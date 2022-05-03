Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жители освобожденных городов находят своих родственников

Александр Кудрявцев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Жители освобожденных городов находят своих родственников
Житель Донецка Павел Чуприна приехал в освобожденный от националистов Мариуполь, чтобы наконец-то встретиться со своей мамой Ириной Григорьевной Чуприной после долгой разлуки — мужчина не видел ее несколько лет / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают освобождать города и села от украинских националистов и помогать мирным жителям.

По данным официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакина Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Дмитровки и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе Изюма.

— Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран, — рассказал Игорь Конашенков.

Кроме того, по информации Министерства обороны России, боевики батальона «Азов»* (запрещен на территории РФ) и солдаты ВСУ воспользовались объявленным режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции.

— Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения Российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции, — рассказал представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.

По данным Народной милиции Луганской Народной Республики, в прифронтовой город Кировск волонтеры Общероссийского народного фронта доставили более двух тонн гуманитарного груза. Продуктовые наборы и предметы первой необходимости раздали местным жителям и тем, кто находится в распределительном центре. Сюда людей эвакуировали из населенных пунктов ЛНР, которые остаются подконтрольными солдатам ВСУ.

— Для нас очень важна эта помощь. Мы понимаем, что материальные предметы — это только половина помощи. Вторая половина — частичка души, тепла, которую нам посылают жители России. И это очень ценно, — сказала глава администрации города Кировска Виктория Сергеева.

Представители Штаба территориальной обороны ДНР сообщили, что под их контролем сейчас находятся 173 населенных пункта. Между тем националисты продолжают обстреливать города и села с мирными жителями. За минувшие сутки под обстрел попали семь населенных пунктов. Повреждены девять домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

— Всего националисты за сутки выпустили более 120 снарядов. Двое мирных жителей были ранены. Им оказали медицинскую помощь, — сообщили в Минздраве ДНР.

Ситуация с водоснабжением в ДНР остается крайне напряженной. В связи с этим власти организовали подвоз технической воды жителям Донецка, Горловки, Ясиноватой, Мариуполя.

— Ежедневно автоцистерны МЧС России и МЧС ДНР доставляют техническую воду населению. Таким образом, жители в любое время имеют возможность набрать техническую воду для хозяйственно-бытовых нужд, — заявили в МЧС ДНР.

* — запрещенная организация на территории РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуарт Басурин, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР:

— По информации, полученной от жителей города Часов Яр, нам стало известно о пытках и расстреле украинскими националистами на территории бывшего комбината огнеупорных материалов шести гражданских лиц, задержанных боевиками. Прошу очевидцев скрытно фиксировать факты преступлений. Эти материалы будут использованы в качестве доказательств для наказания боевиков Киева.

Украина ЛНР и ДНР Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте