину терактов 11 сентября над Афганистаном будет развеваться флаг «Талибана*».

Фото: whitehouse

Миллиардер Майкл Блумберг с горечью признал, что «США сдали союзника, показав, что их слову нельзя доверять, и открыли Афганистан для соперников, прежде всего — Китая», а лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл назвал произошедшее «позорным провалом».

— Гордая сверхдержава оказалась низведена до надежды, что «Талибан*» не будет мешать ей уйти из Афганистана, — сказал Макконнелл. — Террористы и крупные конкуренты, такие как Россия и Китай, созерцают ее унижение.

Позор Америки вызвал ужас у ее «младших партнеров» по всему миру. Скулеж, поднятый, например, в Киеве, сводится к одному выводу: «Вот так и нас США «поматросят» и бросят…»

Временной люфт

Появилась ли после победы талибов* военная угроза соседствующим с Афганистаном государствам Центральной Азии — Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану? Как бы ни пугали «диванные аналитики», нет.

Талибы* не пойдут воевать за пределы собственной страны. По крайней мере пока. Им бы в Афганистане сейчас разобраться. У них не слишком велик боевой костяк войск. По разным оценкам, от 20 до 30 тысяч человек. Наступая на гарнизоны правительственной армии, талибы* концентрировали силы на направлениях ударов и привлекали ополченцев, иногда нанимаемых под конкретную задачу в ближайших кишлаках.

Зайди в афганское селение с 10 тысячами долларов в руках, обратно выйдешь с сотней вооруженных мужчин, готовых воевать против любого противника. Чтобы было понятно: 65 процентов населения страны живет за чертой бедности (меньше одного доллара в сутки на человека), а мешок муки стоит в пересчете 62 доллара. Ну и еще, конечно, немного пропаганды. С убедительными речами священнослужителей о священной борьбе с иностранными оккупантами и их пособниками у талибов* проблем никогда не было.

Воевать с регулярными армиями постсоветских центральноазиатских государств у отрядов Движения талибов попросту не хватит сил. А еще за спиной у Душанбе и Ташкента стоит Москва.

Фото: Instagram/angelinajolie

Сергей Шойгу уже провел на афганской границе два совместных с узбеками и таджиками военных учения. Исключительная огневая мощь современных российских вооружений была продемонстрирована во всей красе: не суйтесь, убьем! Движение талибов — структура «рыхлая», «зонтичная». Под ее знамена на гражданской войне вставали различные отряды — племенные, территориальные, экстремистские, включая и перебежавших из Сирии и Ирака сторонников «Исламского государства»**.

Есть вероятность, что через границы могут попытаться прорваться отдельные банды. Для их уничтожения хватит сил армий Таджикистана, Узбекистана и российской 201-й военной базы в Таджикистане, которая сейчас усиливается новой боевой техникой. Если что, еще и бойцы наших Воздушно-десантных войск оперативно прилетят и подключатся к нейтрализации «отморозков». Дальше берегов пограничных Аму-Дарьи и Пянджа враг не пройдет.

Талибы*, не дожидаясь окончания массового драпа американцев, постепенно устанавливают в Кабуле свои порядки. Одно из первых требований к населению столицы и других городов страны: сдать оружие и боеприпасы. Вооружений на руках у людей в вечно воюющей стране много, и в одной провинции страны его уже повернули против талибов*. Сопротивление в Панджшере возглавил первый вице-президент Афганистана в правительстве Ашрафа Гани Амрулла Салех.

Давний и яростный противник талибов*, он не считает себя отставником. «Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности, — сделал заявление Салех. — Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению».

Верить всем сообщениям, поступающим из Афганистана в эти смутные, очередные переломные в его истории дни нельзя. Но якобы панджшерцы уже выдвинулись из своего неприступного ущелья и захватили Чарикар. Этот город — «ключ» к Бамиану, а главное, к стратегически важной дороге через перевал Саланг.

Россия последовательно выступает за урегулирование ситуации в Афганистане мирным путем. Российское посольство в Кабуле продолжает работу в штатном режиме. Наши дипломаты установили рабочие контакты с представителями новых властей. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал всех участников конфликта в Афганистане воздержаться от насилия.

* Движение талибов, (ДТ, «Талибан») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

ЦИТАТА

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

— Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Амруллы Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого становится только еще более последовательной наша позиция. И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана.

Точно так же и сейчас, когда талибы* взяли, по сути, власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое. За общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны.

РЕПЛИКА

Все малопредсказуемо

Вячеслав Некрасов, специальный представитель Российского Союза ветеранов Афганистана (РСВА):

— Возможно, в Афганистане после празднования 19 августа 102-й годовщины Дня независимости начинается новый виток спирали бесконечной войны. Сможет ли Движение талибов* укрепиться во власти и принести мир многострадальному афганскому народу, покажут несколько маркеров. Во-первых, насколько гуманно талибы* поведут себя по отношению к сотрудничавшим с прежними властями страны людям. Это — Восток. Старые обиды здесь помнят долго, а мстят — жестоко.

Заявление о всеобщей амнистии прозвучало, но любая власть не может оставлять на свободе своих ярых противников.

В Панджшерском ущелье афганские таджики уже создали очаг сопротивления. Во-вторых, сложный вопрос веротерпимости. Один из основных народов Афганистана — хазарейцы — шииты. Смогут ли ортодоксальные сунниты удержаться от нового конфликта на религиозной почве? Два десятилетия назад хазарейцы подвергались гонениям и унижениям, а потом сами при штурме Мазари-Шарифа пленных талибов* вырезали всех до одного — около трех тысяч человек.

Третий маркер — права женщин. Вновь загнать гордых афганок, живущих в крупных городах, под паранджу можно только беспримерной жестокостью. Таких критических точек — еще десятки. На внешнем контуре талибы будут вести себя дружелюбно. Им надо добиться признания мировым сообществом.