Возможна ли война между Украиной и Россией: кому выгодно нагнетание «военной истерии»

Киевская область, Украина. Военнослужащие сил территориальной обороны Украины проводят учения для гражданского населения на фоне эскалации конфликта с Россией. По словам главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Украина полным ходом готовится к войне на Донбассе / Фото: EPA/ТАСС

Российские войска будут отведены от границ Украины в места постоянной дислокации, как только закончат учения. Об этом 15 февраля заявили в Минобороны РФ. Ранее стягивание войск к границе стало поводом для спекуляций — западные СМИ называли 16 февраля днем вторжения России в Украину. На этой странице эксперты, журналисты и читатели «Вечерней Москвы» выясняют, кому выгодно нагнетание «военной истерии».

Эскалация конфликта — лишь «дымовая завеса»

Богдан Безпалько, политолог:

— Не думаю, что сейчас кто-то жаждет войны между Россией и Украиной. Во-первых, все категорически отказываются воевать за «незалежную», даже США. Американцы открыто заявляли, что их солдаты не будут участвовать в боевых действиях даже в том случае, если им придется спасать своих сограждан, потому что им предписано покинуть Украину. Германия, как мы все знаем из средств массой информации, дистанцируется от Украины. Власти Франции тоже делали публичные заявления о том, что воевать за Украину тоже не будет.

Если на украинской стороне никто не будет сражаться, то она мгновенно проиграет и потеряет свою роль в качестве удобного инструмента для Запада. Во-вторых, на мой взгляд, все разговоры о войне с Украиной можно назвать скорее большой медиаистерией или, если так можно выразиться, дымовой завесой. Она нужна, чтобы оттенить реальные, непубличные договоры между Россией с одной стороны и Западом с другой на предмет разграничения сфер влияния.

Правительство Украины здесь выступает в качестве объекта, а не субъекта геополитической обстановки, то есть ее мнение, разумеется, не учитывается. А чего еще ожидать? Это марионеточное правительство, погрязшее в кредитах, долгах. Страна, из которой многие жаждут уехать. Поэтому все заявления Запада, касающиеся якобы вторжения России на территорию Украины, не соответствуют тому, что происходит в реальности.

Да, дипломаты действительно сейчас покидают Украину. Европейские организации отзывают свои самолеты из воздушного пространства этого государства, а страховые компании приостанавливают договор. Все это внушает страх и опасения населения, но пока это не является признаком войны. Мы видим, что в Россию приезжают и Эмманюэль Макрон, и Борис Джонсон, между Владимиром Путиным и Джо Байденом проводятся серьезные переговоры.

Если бы против нас хотели развернуть войну даже с помощью Украины, то это бы уже давно сделали. Бросили бы украинские войска на Донбасс, как дрова, и никто бы с нами дипломатические переговоры не проводил. Может быть, их потом инициировали бы по результатам боевых действий или экономических санкций. Точно не знаю. Но я считаю, что сейчас происходит именно разграничение сфер влияния, в которой каждая из сторон сможет сохранить лицо.

Американцы, французы, немцы и даже украинцы скажут, что мы добились того, что Российская Федерация отказалась от агрессии. А российская сторона всегда сможет сказать, что Украина отказалась от атаки на Донбасс.

Сверхдержавы дерутся,славяне страдают

Александр Бородай, председатель правления Союза добровольцев Донбасса:

— Управляя Украиной, Запад готовит агрессию против русских в республиках Донбасса и тем самым выступает против России. Ведь население региона в значительной степени состоит из наших сограждан. На самом деле война уже идет, просто в вялотекущем режиме, без изменения линий боевого соприкосновения. Что мы видим сейчас? Во-первых, Запад создал агрессивный план против России.

Украинское руководство заставили накопить колоссальную группировку войск в районе линий соприкосновения. Сейчас ведется планомерная подготовка к вторжению. Вплоть до того, что они уже разминируют те участки территории, на которых собираются вести наступления. Да, мы видим подготовку к ведению боевых действий наступательного характера со стороны украинцев. Ведя подготовку к ним, они пытаются переложить на Россию вину за предстоящие боевые действия на Донбассе. Для чего и делаются заявления, демонстративный выезд дипломатов, а также совершаются другие манипуляции.

