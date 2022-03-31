Задачи первого этапа демилитаризации выполнены

Луганская область. Варваровка. Местная жительница укрывается от минометного обстрела со стороны вооруженных сил Украины в церкви Илии Пророка. Через несколько часов здание этого православного храма пострадало при пожаре, вызванном попаданием 120-миллиметровой мины / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Вооруженные силы России передислоцируются, продолжая выполнять задачи по освобождению Донбасса. А националисты ждут, что Запад непременно поможет им хотя бы оружием...

Ударные вертолеты Ка-52 разгромили точным ракетным ударом несколько точек скопления бронетехники вооруженных сил Украины.

— Экипажи армейской винтокрылой авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ, — сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны РФ генерал Игорь Конашенков.

По его словам, результаты ликвидации укрепленных позиций и точек скопления бронетехники фиксировались средствами объективного контроля — аэрофотосъемкой.

Вертолеты Ка-52 принадлежат армейской авиации, которая в ходе проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, а также занимается поддержкой огнем подразделений, которые атакуют противника на земле.

Как передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, за вчерашний день украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет залповой ракетно-артиллерийской установки БМ-21 «Град» и 12 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра. Имеются раненые.

В тот же день, как передает представительство ЛНР в СЦКК, украинские войска обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенные пункты на территории республики. Мирные жители села Варваровка, укрывавшиеся в церкви от обстрела, вынуждены были покинуть свое убежище из-за пожара.

В результате спецоперации остановлена деятельность пяти украинских биолабораторий, которые работали с возбудителями сибирской язвы, холеры и африканской чумы свиней. Об этом сообщил вчера начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

— Часть коллекции болезнетворных микроорганизмов националисты успели при отступлении вывезти в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены, — сказал генерал-лейтенант Кириллов. — Сейчас территории, где располагались эти лаборатории, контролируются российскими войсками, опасности для экологии и людей нет.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Бельгии с заявлением, что Украина остро нуждается в новых партиях оружия.

— Когда мы говорим о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии, мы говорим о том, что действительно нужно Украине и что есть у стран НАТО и ЕС, — сказал он.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил представителей стран — членов альянса, что «любая идея вмешательства в конфликт на Украине опасна».

Украинские власти продолжают насильственное удержание в портах Черного моря 68 мирных иностранных судов. Теплоходы принадлежат Китаю, Турции, Швейцарии, Греции. Каждый день с восьми утра до семи вечера российский ВМФ открывает для блокированных украинской стороной судов коридор безопасности. Однако украинская сторона продолжает ставить преграды их эвакуации.

По данным пресс-службы МЧС России, автомобильные колонны спасателей доставили в Донбасс и Украину 11 тысяч тонн гуманитарной помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации:

— Существует риск проникновения в Россию преступников и экстремистов на фоне эвакуации беженцев из Украины. В данном случае речь идет, наверное, прежде всего об уголовных и военных преступниках, о лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего фашистского плана... Такая угроза, к сожалению, есть, и мы готовимся дать «засланным казачкам» полноценный отпор.