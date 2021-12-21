Квартирный вопрос: почему большинство европейцев легко сдает жилье иностранцам

Многие иностранцы, однажды побывавшие в Москве, остаются здесь навсегда. Риелтор-француз Ян Сотти уже 17 лет помогает зарубежным гостям найти комфортное жилье / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Цены на аренду жилья за последний год выросли в Москве в среднем на 23 процента, сообщает аналитический центр ЦИАН. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в районах старой Москвы составила 46,6 тысячи рублей. Многие арендаторы жалуются, что, несмотря на такие цены, они все равно не могут снять приличное жилье. А как обстоят дела в других городах мира? В эфире сетевого вещания «Вечерняя Москва» прошла программа «Перекличка столиц», посвященная аренде квартир.

В Болгарии отношение к арендаторам жилья весьма либеральное, рассказывает сертифицированный специалист по недвижимости, житель Варны Даниела Пепиева.

— Снять квартиру в аренду очень легко. Нужно лишь оплатить два взноса. Первый — плата за месяц, второй — стоимость так называемого депозита: человек платит страховку за находящееся в квартире имущество, — пояснила Даниела. — Когда он съезжает, то оплачивает все коммунальные платежи, и, если имущество не повреждено, хозяин жилья возвращает ему депозит.

Кстати, в Варне, как пояснила гостья эфира, большая русская диаспора, и многие предпочитают именно снимать, а не покупать жилье. Причем съемные квартиры наши бывшие сограждане активно меняют. Дело в том, что рынок сейчас очень активен, и арендная плата в целом снижается. Вот люди и ищут вариант подешевле. С покупкой же все наоборот: купить квартиру все труднее — слишком высокий спрос со стороны потенциальных покупателей.

— Если в Москве в объявлении о сдаче квартиры в аренду могут написать: «Сдам только славянам» или «Сдам двум студенткам», то в Болгарии никакой дискриминации нет, — рассказала Даниела. — Здесь все живут по принципу: «Деньги не пахнут». В смысле не важно, от кого вы их получаете. Люди охотно сдают жилье и иностранцам тоже, потому что в Болгарии их очень много. Сдают и пакистанцам, и грекам, и русским — нет проблем.

При этом, как пояснила Даниела, если у арендаторов есть домашний питомец, то размер депозита может быть двойным. Ведь собака или кошка, как известно, могут сильно попортить мебель или ободрать обои.

— Есть и другой интересный нюанс. Если вы сдали квартиру семье с ребенком и арендатор, скажем, не платит или вам срочно эта квартира понадобилась, вы не можете семью выгнать! Таков закон, — рассказала гостья эфира. — Суд всегда принимает сторону арендаторов. А вот если, например, вы устраиваете в квартире вечеринки или ломаете там мебель, то выселить вас могут без проблем. Есть Закон «О поэтажной собственности», согласно которому собственники соседнего жилья могут собраться и написать заявление, чтобы дебошира или просто неаккуратного человека выселили.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главное — не шуметь после 23:00

Евгения Влади — поэт, артист и музыкант, живущая в пригороде Осло, рассказала, что у арендатора жилья в Норвегии даже больше прав, чем у хозяина жилья.

— Выселить, например, маму с ребенком очень сложно, если возможно вообще. Зато размер депозита у нас очень большой — он равен двух-, а то и трехмесячной аренде, — рассказала Евгения. — Еще один нюанс: в Норвегии все дома — это товарищества собственников жилья, и многие решения принимаются на его собрании. Если, например, арендатор соседей чем-то не устраивает, то они могут постановить выселить его в течение двух-трех месяцев. Больше того: «попросить» могут и самого владельца жилья! Если он нарушает закон, то соседи могут обязать его квартиру продать — чтобы купил тот, кто ведет себя корректно.

Впрочем, как пояснила гостья эфира, процедура выселения все-таки формализована.

— Ну, скажем, человек громко слушает музыку. Его вызывают на общее собрание, а он не приходит. Или приходит, но требованиям не внемлет. Первый случай, второй, третий. И тогда уже собрание собственников принимает решение, которое, как правило, поддерживает суд, и собственник либо арендатор выселяется, — рассказала Евгения.

Как пояснила гостья эфира, особенно трепетно в Норвегии относятся к тишине.

