Не спи, Джо, аутсайдером станешь: президент США после всех конфузов собрался на второй срок

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Американский лидер Джо Байден только отметил свой 79-й день рождения, и уже на следующий день, 21 ноября, заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. «Вечерняя Москва» вспомнила главные провалы лидера США.

Отпраздновал Байден свой день рождения скромненько: отправился на медобследование. Медики сообщили, что Джозеф здоров как младенец и готов к бою. На радостной ноте президент США отчалил со своей супругой Джилл в Делавер — родной штат Байдена, где принял решение — баллотироваться во второй раз. Однако ментальное и физическое состояние Джозефа вызывает вопросы. Чего стоит только его фееричная проходка на борт президентского самолета: Байден несколько раз споткнулся и чуть не упал.

А свою «феноменальную» память Джозеф продемонстрировал еще во время выборов. Он даже забывал, куда баллотируется.

— Я Джо Байден, я баллотируюсь на пост королевы Англии и Италии. С вашей поддержкой мы можем победить Иосифа Сталина, — сказал на одном из выступлений Байден.

Конфуз, благодаря которому позже появилась кличка «Сонный Джо», случился во время интервью американскому телеканалу. Политик уснул прямо перед камерой.

Когда его разбудили, он не смог вспомнить, на какую должность претендует. А уже будучи президентом, Байден успел заснуть на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, и на последнем саммите в Глазго он тоже успел поспать во время пресс-конференции.

Зато упрекнул президента России Владимира Путина за то, что тот не приехал на мероприятие.

— У него буквально горит тундра, — раздраженно заявил Джо.

Политолог Сергей Марков уверен, будущее Джозефа в политике висит на волоске.

— У Байдена без всякого сомнения есть некоторые умственные отклонения. Но он может в такой форме продолжать спокойно играть в президента. До конца этого срока точно никаких проблем не будет. Однако нынешняя администрация не очень сильна. И если там не установится однопартийная диктатура, то она будет сменена республиканцами.

А позиции Трампа, кстати, сейчас очень сильны.