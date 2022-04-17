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Сдающимся националистам гарантирована жизнь

Светлана Самченко

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Ситуация в Донбассе
В мире
Сдающимся националистам гарантирована жизнь
Военнослужащий Народной милиции ДНР осматривает местность в промышленной зоне на окраине города Мариуполя. Эти кварталы вплотную примыкают к заводу «Азовсталь», где заблокированы украинские боевики и наемники / Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Россия предложила блокированным на «Азовстали» солдатам ВСУ и наемникам сложить оружие. Киевские власти пообещали расстрел тем, кто посмеет капитулировать.

По сообщению официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, всем, сложившим оружие, Россия гарантирует сохранение жизни и соблюдение норм содержания военнопленных по Женевской конвенции.

Еще в субботу блокированные на «Азовстали» боевики резко активировали радиопереговоры со своим киевским командованием. Согласно 367 радиоперехватам на разных языках, положение осажденных боевиков стало безвыходным: воды нет, продовольствие и боеприпасы тоже на исходе. Националисты просили Киев разрешить им сложить оружие.

— При этом представители украинских властей в категорической форме запретили капитуляцию и угрожают своим солдатам последующими расстрелами по условиям военного времени, — сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По данным на 15 часов вчерашнего дня, российские военные продолжали вести активную агитационную работу, предлагая боевикам внять голосу разума и капитулировать. По словам Игоря Конашенкова, в ночь с субботы на воскресенье наши войска нанесли мощный ракетный удар по цехам завода в районе населенного пункта Бровары Киевской области. На этом предприятии производились боеприпасы для ракетных установок и бронетехники ВСУ.

Игорь Конашенков уточнил, что во время боев за Мариуполь к российскому командованию обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поинтересовался судьбой мусульман, которых украинские националисты силой удерживали в турецкой мечети на территории Приморского района. Российские военные разблокировали мечеть. Украинские боевики потеряли 29 человек личного состава. В их числе были иностранные наемники.

— Заложников, которых националисты силой удерживали взаперти и подвергали издевательствам, уже освободили и перевезли в безопасное место. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — сообщил Игорь Конашенков.

Он добавил, что ранее, в течение субботы, российские войска нанесли удары более чем по восьми сотням военных объектов украинской армии. Целями российских ракет стали 43 пункта управления, восемь автоколонн с топливом для военной техники, а также 760 районов сосредоточения живой силы противника. Высокоточным оружием уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и ремонтные мастерские военной техники в Николаеве. Ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, два склада ракетно-артиллерийского боезапаса. На юго-востоке Полтавы разрушена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи. Средствами ПВО в 15 километрах от Изюма сбит в воздухе украинский самолет Су-25.

Сотрудники МЧС ДНР организовали доставку гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя. Им выдают горячие обеды, налажена работа медицинского пункта. Кроме того, спасатели ежедневно совершают поквартирный поиск пострадавших и нуждающихся в помощи людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава донецкой народной республики:

— Развернутая Россией специальная военная операция является для нашей республики освободительной. И она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели. Национализм — это угроза цивилизованному человечеству, допустить его дальнейшее процветание под украинским флагом просто нельзя. Поэтому сейчас вместе с российскими войсками сражается против него наша Народная милиция.

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