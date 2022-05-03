Бойцы и командиры приближают победу упорством, быстрой реакцией

Российская реактивная система залпового огня «Ураган» ведет огонь на Харьковском направлении / Фото: РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших военных, которые участвуют в спецоперации по денацификации Украины.

Мастер тактики

Старший сержант Степан Колесниченко служит мотострелком. Его рота в бою за освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов столкнулась с серьезным сопротивлением. Противники оборудовали много огневых точек и использовали минометы для плотного обстрела наступающих российских войск.

Во время атаки Степан, используя укрытия на местности, сумел незаметно подобраться к позициям врага и огнем из автомата уничтожить несколько огневых точек. Продвигаясь дальше, Колесниченко попал под минометный обстрел и был ранен, однако остался в строю. Грамотно меняя позиции и используя укрытия, он продолжил методично уничтожать огневые точки врага. Благодаря действиям Степана Колесниченко его товарищи получили возможность удачно атаковать националистов. Поселок был освобожден.

Мощь артиллерии

Подполковник Иван Афанасенко, командуя подразделениями артиллерийской бригады, получил задачу поддержать действия одной из наших батальонных тактических групп. Солдатам пришлось вести бой с превосходящим по численности противником. Артиллерийское сопровождение группе было необходимо.

Афанасенко, удачно координируя действия своих подчиненных, обеспечил уничтожение артогнем вражеского пункта управления, склада боеприпасов, двух БМП и двух автомашин с крупнокалиберными пулеметами. После этого подполковник провел быстрый маневр, благодаря которому заранее вывел свои подразделения из-под ответного огня националистов. Артиллеристы обошлись без потерь, а противник был вынужден отступить.

Молниеносный удар

Старший лейтенант Азат Хамитов командует танковым взводом. Вместе со своими бойцами он участвовал в очередном наступлении наших войск. Возле одного из населенных пунктов наши танкисты вступили во встречный бой с украинскими националистами. Благодаря быстрой реакции и грамотному командованию Азата Хамитова его экипаж смог уничтожить два танка, шесть БМП. Действия Хамитова обеспечили победу наших войск. Украинские националисты были вынуждены отступить.

Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:

— Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины на территорию Российский Федерации эвакуированы уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 — дети. Прибывающим беженцами оперативно оказывается медицинская помощь.