Российские войска поразили ракетами стратегический завод на Украине

Работа расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Вооруженных сил России во время специальной военной операции на Украине / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Армия России продолжает планомерную очистку территории Украины от националистических формирований. Одновременно обеспечивается эвакуация мирных жителей.

27 марта российское Министерство обороны проинформировало об обстреле высокоточным оружием большой дальности крупного склада горючего, расположенного в районе города Львова на западе Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горюче-смазочных материалов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях страны, а также под Киевом, — сказал руководитель пресс-службы Министерства обороны Игорь Конашенков.

Кроме того, при обстреле уничтожены цеха и частично разрушена инфраструктура Львовского радиоремонтного завода, на котором, по словам генерала, проводились ремонт и модернизация зенитно-ракетных комплексов «Тор» и С-125, а также велась сборка радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины. Занимались на предприятии и производством станций радиоэлектронной борьбы и танковых прицелов. Подобные производственные предприятия считаются у военных объектами высокой стратегической важности.

Представитель Министерства обороны добавил, что российские военные уничтожили склад ракет к комплексам С-300 и «Бук» в 30 километрах от Киева.

Из Херсонской области только за один день 26 марта силами российских войск обеспечена эвакуация 90 мирных граждан России, Украины и Молдовы. Беженцы доставлены военной автоколонной на территорию Крыма. Как рассказал Игорь Конашенков, за месяц спецоперации из Херсонской области эвакуировано около 500 граждан других государств. Большую часть составляют женщины и дети.

Российские войска ведут бои за контроль над населенным пунктом Новомихайловка. За вчерашний день были уничтожены шесть бронеавтомобилей и батарея артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона, а также свыше 30 человек личного состава противника из 54-й механизированной бригады ВСУ.

Идет наступление на опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке. На данном направлении уничтожены до 50 украинских военных 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

За сутки авиация поразила ракетами 91 военный объект на территории Украины. Российские силы противовоздушной обороны сбили в районе села Новая Басань в Черниговской области боевой вертолет ВСУ типа Ми-24. В течение этого дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Один из украинских беспилотников вторгся на территорию России над Черным морем, но был запеленгован российской станцией ПВО и сбит на подлете к побережью.

— По мере выполнения отдельными группировками поставленных задач силы и средства будут концентрироваться на главной цели — полном освобождении от националистов территории Донбасса, — заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он также сообщил, что за время операции российские войска заняли всю Херсонскую область и большую часть Запорожской. Заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Генеральный штаб не исключил, что придется прибегнуть к штурму блокированных городов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно официальной статистике Генерального штаба ВС РФ, потери противника с учетом военнослужащих Вооруженных сил Украины и боевиков нацбатов с момента начала спецоперации оцениваются приблизительно в 30 тысяч человек, из которых более 14 тысяч убитых и около 16 тысяч раненых.