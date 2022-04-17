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«Уже нашли Несси»: профессор шотландского университета рассказала, живет ли кто-то в озере Лох-Несс

Светлана Самченко

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«Уже нашли Несси»: профессор шотландского университета рассказала, живет ли кто-то в озере Лох-Несс
Фото: Pixabay

«Вечерняя Москва» любит узнавать из первых уст ответы на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает необычные подробности от первоисточников сегодняшних новостей.

Эоин О’Фаодхагейн, охотник за лох-несским чудовищем из Ирландии, уверен: Несси проснулась. Он наблюдает за озером с 1987 года, применяя фото- и видеотехнику, и, по его словам, видел загадочного монстра минимум сорок раз. В конце марта он установил на берегу озера веб-камеру, и она записала, как по воде плывут два размытых объекта. Охотник разместил ролик в соцсетях. Скептики заявили: это бревна или мусор. Но Эоин возразил. Якобы один из объектов осознанно маневрировал...

За минувшие четверть века «очевидцы» докладывали о Несси 1136 раз. Чтобы понять, что запечатлела камера ирландца, «Вечерка» связалась с профессором кафедры палеобиологии Колледжа естественных наук Абердинского университета Кирстен Эгню.

— Добрый день, миссис Эгню! Что могли видеть доморощенные и не очень исследователи в озере Лох-Несс?

— Здравствуйте. Удивительно, что кто-то еще интересуется этим. Думаю, верить в Несси сродни вере в Санта-Клауса.

— То есть это было бревно?

— Не факт. Впервые чудовище упомянуто в монастырских анналах VI века. Якобы святой Колумба, креститель в Ирландии, отпевая рыбака, услышал от поселян, что несчастного утащил на дно неведомый зверь. И якобы те не раз видели в воде «порождение нечистого», со змеиной шеей и массивным корпусом. Святой, мол, и сам стал свидетелем нападения монстра на парня, добывавшего со дна ил для удобрений. Он отогнал Несси крестом. То были темные времена: поселяне верили и в тарасконского дракона...

— Но описания схожи: у Несси — длинная шея, спина с горбиком или гребнем, толстое пузико...

— Несси в разные годы называли плезиозавром, крупной черепахой, китом. Описывали неподвижные глаза, хвост, похожий на рыбий, темно-серую шерсть или зеленовато-бурую чешую... Каждый видел, что хотел. Существование животного документально не подтверждено. Несси не раз пытались снять на пленку, потом — на цифровые носители. В 1933 году это сделал фотограф Хьюго Грей. На мой взгляд, на его фото — погибшая рыбачья лодка, а «шея» у нее — из сломанной детали парусного оснащения. Спортсмен Артур Грант рассказывал, что едва не врезался на мотоцикле в отдыхающую на берегу Несси. Он упомянул, что она похожа то ли на тюленя, то ли на динозавра...

— «Похож, как слон и еж»!

— Точно. Думаю, молодой человек все придумал. Потом о Несси рассказывали директор местного отеля, горничная, снова монах, кинооператор, врач-голландец, сотни фотографов. Сейчас это делают блогеры. Но ни на одном снимке или видео ученые не опознали «животное».

— Но были и серьезные исследования? У Несси, говорят, даже есть свой распорядок. Зимой спит, весной активизируется...

— Знаете, весной пробуждаются не только древние животные, но и фантазии людей... Самой крупной исследовательской программой руководил профессор Адриан Шайн. В 2016 году ученые спускали на дно радиоуправляемый аппарат «Мунин». И нашли Несси! Это была гигантская кукла динозавра, сделанная в конце 1960-х годов для съемок фильма о приключениях Шерлока Холмса. Реквизит оставили на дне.

— Сказки умирают, когда в них перестают верить. Даже жаль.

— Эта сказка не умрет. Все хотят чуда. Думаю, если бы нашелся у вас на Байкале предприимчивый отельер, он не отказался бы разбудить общий интерес, «поселив» в озере какого-либо «сибирского дракона». Люди бы поверили.

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