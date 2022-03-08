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Участники движения «Донецкая республика» раздали жителям бесплатные обеды

Кирилл Васильев

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Участники движения «Донецкая республика» раздали жителям бесплатные обеды
Дончане Сергей Дубоделов и Наталья Евдокимова получили бесплатный горячий обед — рисовую кашу с мясом, хлеб и чай / Фото: Кирилл Васильев / Вечерняя Москва

Каждый день дончане живут в ожидании бомбежки. Снаряд, выпущенный украинской артиллерией, слеп и не выбирает цели, под удар может попасть любой. Людям помогают участники движения «Донецкая республика». Спецкор «Вечерней Москвы» передает с акции по раздаче бесплатных обедов.

Рисовая каша с мясом, хлеб и чай — такой незамысловатый паек от волонтера Анжелы Турченко получают все, кто пришел на точку. Сегодня приготовили около сотни порций — выделенных средств хватило только на это. Сколько действительно придет людей, неизвестно.

Очередь тянется. У раздачи виден армейский «пиксель». Пистолет на боку — офицер. Один из немногих мужчин в очереди. Садится за стол, быстро ест. Остаток отдает пригревшемуся в столовой псу.

Сергей Дубоделов, сидящий за соседним столом, пытался убежать от войны, селясь в разных местах Донецка. Не удалось.

— Сначала жил на проспекте Мира. Обстреляли из аэропорта. Моему дому не досталось, но было страшно. На следующий день шел на работу, видел разрушения по улице Фрунзе. Потом товарищи спешно стали уезжать в Россию. Один друг уехал в Питер с тремя дочерьми. Сказал, не знает, как нацбаты поведут себя, оказавшись в Донецке, в отношении девочек. Я присматривал за его домом. Еще к одному моему другу в дом в 2016 году шлепнулась мина, напрочь разрушила кухню. Сейчас живу в частном секторе, присматриваю за домом, — рассказывает Сергей. — У меня отец воевал, мать была в оккупации, бабушка в эвакуации на шахтах Киргизии… Я знаю, чем может обернуться фашизм. Поэтому русскую весну я принял всей душой.

Очередь почти иссякла. Из-за стола встает Анна Воронко.

— Мне 69 лет. Чего я только не видела. Но как сейчас бьют! Стены содрогаются, — делится Воронко. — Молимся за детей, за солдат русской армии, за офицеров, за наших ополченцев. Страшно. Очень страшно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Нечаева, первый заместитель главы Администрации Куйбышевского района Донецка:

— Куйбышевский район обстреливают ежедневно. Жалко, но все, что за эти годы было маломальски восстановлено: и жилье, и соцобъекты — снова обстреляно. Больницу ремонтировали четыре раза. А пару дней назад опять «прилет», полностью разбита крыша над операционным блоком. Начиная с 2014 года мы пытаемся помогать. Организованы и материальные выплаты, и помощь «разрушенцам» в виде и стройматериалов, и наборов — продуктовых и бытовой химии. Мы работаем.

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