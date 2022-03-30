Синагогу использовали как военный склад

Украинские националисты используют двор одной из синагог Умани как место для формирования военного конвоя. Снаряжение маскируется под свертки обычных вещей и мешки с мусором (кадр из съемки) / Кадр из видео / Первый канал

Российская армия продолжает наносить эффективные удары высокоточным оружием по военным объектам украинских вооруженных сил в рамках задачи по демилитаризации.

В ночь на 30 марта Воздушно-космические силы России нанесли ракетные удары по крупным складам горючего в районах городов Староконстантинов и Хмельницкий, чтобы лишить топлива военную технику ВСУ и нацбатов на Донбассе.

В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска. Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

Очередные цели поразили и оперативно-тактические комплексы «Искандер».

— Ракетами уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области, — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Летчики ВКС России в районе населенного пункта Тумень Ровенской области, что вблизи украинско-белорусской границы, в воздушном бою сбили фронтовой украинский бомбардировщик Су-24.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки залпового огня и множество другой техники.

Разоблачены очередные инсинуации официального Киева. Так, президент Украины обвинил Россию в якобы имевших место ударах по городу Умань Черкасской области. Город этот каждый год посещают тысячи иудеев, в том числе и граждан Израиля.

— Киевский режим в нарушение международного гуманитарного права использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях, — отметил Конашенков. — Сегодня есть полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенного в Шоссейном переулке, 1.

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия. Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков.

По словам Игоря Конашенкова, особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения Киевом дронов, способ распылять смертельно-опасные вещества. Есть доказательства планов использования биологического оружия против населения Донбасс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Басурин, официальный представитель народной милиции ДНР:

— Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты нашей республики. Рекомендую всем военнослужащим вооруженных сил Украины последовать примеру товарищей и сохранить себе жизнь. Только добровольно сложив оружие, вы сможете вернуться живыми к своим семьям.