— Нельзя сильно шуметь после 9 вечера. А после 23 до 7 утра нельзя совсем, — рассказала Евгения. — Если вы нарушаете, то выселяют буквально на раз-два. Недавно был случай, когда человека выселили после того, как он завел двух собак, хотя по уставу дома разрешалась только одна. А устав, кстати, принимает общее собрание жильцов, так что все вполне демократично.

Как пояснила гостья эфира, снять квартиру с домашним животным в Норвегии очень и очень сложно. Ведь есть, например, дома, где разрешено только одно животное, есть — где два, и есть, где домашних питомцев заводить вообще запрещается, за исключением тех, кто не выходит из квартиры, — птички, рыбки, хомячки, кошки.

— А вообще у нас, в отличие, скажем, от Германии, около 80 процентов населения живут в собственном жилье. Поэтому здесь проще купить, пусть и в ипотеку, чем снимать. Я вот тоже сначала снимала, а потом купила, — рассказала Евгения. — Снимают же в основном молодые норвежцы, не успевшие накопить на квартиру или дом, либо мигранты. Есть среди них и пакистанцы. Но их тоже без проблем заселяют. Главное, повторю, — надо жить и не нарушать правила, самое важное из которых — тишина после 11 вечера. Чем там пакистанцы занимаются все остальное время, никого, по большому счету, не волнует. Тут вообще не принято ни к кому цепляться: кто ты, откуда, с кем живешь — это частное дело.

При этом, как пояснила гостья эфира, снять квартиру не так уж просто.

— Жилья, сдаваемого в аренду, мало. Ты приходишь по объявлению, а там, кроме тебя, еще пять, а то и десять человек! И хозяин отбирает того, кто больше нравится. В этом плане Осло не отличается от Москвы, — рассуждает Евгения.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

До 40 лет живут с родителями

Кристина Азашикова, психолог, коуч, тренер по международному этикету, рассказала, что сама система аренды жилья в Великобритании продумана до мелочей.

— Арендатор и владелец жилья вообще не общаются напрямую. Все только через агентство. Точнее, через менеджера, и все вопросы решаются только через него, — рассказала гостья эфира. — Это очень удобно. Раньше арендаторы должны были менеджеру платить. Сумма комиссионных составляла 400–500 фунтов разово. Но уже года два действует новый закон, по которому менеджеру платит уже владелец жилья. При этом он вправе озвучить агентству свои условия — кого именно он хочет видеть в своей квартире и за какую сумму. Если ты хочешь вселиться, то заполняешь весьма детальную анкету. Там указывается не только национальность, но и доход. Причем прикладывается выписка из банка, где четко указан ежемесячный доход. А потом агентство, сверяясь с предпочтениями владельца, принимает решение — пускать нас в жилье или нет.

По словам Кристины, снять квартиру в Англии очень непросто. Она с мужем и детьми за девять лет жизни в Лондоне сменила семь квартир.

— Ты заполняешь анкету в одном, другом, третьем агентстве, и тебе везде могут отказать. Причем причина отказа никогда не озвучивается, — рассказала гостья эфира. — Может, кого-то не устраивает национальность, или уровень дохода, или, может быть, цвет волос, — совершенно непонятно.

При этом, как пояснила Кристина, снять жилье нелегалам крайне проблематично.

— Заполняя анкету, вы всегда указываете цель пребывания в стране. Ну, например, вы учитесь в университете. Или у вас есть рабочая виза. Или вид на жительство, — рассказала Кристина.

По ее словам, приехав в Лондон, они очень удивились.

— Местные молодые люди очень долго живут с родителями. Могут и в 30, и в 35 лет! Правда, большинство англичан живут в просторных частных домах, поэтому места хватает всем. Съезжать от родителей в 20 и снимать квартиру тут не принято, — рассказала гостья эфира. — Ближе к 40 годам англичане наконец-то покидают отчий дом и сразу переезжают в купленное жилье. А снимают в основном такие, как мы, — мигранты и студенты.

По словам Кристины, купить в Лондоне квартиру и сдавать ее в аренду — вполне выгодный бизнес. Даже с учетом того, что все платят с этого дохода налоги.

— Дело в том, что вы не только получаете стабильный и ежемесячный доход, но и увеличиваете свой капитал, поскольку недвижимость в столице Великобритании постоянно дорожает, — рассказала гостья эфира.

Попробуй высели

Жительница Рима, соавтор и ведущая проекта Uninvited Guests, Лия Зефирова рассказала, что снять квартиру в Италии можно без проблем, но жилец должен предоставить гарантию своей состоятельности.

