Важные уроки: что представляет из себя новая афганская власть

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Движение «Талибан»* собирается убрать из программ афганских университетов предметы, противоречащие законам шариата. Подрыв памятников мировой культуры, избиение камнями, запрет на музыку и видеоигры — вот чем известно исламистское радикальное движение, представители которого захватили власть в Афганистане. Когда они впервые возглавили страну в 1996 году, жизнь афганцев изменилась до неузнаваемости. Чего нам ждать от них в этот раз?

Александр Быданцев известен в сети как популяризатор религиоведения. В своем блоге он подробно рассказывает, чем секта отличается от религиозного движения, является Будда ли богом, на каких языках говорил Иисус Христос и почему мусульмане красят глаза. О радикальных представителях последних — талибах* — мы с ним и поговорили. Парадоксально, но, несмотря на информационный шум, они по-прежнему остаются для нас terra incognita. Мы до сих пор плохо представляем себе, есть ли границы у талибского* радикализма и насколько он опасен для нас.

— Александр, на сегодняшний момент нам известно, что «Талибан»* — религиозно-политическое движение пуштунов — народности, составляющей лишь половину от всего населения Афганистана. Какие цели они преследуют, захватив власть в многонациональной стране?

— Сразу скажу, что «Талибан»* состоит не только из пуштунов. Да, талибы* начинали как пуштунское движение, но после туда вошли таджики, узбеки, арабы и прочие представители Афганистана. Целью талибов* является укрепление Исламского Эмирата Афганистан по типу Исламской Республики Иран. Это значит, что они будут стремиться получить международное признание, чем сейчас активно занимаются. Также им нужно установить жесткую иерархию в стране, чтобы осуществлять закон по шариату и пуштунскому моральному кодексу, который, как это ни парадоксально, может вступать в противоречие с шариатом.

— О каких противоречиях вы говорите?

— В основном о тех, что касаются вопросов судопроизводства: то есть каким образом нужно доказывать виновность или невиновность обвиняемого, каким образом надо делить имущество, кто имеет право претендовать на имущество. Например, по шариату у женщин значительно больше прав, чем по афганскому кодексу, в котором женщина не может претендовать на наследство.

Главная разница в том, что по Пуштунвали (неписаный свод законов, кодекс чести пуштунских племен. — «ВМ») афганская нация превыше всего, а по исламу нет такого понятия, как превосходство одной нации над другой. Пуштунвали — это националистическая идеология. Шариат же вненационален.

— В XX веке Афганистан был светской страной, что повлияло на менталитет его граждан. Почему афганцы так легко и быстро ушли в радикализм?

— Думаю, что главной причиной является неравномерная секуляризация Афганистана. Светскими были горожане, а в провинции жили, как сегодня при талибах*. Это привело к тому, что Америка и прочие страны смогли поддерживать афганских моджахедов в борьбе за их независимость против советского коммунизма. Именно кормление радикально-исламистских групп повернуло Афганистан в сторону тотальной исламизации, что коснулось даже городских слоев. То есть радикализм уже был, просто его хорошенько откормили.

Молодежь равняется на запад

—Талибы* приходят к власти уже второй раз, радикально вмешиваясь в культуру и общественный строй афганцев. В перерыве между талибскими пришествиями жизненный уклад афганцев как-то менялся?

— Менялся, но очень неоднородно. Во-первых, после первой власти талибов в Афганистане начались демократические процессы, приведшие к реформам во всех сферах жизни людей. Женщины получили возможность учиться в школах и университетах. Впрочем, их положение по сравнению с мужчинами все равно находилось значительно ниже. Талибы* потеряли власть, но не потеряли общественного влияния.

Многие афганцы продолжали поддерживать талибов* в течение всей 20-летней истории Исламской Республики Афганистан. Нельзя сказать, что все зажили свободно и счастливо после свержения талибов. Афганистан вроде стал демократическим, но народ продолжал жить по шариату.

