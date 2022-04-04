Отчаяние неприятеля порождает дезинформацию

Российский военнослужащий охраняет полевой аэродром Военно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. За спиной бойца — вертолет Ка-52, одна из самых грозных боевых машин современности / Фото: РИА Новости

Российские войска ведут очистку территории Украины от националистов. А те в бессилии уже не знают, о чем еще солгать своим западным покровителям, чтобы получить их поддержку.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжает разворачиваться по намеченным планам. В боевых действиях против Вооруженных сил Украины и нацбатов отрядам Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик и поддерживающим их российским войскам неизменно сопутствует успех.

— В течение выходных дней за Новобахмутовку шли бои. Вчера силы ДНР и Российской армии полностью овладели этим населенным пунктом и освободили его от остатков украинских формирований. В ходе боев за Новобахмутовку уничтожено до роты бойцов 25-й Украинской воздушно-десантной бригады, — рассказал генерал Конашенков.

По словам главы пресс-службы Минобороны, луганская Народная милиция при поддержке Вооруженных сил России за утренние часы вчерашнего дня продвинулась на два километра и блокировала населенный пункт Новотошковское с востока и юга. В районе Лисичанска российские летчики уничтожили ракетами пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии и расположенные там же склады военного имущества.

— За ночь российская авиация точными ударами поразила 14 военных объектов, принадлежащих Вооруженным силам Украины,— рассказал генерал Конашенков. — Среди уничтоженных объектов инфраструктуры и техники противника присутствуют два пункта управления войсками, две установки «Бук-М1» у населенных пунктов Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада вооружения и три склада горючего. Обстрелу подверглись шесть опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Находившаяся в этих пунктах техника выведена из строя.

Кроме того, представитель Минобороны России сообщил об уничтожении трех украинских боевых вертолетов при обстреле аэродрома Баловное в пригороде Николаева.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов, — сообщил генерал.

Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под контроль центральную часть Мариуполя.

— В Мариуполе идет окончательная зачистка города. Наша милиция уже контролирует его центральную часть, «выкуривает» неприятеля из подвалов и погребов на окраинах. Еще осталось несколько очагов сопротивления, но, полагаю, это ненадолго, — рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, под контролем украинских националистов пока еще остаются часть промышленной зоны и порт.

Российская сторона, как и ранее, предложила открыть гуманитарный коридор, чтобы выпустить из Мариуполя еще остающихся здесь мирных жителей и граждан иностранных государств. Ответа украинской стороны в очередной раз не последовало.

Пресс-служба МО РФ подсчитала урон, нанесенный украинской боевой технике. С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 392 беспилотных летательных аппарата, 211 реактивных установок залпового огня и 1936 танков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

— Мы не только сражаемся, мы одновременно строим государственную структуру республики. Вот, учредили Государственный комитет обороны. Среди полномочий комитета — создание и ликвидация судебных органов и чрезвычайных государственных органов, руководство эвакуациями, формирование частей и подразделений вооруженных сил, распределение финансовых ресурсов, введение военной цензуры и санкций.