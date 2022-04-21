Помощь мирному населению всегда поспевает вовремя

Боец Народной милиции ЛНР отдает набор продуктов питания и средств личной гигиены жительнице Купянска Харьковской области. Этот город недавно освободили от украинских националистов / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные продолжают освобождать города и села от украинских националистов. С каждым днем все больше людей избавляются от гнета киевского режима.

По данным официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, российские военные совместно с народной милицией ЛНР взяли под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон.

— Это стратегически важный пункт на линии фронта на Донбассе, — уточнил Игорь Конашенков.

Кроме того, авиация ВКС РФ за ночь поразила 20 районов сосредоточения украинской боевой техники, а ракетные войска и артиллерия — 1001 военный объект.

— Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников, а также одну ракету «ТочкаУ», — добавил Конашенков. В Министерстве обороны России сообщили, что украинские силовики нанесли удар ракетным комплексом «Точка-У» по частной птицефабрике в городе Токмаке Запорожской области. В ведомстве это назвали преступлением, потому что националисты подвергли опасности мирных жителей.

Советник главы Луганской Народной Республики по внешнеполитическим вопросам Родион Мирошник заявил о том, что практически завершено освобождение города Рубежное от украинских националистов.

Кроме того, военные ЛНР вышли на границу Харьковской области и открыли дорогу на Харьков. Глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что это облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.

— Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, обеспечения освобожденных территорий Харькова и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения, — сказал Игорь Корнет.

Он добавил, что в настоящее время на территории республики от украинских вооруженных формирований пока не освободили только «небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск».

А в городе Изюме Харьковской области росгвардейцы обнаружили кассетный боеприпас и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Их уже уничтожили. Кроме того, Росгвардия осмотрела более 100 домовладений, Найденные снаряды и осколочные ручные гранаты тоже уничтожили.

На территории мариупольской больницы № 4 обнаружено 26 погибших гражданских. По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), они стали жертвами обстрела со стороны нацбата «Азов» (запрещен на территории РФ).

Тем временем МЧС ДНР продолжает очищать дороги, территории около линий электропередачи от взрывоопасных предметов. Уже обследовано более 11 гектаров территорий.

— Продолжается выдача гуманитарной помощи. Жители Мариуполя получили 11,5 тысячи продуктовых и гигиенических наборов, — добавили в ведомстве.

В населенных пунктах Володарское, Мангуш, Новоселовка, Виноградное, Сартана и Талаковка мирному населению выплатили пенсии и соцпособия. А Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР наладило на освобожденных территориях производство хлеба. Там уже выпекли четыре тонны продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР:

— Ракетный удар по мирному городу Шахтерску, который находится в глубоком тылу, — это многое говорит о «стандартах» командования в вооруженных силах Украины. Хочу сказать им, что поражения в боях компенсируют на беззащитном населении только трусы и террористы. Мы же, со своей стороны, в обязательном порядке сделаем все возможное, чтобы преступники понесли заслуженное наказание.