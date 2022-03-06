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Европа создала себе проблемы: как введение санкций отразится на западных странах

Геннадий Окороков

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Европа создала себе проблемы: как введение санкций отразится на западных странах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили убежден, что сейчас не стоит принимать необдуманные решения / Фото: EPA/ТАСС

Далеко не все экономически развитые страны присоединились к экономическим санкциям против России. «Вечерняя Москва» выясняла, кто поддержал нашу страну и как.

Первыми странами, которые объявили пакеты санкций, как и следовало ожидать, стали старейшие члены Североатлантического блока НАТО — США, Великобритания, ФРГ, Канада. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции должны разрушить экономику России.

Обычно страны, не обладающие такой финансовой и экономической мощью, как США и их союзники, идут в фарватере внешней политики Америки. Однако на этот раз не все выразили согласие с позицией США.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не будет поддерживать санкции, потому что руководствуется интересами страны.

— Мы не хотим допустить последствий для самой Бразилии, — сказал Жаир Болсонару.

Неожиданно Грузия, которая еще 14 лет назад воспринималась как самый надежный американский плацдарм на Кавказе, объявила о неприсоединении к санкциям.

— В ситуации, когда весь мир стоит перед вызовами, не стоит принимать необдуманные решения, — заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, экспортом в Россию заняты тысячи виноделов, фермеров, а введение санкций ударит по ним.

— Вы хотите, чтобы я своему народу ввел санкции? — сказал премьер Грузии.

И президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что санкциями проблему не решить. Также к этому ряду стран, не одобривших антироссийские санкции, присоединились Китай, Индия, Индонезия и, конечно, Белоруссия.

— Сейчас на международных рынках царит паника, — комментирует «ВМ» политолог Сергей Санакоев. — Эксперты предупреждали, что найдутся страны, которые будут вместе с Россией. Страны БРИКС не поддерживают санкций США и вообще не поддерживают такой способ решения проблем в мире. Тем более что Китай сам был под санкциями.

Международное экспертное сообщество призывает не делать скорых выводов, поскольку ситуация с санкциями такого масштаба уникальна и прогнозировать результат ее рано. Ясно одно — от ограничений пострадает не только экономика России. На то, что достанется всем, уже намекнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Европейцам придется заплатить свою цену, — сказала комиссар.

Правда, мнение европейцев на этот счет руководство ЕС, похоже, не интересует.

Между тем, пока страны соревнуются в угрозах российской экономики, Европа уже выбрала все запасы газа из хранилищ — 47 миллиардов кубометров голубого топлива уже сгорело в горниле европейской экономики. Это сто процентов газа, закачанного в хранилища летом.

На прошлой неделе расход газа был в пять раз выше, чем средний показатель последних пяти лет. Эксперты связывают это с опасением потребителей о повышении цен и сокращении поставок.

Газ по трубопроводам из России в Европу сейчас поступает без перебоев.

На фоне разговоров о санкциях страны, которые первыми их ввели, все-таки оставляют лазейку для своих экономик. Так, в США не введен официальный запрет на экспорт российской нефти, а в ФРГ, несмотря на многие заявления, так же нет официального и полного запрета на прекращение работы «Северного потока — 2».

— Европа оказалась перед проблемой, которую сама себе и создала. Страны Евросоюза не могут обойтись без российского газа. Это так или иначе понимают даже те, кто громче всех требует санкций, — сказал «Вечерней Москве» аналитик Павел Абушков.

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