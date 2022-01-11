Революция не случилась: силы коллективной безопасности предотвратили госпереворот в Казахстане

Протестующий возле горящего здания мэрии в Алма-Ате / Фото: Ерлан Джумаев/ТАСС

10 января в Казахстане состоялся День общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике, которые начались в стране 2 января. Массовые акции протеста, вызванные ростом цен на топливо, вышли из-под контроля и стали походить на очередную «оранжевую» революцию. По предварительным данным, погибли уже 164 человека. «Вечерка» узнала у ведущих политологов и востоковедов, чем может обернуться для России ситуация в Казахстане.

Два в одном

Политолог Армен Гаспарян считает, что случившееся в Казахстане стало следствием внутреннего конфликта под очень серьезным внешним влиянием.

— Видны абсолютно все характерные для цветных революций сюжеты: и завоз людей, в том числе из-за границы, в том числе за деньги. И очень серьезная координация усилий. И мародерство. И безостановочные заявления западных политиков о том, что надо уважать мнение выступающих.

И, конечно, оппозиция, призывающая Запад немедленно ввести санкции. Впереди обвал казахстанской экономики, — замечает эксперт. — Нового ничего не произошло. Если не считать того, что это вторая подряд неудачная попытка устроить цветную революцию. Первая была в Белоруссии, но она обошлась без серьезного кровопролития.

9 января в Казахстане завершилось развертывание коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Политолог отмечает, что, по сути, это премьерная гастроль и дебют миротворческих сил.

— Такой оперативности никто от них не ожидал. Быстрота принятия решения, скорость переброски КСОР ОДКБ стали для Запада очень серьезным шоком. Полагаю, что активная фаза событий в Казахстане на этом закончится. Но еще несколько дней там будет идти зачистка. Потом несколько месяцев республика будет приходить в себя после пережитого.

Конец Великого Турана

Востоковед Каринэ Геворгян отмечает значительную роль внешнего влияния в подготовке беспорядков в Казахстане.

— На протяжении семи лет с самого верха в Казахстане популяризировался проект так называемого Великого Турана. В немалой степени он инициируется Турцией через организации, подобные Тюркской, и близкими Анкаре фондами. В свою очередь, этот проект благословляется британскими спецслужбами. И судя по организованности казахских протестов, все тщательно готовилось.

Изначально протесты возникли на западе Казахстана и в мирном варианте. Более того, они идут там до сих пор, говорит эксперт.

— Там выступают против повышения цен на топливо, но там и близко нет того уровня погромов, какой фиксируется на юго-востоке страны.

Наиболее радикальные протесты опирались на тех, кого в Казахстане презрительно называют «мамбетами», то есть на сельский пролетариат, рассказывает политолог.

— Среди них очень грамотно работали салафитские агитаторы. Они не столько становились своими, сколько старались войти в доверие к местным. Процесс подготовки акций, скорее всего, отслеживался, по крайней мере, российскими спецслужбами. В целом эти беспорядки можно назвать инерцией старого уходящего мира и некоторой части его истеблишмента, — считает эксперт. — В той эпохе США правили, а Британия на аутсорсинге занималась постсоветским пространством. Так было на Украине, так было в Армении. С моей точки зрения, устроить весь этот хаос сегодня было их отчаянным шагом. Что касается Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана и проекта «Великий Туран» — в экспертных кругах считают, что ввод войск ОДКБ в Казахстан — это конец союза тюркских государств и всего проекта «Туран». И я с этим мнением согласна.

Военнослужащие ВДВ в составе миротворческих сил ОДКБ после посадки самолета / Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Разгром клана

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, специалист по постсоветскому пространству, ЕАЭС и ОДКБ Дмитрий Малышев считает, что отчасти случившееся стало итогом внутреннего раскола казахстанских элит.

— Прозвучали обвинения в адрес племянников и дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в подготовке переворота. И самое серьезное — это арест человека, которого в какой-то степени можно назвать патриархом казахстанской политики, — Карима Масимова. — Он обвиняется в причастности к организации беспорядков. А заявление нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прямо говорит о том, что в случившемся виноваты в том числе представители силовых структур.

Политолог считает, что итогом беспорядков для клана Назарбаева станет полная потеря влияния.

— В 2019 году, когда Назарбаев ушел в отставку, он фактически передал власть своему преемнику, которым тогда называли именно Карима Масимова, а не Токаева. И о закате эпохи Назарбаева стали говорить еще тогда. Считалось, что все его родственники, включая старшую дочь Заригу, постепенно будут удалены от власти. Но закат длился несколько лет. Теперь клану Назарбаева нанесен очень сильный удар. Им инкриминируют прямое участие в подготовке переворота. Скорее всего, в ближайшее время все они будут удалены со всех ключевых постов в политике и бизнесе.

Эксперт уверен, Казахстан расколот на несколько областей с абсолютно противоречивым составом населения.

— Стратегически важными являются западные области, где все эти события и начались. Там сосредоточена нефтегазовая отрасль. А наиболее кровавые беспорядки шли и на юге, который стоит неким особняком. Там практически не говорят по-русски. Что касается государственности, то дальше будет идти централизация власти — ради повышения контроля президента и правительства над территорией республики. Ни о каком переходе к парламентаризму не будет и речи.

Президент Токаев всегда был лоялен России, а теперь, скорее всего, он еще больше сблизится с Москвой.

— Когда в недавнем прошлом появились скандальные языковые патрули, Токаев на официальном уровне их осудил и сказал, что Россия — главный партнер и союзник Казахстана, — напоминает эксперт. — Токаев неоднократно общался с президентом Путиным во время нынешних беспорядков. А вчера в онлайн-формате состоялось совещание Совета коллективной без опасности, высшего органа ОДКБ. Кроме того, учитывая ущерб, который республика понесла из-за беспорядков, в Астане понимают, что им сложно будет самостоятельно, без России, найти выход из сложившейся ситуации.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал версию о роли бизнеса в повышении цен на газ и разжигании недавних беспорядков в Казахстане.

— Официально заявлено о картельном сговоре чуть ли не 180 компаний ради повышения цен на пропан-бутан. Мне крайне сложно себе это представить. Такому количеству продавцов будет очень сложно между собой договориться. Я думаю, это такая отговорка со стороны властей и перекладывание ответственности.