Да, культурные объекты теперь никто не взрывал, как Бамианские статуи Будды в 2001 году. Да, женщины смогли учиться в университетах. Да, культура стала более светской. Но наркоторговля только усилилась, детская проституция набрала обороты. Так что все очень сложно с жизненным укладом афганцев.

— Как вышло так, что в первой половине прошлого века они довольно легко приняли европейские ценности, вплоть до девушек в мини-юбках?

— Не то чтобы это было легко. Либерально-демократические реформы начались в Афганистане при короле Мухаммеде Захир-шахе, правившем страной с 1930-х по 1970-е годы.

Ему противостояла консервативная оппозиция, не всем нравилась его политика по демократизации страны. Затем короля сверг двоюродный брат Мухаммед Дауд, он стал премьер-министром и продолжил процессы секуляризации и модернизации страны. Но на протяжении всей истории реформ им противостояли клерикально-националистические силы.

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— Есть ли предпосылки к возвращению в «проевропейский» уклад?

— Конечно, есть! Без него никуда в нашем глобализированном мире. Афганцы не слепые, они видят, как живут в Европе. Молодые люди знакомятся с прелестями западного мира благодаря путешествиям и учебе по обмену. Далеко не вся молодежь Афганистана хочет жить при шариате. Не просто так такие толпы афганцев хотят покинуть страну. А вообще, курс на европеизацию можно наблюдать на примере Саудовской Аравии и Ирана. Так, в Аравии женщины с каждым годом получают больше прав, а страна становится более открытой. В Иране, по последним опросам, лишь 30% являются мусульманами, 30% не верят в бога. Просто в какой-то момент маятник в этих странах качнулся в сторону религиозного радикализма, но все может измениться.

Все средства хороши

— Не все мусульмане ходят в традиционной одежде и запрещают женщинам учиться. Почему талибы*, в отличие от других, так радикальны?

— Два отличительных признака «Талибана»* — это деобандизм (одно из суннитских течений. — «ВМ»), предполагающий борьбу за очищение ислама от всякого рода западных и религиозных примесей, и кодекс Пуштунвали. Последний представляет собой свод националистических и этических правил афганцев. Именно эти два момента отвечают за их радикализм. Они включают в себя идеи салафизма, основанные на стремлении вернуть ислам к первоначальному чистому состоянию. Они же включают идеи джихадизма, который призывает к непрерывной войне с неприятелем за веру.

Надо также понимать, что у талибов особое понимание чистого ислама. По их мнению, женщины не имеют права прикасаться к чужим мужчинам или быть их объектом наблюдения.

И пока в Афганистане не появится соответствующая инфраструктура, которая бы разделила жизнедеятельность мужчин и женщин в публичном пространстве, женщины продолжат оставаться в весьма подчиненном и ограниченном положении.

В чем отличие талибов* от ИГИЛ** и «АльКаиды»***?

— Если кратко, то разница, в первую очередь, в идеологии. Все три организации в какие-то периоды времени сотрудничали, ибо их общей целью является установление шариата как формы жития мусульман. Также их объединяет неприятие современной культуры, особенно западной. Толкуют ислам они тоже примерно одинаково — чисто по-фундаменталистски.

Но отличие талибов в том, что их взор ограничен лишь Афганистаном и прилегающими к нему территориями. А Исламское государство и «Аль-Каида»*** рассматривают весь исламский мир. Их мечта — построить исламский халифат не только для афганцев, но и для всех мусульманских народов.

Фото: Скриншот с видео

— Какие у талибов* отношения с ИГИЛ** и другими террористическими организациями?

— С Исламским государством у талибов* плохие отношения, в отличие от Аль-Каиды***, с которой «Талибан»* сотрудничает на протяжении десятилетий.

— Как правоверные мусульмане объясняют наркоторговлю, являющуюся одной из главных статей дохода Афганистана?