— Ты должен доказать, что у тебя есть не только постоянная, но и официальная работа. И контракт, который тебя попросят предъявить, должен быть минимум года на три, — рассказывает Лия. — На сколько у тебя контракт, на столько и квартиру сдадут. Если контракта нет, то, сколько бы ни уверял в своей честности и платежеспособности, сколько бы ни улыбался, это не сработает — никогда, нигде и ни с кем. Таков закон. Другой вопрос, что этот закон легко обходят: ведь можно договориться о липовом договоре.

По словам гостьи эфира, есть и другой важный нюанс.

— Договор на аренду обычно заключается не на год, как в России, а на три или пять. При этом, если владелец недвижимости вдруг решит ее продать, он обязан за шесть месяцев (!) предупредить арендатора о расторжении договора. Вот такая преференция для арендатора, — рассказала Лия. — Больше того: если арендатор вдруг перестанет платить, то выселить его крайне проблематично. Нужно нанимать адвоката, тот готовит иск в суд, который, на минуточку, может длиться и года два. Самое сложное — доказать, что арендатор тебе не платит. Поэтому куда проще не судиться, а просто сказать: я продаю жилье, вот тебе полгода — выселяйся. Тогда суд, в случае если должник не выселяется, точно будет на твоей стороне.

Как пояснила гостья эфира, налог при заселении в квартиру, как правило, составляет тысячу евро. Эти средства «замораживаются» и, если имуществу не нанесен ущерб, при выселении из квартиры возвращаются.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Только для русских

Сдавая квартиру в аренду, в Чехии никто не спрашивает трудовой договор. Но все владельцы жилья обращают внимание на твой социальный статус.

— Поэтому гражданам Чехии снять жилье значительно проще, чем иностранцам, — рассказывает гид-переводчик, основатель туристической компании UliTravel Ульяна Формина. — Местным могут сдать и с детьми, и с животными — нет проблем. А если ты мигрант или имеешь туристическую визу, то найти хорошее жилье будет проблематичнее. Мигрантам с детьми снять жилье еще сложнее.

При этом, как пояснила гостья эфира, часть арендного жилья в Чехии принадлежит иностранцам. И вот они другим таким же иностранцам обычно сдают квартиры без проблем.

— Русскоязычные, например, легко соглашаются поселить таких же русскоязычных, — пояснила Ульяна. — Это легко объяснимо, ведь каждый, наверное, хочет сдать жилье людям, которых он понимает. При этом писать в объявлении «Сдам русскоязычным» или «Сдам чехам» запрещено законом.

Как рассказала гостья эфира, с иностранцев владельцы жилья почему-то чаще берут высокий залог — равный двум, а то и трем месяцам аренды. Возможно, сказывается недоверие к чужим на каком-то подсознательном уровне. Обычная же сумма залога — как в Москве: равна стоимости месячной аренды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Крупный интернет-сервис назвал районы Москвы с самыми низкими средними ставками аренды однокомнатных квартир. Это Молжаниновский и Крюково — 25 тысяч рублей в месяц, Старое Крюково — 25,2 тысячи, Матушкино — 30, Бирюлево Западное — 31,7, Капотня — 32,3, Савелки — 32,6, Северное Измайлово — 33,3, Алтуфьевский — 33,8, Вешняки — 35,4 тысячи рублей. Аренда в таких «замкадных» районах, как Митино, Жулебино, Бутово, стоит дороже, ведь там есть метро.

КСТАТИ

В Москве требования собственников квартир к жильцам уже много лет не меняются. Некоторые не пускают с животными или маленькими детьми, потому что не хотят шума и, как следствие, жалоб от соседей. Часть собственников по этой причине не селит одиноких молодых людей. У многих есть ограничения по национальному признаку. Такие требования вполне законны.

— Собственник сам вправе решать, кого ему пускать, а кого нет. Ведь это его недвижимость, и он ею распоряжается по своему усмотрению, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Юрий Воротников. — Но если вы напишете, например, о национальности в объявлении о сдаче в аренду, то можете быть оштрафованы по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Ведь Закон «О рекламе» запрещает дискриминацию по национальному признаку. Штраф для граждан — от 2 до 2,5 тысячи рублей. А вот о детях, собаках и одиноких молодых людях там ни слова.