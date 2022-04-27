Украина пытается открыть второй фронт

Молдавский полицейский Иван Борщ (слева) и российский десантник Юрий Савчук стоят на объединенном посту у города Варницы. Как и 30 лет назад наши военные стояли на страже мира и не допустили кровопролития на территории Приднестровья, так они не допустят его и сейчас / Фото: Владимир Сварцевич / ТАСС

27 апреля МВД Приднестровской Молдавской Республики сообщило о новых обстрелах. Накануне в стране был объявлен красный уровень террористической уг розы.

Село Колбасна Рыбницкого района вчерашним утром подверглось обстрелу. По сообщениям приднестровского МВД, огонь велся со стороны Украины. Кроме того, с этого же направления были запущены беспилотные летающие аппараты.

— Были инциденты возле склада боеприпасов в Колбасне. Что касается того, кто за этим стоит, то, по первым предварительным данным следствия, следы ведут на Украину, — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Склад, который подвергся обстрелу, является одним из самых больших в Европе. По данным местных властей, сообщений о пострадавших пока нет. Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал «ВМ», что подобными действиями в Приднестровье украинская администрация добивается сразу нескольких целей.

— Одна из них — открытие второго фронта. Тогда российская армия будет отвлечена от боевых действий, которые сейчас проходят в Одесской области, — уверен Сергей Марков.

Ведь, по его мнению, нашим военным нужно будет направить какое-то количество сил в Приднестровье.

— Еще одна возможная цель — присвоение украинской армией приднестровских складов с боеприпасами, оставшихся там от советской армии со времен распада С СС Р, — сказал Сергей Марков. — Сейчас, после многочисленных успешных ударов по их складам, украинская армия испытывает большой дефицит в боеприпасах. Поэтому они могут рассчитывать пополнить его за счет вооружения со складов в Приднестровье.

И третьей целью, считает политолог, может быть вовлечение румынской армии в военные действия против России. А Румыния — страна НАТО.

— Украинские власти рассчитывают на то, что территория Приднестровья небольшая. Ее армия малочисленна, поэтому большого сопротивления она оказать не сможет, — отметил директор Института политических исследований.

По его мнению, наша страна не претендовала на непризнанную республику.

— А вот Украина положила глаз на эти территории, добавил Сергей Марков. — Тем более одна треть населения там — украинцы. Но надо учитывать, что еще одну треть там занимают русские. И последняя часть — молдоване.

Так что далеко не все население Приднестровья будет поддерживать украинцев и их армию. Если вообще хоть кто-то будет. Поэтому и проводятся пока только провокационные действия с целью разведать обстановку и «расшатать» ситуацию, — рассказал Сергей Марков.

Этот тезис косвенно подтверждают слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможности Киева захватить Приднестровье «по щелчку пальцев», если к ним обратится Кишинев. Кремль назвал такое заявление провокационным.

Но бюро по реинтеграции правительства Молдавии слова Алексея Арестовича не поддержало. Там сообщили, что видят только мирное решение ситуации, которая разворачивается сейчас в Приднестровье.

— Урегулирование может быть достигнуто, только исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, — ответили там.

«ВМ» будет продолжать следить за развитием событий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Минченко, директор Международного института политических экспертиз, политолог:

— Новости об обстреле Приднестровья — это не неожиданная ситуация. В администрации президента Украины Владимира Зеленского давно высказывались и прорабатывались подобные идеи. Зачем это нужно? Ну, тут намерения понятны. Все это может делаться с одной целью — совершить провокацию в отношении российского населения и наших военнослужащих.