— Для победы все средства хороши — так и объясняют. Для установления шариатского режима можно использовать европейское оружие, мобильные телефоны для гибридной борьбы и так далее. Вообще, лицемерие — это частый атрибут любой религиозно-политической системы. Они выступают против наркотиков, но объективная реальность такова, что у них нет средств для получения денег из других форм производства. На некоторые вещи можно закрыть глаза, если это приносит выгоду ради «высокой цели». Так поступают почти все страны, не только талибы*.

Успешный бренд

— Талибы* обещают, что в этот раз будут действовать менее радикально, для того чтобы добиться международного признания. Можно ли верить этим обещаниям?

—Говорить — одно, делать — другое. Этот принцип очень прост и легко подтверждается на практике. Талибы* уже содрали женские портреты с уличных стен, уже есть трагические случаи расправы с женщинами. Но это цветочки. Им нужно сейчас установить отношения со странами, а затем они начнут реальную политику по всем законам пуштунско-шариатского микса.

— Вы говорили, что талибы в некотором роде бренд. Почему популярность этого бренда опасна для всего мира?

— Под брендом я имел в виду символ, который вдохновит прочих радикальных исламистов. Талибы* символизируют победу религиозного фундаменталистского движения над демократическим прогрессом. Ими могут вдохновиться, а по некоторым наблюдениям уже вдохновляются, исламисты по всему миру.

Демонстрации мусульман в западных странах с флагами, на которых написано: «Мы не хотим демократии, нам нужен ислам», — или: «Ислам будет доминировать во всем мире», — как раз сигнализируют о довольно высокой радикализации.

С учетом неконтролируемой миграции эта опасность возрастает с каждым днем.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ.

*** «Аль-Каида» — террористическаяорганизация, запрещенная в РФ.

Фото: Instagram/angelinajolie

ДОСЬЕ

Александр Петрович Быданцев — религиовед, магистр философии религии, автор научно-популярного блога о религиоведении «ТРИКСТЕР. Научно о религии» на платформах «Яндекс-Дзен» и YouTube. Александр Быданцев родился в городе Верещагино Пермской области.

В 2018 году окончил бакалавриат департамента философии УрФУ по специальности «Религиоведение». В 2020 году окончил магистратуру департамента философии УрФУ по специальности «Философия религии».Александр Быданцев опубликовал более 700 научно-популярных статей и более 20 видеороликов, посвященных таким областям знания, как история религии, философия религии и антропология.

ЦИФРА

85 тысяч постоянных боевиков насчитывает организация «Талибан», по оценкам западных аналитиков.

РЕПЛИКА

Они становятся респектабельнее

Михаил Галицкий, политолог:

— Особенностью талибов является резкая консервативная позиция, занимающая пренебрежительное отношение ко всему «западному»: интернет, видеоигры, искусство. Хотя они в каком-то смысле ликвидировали коррупцию, воссоздали коммерцию и этим приумножили сторонников среди жителей страны, тем не менее их методы наказаний могут показаться очень радикальными. Как бы они ни назывались в будущем, они все равно будут представлять опасность как для нашей страны, так и для всего мира. В любой момент при сигнале «из центра» они «активируют» завербованных для подрыва стабильности.

ИСТОРИЯ

В переводе с пушту «талиб» означает «ученик». Основали движение афганские беженцы, учившиеся в пакистанских духовных заведениях (медресе) после окончания Афганской войны. Движение зародилось в 1994 году. Духовным лидером «Талибана»* стал мулла Мохаммад Омар. Центром талибов стал город Кандагар на юго-востоке Афганистана. С 1996 года «Талибан»* фактически правил Афганистаном, захватив столицу Кабул и введя законы шариата на подконтрольных территориях. Под запретом оказались музыка, живопись, телевидение и интернет. После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию против талибов. Режим был свергнут, лидеры движения ушли в подполье, инициировали партизанское движение или перебрались в другие страны.