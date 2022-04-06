Наши бойцы освобождают села и города от националистов

Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики ведут огонь по военным объектам украинских националистов. В отличие от солдат ВСУ, они не пользуются жилыми кварталами и мирным населением как живым щитом / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Продолжается очистка территории Украины от тирании националистов. В ответ враг не прекращает наносить удары по домам мирных жителей Донецкой и Луганской республик.

По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в воздухе над населенными пунктами Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

— Утром 6 апреля был произведен залп высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования. В результате удара уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск, — рассказал во время брифинга Игорь Конашенков. — С данных объектов ВСУ снабжали топливом свои группы войск вблизи Харькова, Николаева и в Донбассе.

Также в течение ночи оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска уничтожили 24 военных объекта. Среди них были зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и пять складов материально-технического обеспечения.

Кроме того, российские военные применили высокоточные ракеты «Оникс» для уничтожения наземных целей и объектов военной инфраструктуры украинских карателей. Запуск произвели расчетом БРК «Бастион» с побережья Черного моря.

Как сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Павел Фоменко, украинская сторона продолжает обстреливать населенные пункты Донбасса, не щадя мирных жителей.

Противник применяет 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», ствольную артиллерию и минометы. Под удар за прошедшие сутки попали 11 населенных пунктов. Ранены 56 человек, повреждены 19 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

— Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР совместно продолжают операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Продолжается освобождение городов и поселков. Под нашим контролем уже 139 населенных пунктов. Продолжаются ожесточенные бои за Марьинку, Новомихайловку и Мариуполь, — пояснил Павел Фоменко.

Согласно данным Народной милиции ЛНР, по-прежнему идет освобождение города Попасная. Уже удалось вытеснить основные силы ВСУ с окраин города. При огневой поддержке Вооруженных сил России бойцы Народной милиции ЛНР зачищают жилые кварталы от занявших в них оборону украинских националистов.

— В местном железнодорожном депо был организован укрепрайон. Здесь базировалась большая группа живой силы и бронетехники. Отсюда ВСУ вели огонь как по наступающим силам Народной милиции ЛНР, так и по районам города с мирными жителями. Оборонный рубеж удалось прорвать и вытеснить боевиков. Сейчас бои переместились вглубь города. На окраинах местные жители могут впервые за несколько месяцев выйти на улицы и эвакуироваться, — рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Согласно статистике Министерства обороны РФ, за время специальной операции на Украине российскими войсками было уничтожено более 120 самолетов, 90 вертолетов, 400 беспилотных летательных аппаратов, 220 зенитных ракетных комплексов, почти две тысячи танков и других бронированных боевых машин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине:

— С пленными украинцами обращаются в соответствии с нормами международного права. Они обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается медпомощь. Обмен 38 военнослужащих украинской стороной без объяснения причин отвергнут. Граждане Украины могли оказаться в своих домах, но остаются у нас по вине киевских властей.