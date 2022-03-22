Народная милиция планомерно освобождает Родину от врага

Бойцы народной милиции, только что освободившие шахтерский поселок Степное, приветствуют земляка из соседнего подразделения. Бронемашина дончан украшена литерами Z — символами спецоперации по денацификации Украины / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

22 марта российские солдаты и офицеры уничтожили 137 военных объектов Украины. А волонтеры-медики выехали на помощь жителям отдаленных районов Луганщины.

Урожайное очищено от врага

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Российских вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное, который находится в нескольких километрах от границ Запорожской области Украины.

— Сейчас наши ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, — уточнил Игорь Конашенков.

Противник теряет технику

По словам Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них: 101 место скопления боевой техники, восемь складов артиллерийского вооружения и боеприпасов, шесть пунктов управления узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, а также один зенитно-ракетный комплекс.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ2». Группа «ночных охотников», которая состоит из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР, — рассказал Игорь Конашенков.

Дончане вышли за Славное

Подразделения Народной милиции ДНР уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады, а также подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады войск Украины, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

— За день в данном районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей повышенной проходимости, — заявил Игорь Конашенков.

Луганцы взяли Калиново

Подразделения Народной милиции ЛНР установили контроль над населенными пунктами Калиново, Попасная, Новоалександровка, Степное и Богуславское.

— Луганские бойцы продолжают планомерный разгром и уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, — сообщил глава пресс-службы Министерства обороны.

Снабжение

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Луганской народной республики, на освобожденных территориях сразу же восстанавливаются отделения милиции. Обновляется их материально-техническая база. Так, в Старобельский городской отдел внутренних дел и Беловодский районный отдел внутренних дел уже решено направить новые автомобили повышенной проходимости.

Акция «Поезд здоровья»

Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко рассказала, что в регионе разворачивается акция «Поезд здоровья». Врачи и медсестры стали выезжать к жителям населенных пунктов, лишившихся уничтоженных нацбатами больниц и аптек. Среди медиков-волонтеров немало врачей из России. Министр отметила, что лекарств для мирных жителей хватает.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Минобороны РФ на 22 марта, с начала спецоперации уничтожено 1528 танков и других боевых бронемашин, 1312 военных автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитно-ракетный комплекс и 154 установки реактивной системы залпового огня.