Российские волонтеры раздали гуманитарную помощь мирным жителям Мариуполя, где сейчас идут бои. Люди получили продукты питания, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские вооруженные силы продолжают освобождение Украины от националистов. В бессильной злобе враг пытается мстить, обстреливая дома мирных жителей Донбасса.

Авиация ВКС России и ракетные войска за ночь нанесли удары по 134 военным объектам Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, точными ударами уничтожены в том числе восемь командных пунктов и узлов связи, радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, пусковая установка комплекса «Точка-У». Ракетными ударами поражены шесть складов боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов. Подверглись обстрелу и ликвидированы 85 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Генерал-майор Конашенков отметил, что российские ПВО сбили в воздухе четыре украинских беспилотника в районе населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Кринка.

— В районе города Очакова Николаевской области российские военные обнаружили и уничтожили центр подготовки украинских сил специальных операций, — рассказал Игорь Конашенков. — Удар по месту подготовки диверсантов и провокаторов был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Также высокоточными ракетами уничтожены четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.

В районе населенного пункта Бражковка состоялось встречное танковое сражение. Бойцы 13-го полка Первой танковой армии ВС России вышли на группировку врага и в скоротечном бою уничтожили шесть танков, потеряв только одну боевую машину со своей стороны. Также сообщалось о выходе подразделений ДНР к окраинам поселка Новгородское в окрестностях города Дзержинска, который националисты переименовали в Нью-Йорк.

Представитель пресс-службы народной милиции ДНР Павел Фоменко сообщил, что украинская сторона вчера в течение суток выпустила по территории республики свыше 100 снарядов и мин. Обстрелу подверглись шесть населенных пунктов, ранения получил 21 мирный житель, в том числе один ребенок.

По словам Фоменко, в течение дня украинские вооруженные формирования открывали огонь в направлении Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая, Макеевка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Горловка. При обстреле освобожденных территорий Мариуполя получили ранения семеро мирных граждан. Поселок Красный Партизан оказался полностью отрезан от электроснабжения.

Подразделения народной милиции ДНР при поддержке российских военных продолжают зачистку Мариуполя.

— Националисты оказывают ожесточенное сопротивление, поскольку бои ведутся в условиях плотной застройки, и практически каждый дом является огневой точкой, — рассказал Павел Фоменко. — Гуманитарным коридором, предоставленным российской стороной, противник не воспользовался.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что информация о заблокированных на заводе «Азовсталь» нацбатовцах, которые удерживают в заложниках мирных граждан, не получила подтверждения.

Тем временем жители Донбасса продолжают бежать от обстрелов в Россию. Границу за сутки пересекли более 11,5 тысячи человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Фомин, заместитель министра обороны России:

— Москва намерена наращивать гуманитарную помощь населению подконтрольных России районов Украины, а также ДНР и ЛНР. В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов. Ежедневно с 8:00 до 19:00 открывается морской гуманитарный коридор, но угрозы обстрелов и высокая минная опасность, созданные ВСУ, заставляют мирные теплоходы оставаться на якорных стоянках.