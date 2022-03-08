Гибель командира горьким эхом отозвалась в сердцах бойцов

Капитан «Спарты» Лали Гогохия несет портрет погибшего командира батальона Владимира Жоги перед похоронной процессией. Проводить молодого героя в последний путь пришли больше тысячи человек / Фото: Кирилл Васильев / Вечерняя Москва

Донецк простился с Владимиром Жогой — героем России, героем ДНР, командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта». Спецкор «Вечерней Москвы» передает с места событий.

Портрет Владимира Жоги смотрит на Донецк с фасада оперного театра. Бегущей строкой — «Помним. Скорбим». Проводить в последний путь полковника, который погиб 5 марта, прикрывая эвакуацию мирных жителей из Волновахи, пришли больше тысячи земляков.

Братья по оружию знали Владимира Жогу по позывному «Воха». Для дончан он был настоящим народным героем. С первых дней конфликта в Донбассе, в 2014 году, он встал на защиту родного Славянска, вступив в ополчение. Тогда ему едва исполнилось 20 лет. Молодого воина заметил первый командир «Спарты» Арсен «Моторола» Павлов. «Воха» стал его водителем, после — первым заместителем. «Моторола» разглядел в парне потенциал.

В одном из интервью Жога вспоминал: именно Павлов попросил его возглавить «Спарту».

— Я ему тогда сказал: «Ты не прикалывайся, все будет хорошо». Но он настаивал: нет, пообещай мне, и все. И я пообещал. Я тогда серьезно не воспринял его слова.

Арсен Павлов погиб в 2016 году. Тогда «Воха» поднял его знамя — не по назначению сверху, а по общему выбору бойцов батальона. Тогда же он дал обещание, что «Спарта» никогда не будет распущена.

— Он настоящий боец был, настоящий воин, — рассказал экс-министр ДНР, генерал-лейтенант ДНР в отставке Владимир Кононов (позывной «Царь»). — Даже во время перемирия у них постоянно были тренировки, полигоны, работа на линии боестолкновения. Он свое обещание выполнил полностью. Это был человек слова, человек чести. Последней операцией «Вохи» стало прикрытие эвакуации мирных жителей из освобождаемой Волновахи. Он лично вел свой батальон. Когда начался обстрел мирной колонны, не раздумывая пошел спасать. И был убит исподтишка вражеской пулей. Гибель командира не помешала «Спарте» выполнить задачу, но горьким эхом отозвалась в сердце каждого из бойцов.

— Мы отомстим, — уже на кладбище командир разведроты «Спарты» Александр Агранович последний раз обратился к боевому товарищу. — Мы отомстили за «Мотора». Мы отомстим за тебя. Ты жил душой нашего батальона, ты мечтал, хотел, чтобы мы были круче неба, выше звезд. Эти бои показали, что ты не зря так думал. Ребята с достоинством воевали, есть с чем сравнить. Я счастлив, что мы все эти годы были вместе.

Павшего командира проводили с воинскими почестями. Гроб, укрытый флагами России, ДНР и батальона «Спарта», провезли по главной улице на лафете пушки. Во главе шествия несли портрет Владимира Жоги.

Новым командиром «Спарты» стал отец Владимира — Артем Жога, который до этого был начальником штаба батальона. Поразительное внешнее сходство с сыном не заметить невозможно. Взгляд спокойный и суровый, спина прямая. В голосе звенит сталь.

Прощаясь с сыном, Жога поклялся продолжить его дело.

— Обычно дети равняются на своих отцов и старших братьев. В нашем случае в какой-то момент получилось так, что я начал равняться на сына, я хотел быть таким, как он, совершать такие же поступки, иметь такие же мысли, стремиться, достигать. Батальон «Спарта» будет жить, развиваться, бить врага, защищать все наши рубежи, освобождать наши территории. Клянусь Владимиру, что приложу все усилия, — произнес Артем Жога в прощальном слове.

Спецкору «ВМ» Артем Жога признался: ни он, ни сын никогда не поднимали разговора о том, что кто-то из них может погибнуть.

— Об этом не говорят. Отец с сыном не должны об этом говорить. Такого в принципе не должно быть, — только на этих словах голос Артема Жоги стал тише. И глуше.

Сержант «Спарты» Николай (позывной «Барс») рассказал спецкору «ВМ», что сам «Воха» не думал о возможной гибели.

— Все понимали, что так может случиться. Человек, который идет в боевую обстановку, понимает, что близкие могут его лишиться. Но он готовился войти в Славянск. Хотел выполнить обещание: батальон «Спарта» первым войдет в Славянск. Никто не ожидал. Ситуация страшная, странная, — говорит Николай. — «Воха» был жестким, требовательным. Но очень любил личный состав, никогда беспричинно не отказывал в помощи. К нему можно было подойти даже с личной проблемой. Он всегда был со своими людьми. Не ставил себя выше других, всегда был наравне, несмотря на заслуги и звания. Со всех требовал одинаково.

На подъезде к кладбищу «Донецкое море» вдалеке грохочет канонада. Но на эти звуки никто внимания не обращает. Три автоматных залпа отзываются гулким эхом. Владимира Жогу похоронили рядом с другими героями ДНР: Арсеном «Моторолой» Павловым, Михаилом «Гиви» Толстых, главой ДНР Александром Захарченко.