Прежде всего войны опасаются бизнесмены. И это естественно, ведь Россия не сможет остаться безучастной к уничтожению людей на Донбассе, поэтому так или иначе заступится за непризнанные республики. Это может привести к серьезному поражению украинской армии и, соответственно, к полной деструкции их государственности. Западу, если честно, на это наплевать. Для наших «партнеров» Украина — это подконтрольная территория, населенная славянским быдлом, которое очень хочется использовать в качестве «пушечного мяса» против России. Это часть большой геополитической игры.

Ее основным мотивом является противостояние между США и Китаем. Но тут очень важна позиция России как независимого государства. И ни в коем случае нельзя допустить, с точки зрения американских стратегов, возможных союзов между Россией и Китаем. Поэтому американское правительство и хочет «продавить» нашу страну. В случае, если Госдеп не решится в ближайшее время начать боевые действия, они будут использовать санкции. Но, скорее всего, война будет, поскольку вопрос Донбасса так и не решен. А это очень удобно — использовать славянское «пушечное мясо» против наших. Вопрос всего лишь в сроках начала войны.

Фото: president.gov.ua

Зачем Украина нагнетает обстановку

Сергей Марков, директор института политических исследований:

— Ситуация вокруг Донбасса каждый день накаляется. Все чаще звучит выражение «российско-украинский конфликт». На самом деле, конечно, никакого конфликта двух стран нет даже близко.

Есть неприятие Россией марионеточного киевского режима, который, так получилось, сейчас правит братской страной. И этот режим всеми силами старается спровоцировать полномасштабный российско-украинский конфликт. Проще говоря — войну с большой кровью. Зачем Зеленскому это нужно? Президент Украины, как я уже сказал, лицо несамостоятельное — решения за него принимают западные лидеры, и война нужна исключительно им. Совершенно очевидно, что Украина в ней не победит, но победа никому и не нужна. А нужна кровь. Если, условно говоря, российская авиация начнет бомбить Киев, что, конечно, вызовет массовую гибель мирного населения, то в нашей стране это будет воспринято крайне негативно: русские украинцам не враги.

В этом случае в России возникнет острое неприятие действующей власти. Я не удивлюсь, если подобный сценарий Киев прибережет для начала 2024 года, чтобы не допустить Владимира Путина к власти. И тогда в президентское кресло сядет кто-то помягче и посговорчивее. А дальше с этим человеком начнут пошагово работать — как в свое время с Горбачевым.

Сначала будет проект «Горбачев-2», а потом и «1990-е-2». Россия вновь ослабнет, станет зависимой. Затем с помощью наших либералов в стране постараются выстроить систему, при которой приход к власти человека, похожего на Владимира Путина, будет невозможен в принципе. Каждый новый президент будет напоминать Зеленского — главу государства, который фактически ни за что не отвечает: что скажут, то и делает.

Причем как во внешней, так и во внутренней политике. Вот такой простой и понятный сценарий. Сильная и независимая Россия всегда не устраивала Запад, поэтому ее нужно сделать марионеткой Запада. Наша страна должна быть поставщиком природных ресурсов и рынком сбыта для товаров западных корпораций — больше от нее ничего и не требуется. Нынешняя украинская власть в контексте этого сценария — лишь инструмент влияния на Россию.

Разделение и властвование

Андрей Казаков, обозреватель:

— Для людей, живших в СССР, сама идея войны или атмосферы «вот-вот войны» между Россией и Украиной кажется абсурдной и сюрреалистичной. Но не в век ли абсурда мы живем? Когда между Белградом и столицами областей бывшей Югославии разгорались войны — видимо, гражданам бывшей СФРЮ это тоже казалось невероятным. Ссора на коммунальной кухне? Спор между родней — кто главнее, ровнее и роднее? Бывает.

Но до драк не доходит. Пока в «домашний старый спор» не вмешиваются внешние силы. До 1917 года русский народ считался триединым и состоял из белорусов — самых северных, малороссов — изначальных, от «малая Родина», и великороссов — наиболее многочисленных, в которых Малая Русь выросла и в лице которых достигла своего наибольшего расцвета. С точки зрения наших предков из XIX века, сейчас малороссы, вооруженные и ведомые англосаксами, готовятся к войне против великороссов.

То есть русские с русскими. И это кошмарный сон любого русского — от царя батюшки до последнего безземельного крестьянина. Так кому выгодна драка? Москве или Киеву? Очевидно, что ни тому ни другому — причем в равной степени. И как же мы дошли до того, что американский президент Байден назначает нам дату вторжения России на Украину? В начале XX века случилась сама «Украина» — с легкой руки Киевского национал-будителя Михаила Грушевского, работавшего на специально сформированной под него кафедре Львовского университета — на тот момент, находившегося в юрисдикции Австро-Венгерской империи. Когда грянул 1917-й, идеи Грушевского быстро подхватил Петлюра.

Затем большевики грамотно и в своих ситуативных интересах использовали его изыскания. Позже на оккупированных Гитлером территориях проект будителя перешел в руки Бандеры.

А вот затем, после 1991 года, он оказался под покровительством США — и с тех пор он лишь радикализировался, порой сваливаясь в майданные приступы. Если рассмотреть происходящее сегодня в рамках предложенной ретроспективы — все это никакой не абсурд, а совершенно последовательное, обдуманное и прагматичное разыгрывание длинной схемы. Главный приз в которой вовсе не украинская территория.

И даже не разрыв отношений Москвы и Европейского союза. Хотя все это приятные, но малые — факультативные и сопутствующие — цели и достижения. А главное — это подрыв большого русского мира изнутри. Стравливание малороссов, великороссов и белорусов. Разделение с последующим властвованием извне.

Фото: president.gov.ua

Пленника обменяем на ножки Буша

Сергей Лесков, обозреватель:



— Кто нагнетает конфликт между Россией и Украиной и кому он выгоден? Самую большую прибыль при минимуме потерь от мировых войн, а также от холодной войны неизменно получает Америка, отгороженная от Старого Света спасительным океаном. Натравить друг на друга Россию и Украину тоже на руку Америке. Хаос — политический рецепт США. В Европу можно дорогой СПГ гнать взамен дешевого российского. Президенту Макрону, который, судя по всему, привез в Кремль конкретные предложения (иначе о чем он говорил с Путиным 6 часов), быстро крылышки обрезали. Когда вернулся в Париж, забыл о своих идеях. Видимо, получил из-за океана нагоняй за инициативу.

Если удастся раздуть военный конфликт, Россия попадет под молот «адских» санкций. Нет, не сломается, но последствия серьезные. Ослабление России развяжет руки США для наращивания давления на Китай. Близка станет заветная мечта о всепланетной гегемонии демократических ценностей. А президент Байден получит на старости лет Нобелевскую премию мира.

Есть выгода и для Англии, которая поет с чужого голоса, но громче запевалы. Премьеру Джонсону жизненно необходимо отвлечь внимание от веселых вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, который он наложил на добропорядочных граждан. Вообще по истории Россия Англии поперек горла. Необъяснимая, как призрак в замке, метафизика. Запад превращает украинцев в пушечное мясо. По ковбойской поговорке, без лоха жизнь плоха. Водить за нос сладкими обещаниями — это правильно, но самое милое дело, когда за твои интересы воюют другие народы.

Страховые компании отказались обслуживать лизинговые самолеты и торговые суда, которые идут в Черное море. Удар по экономике Украины от союзников оказался более жестким, чем санкции, наложенные на Россию. Беднейшая страна Европы рискует погрузиться в хаос. Реальностью для Украины становится перспектива распада на части. Президент Зеленский впервые осмелился противоречить Западу.

В Киеве заговорили о том, что не видят военных приготовлений России. Зеленский пригласил Байдена, чтобы убедиться, что в Киеве спокойно. Но если верить американской разведке, российская армия овладеет Киевом за 48 часов. Что нам делать с пленником? Разве что обменять на «ножки Буша».