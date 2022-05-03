Жители освобожденных городов находят своих родственников

Житель Донецка Павел Чуприна приехал в освобожденный от националистов Мариуполь, чтобы наконец-то встретиться со своей мамой Ириной Григорьевной Чуприной после долгой разлуки — мужчина не видел ее несколько лет / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают освобождать города и села от украинских националистов и помогать мирным жителям.

По данным официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакина Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Дмитровки и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе Изюма.

— Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран, — рассказал Игорь Конашенков.

Кроме того, по информации Министерства обороны России, боевики батальона «Азов»* (запрещен на территории РФ) и солдаты ВСУ воспользовались объявленным режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции.

— Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения Российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции, — рассказал представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.

По данным Народной милиции Луганской Народной Республики, в прифронтовой город Кировск волонтеры Общероссийского народного фронта доставили более двух тонн гуманитарного груза. Продуктовые наборы и предметы первой необходимости раздали местным жителям и тем, кто находится в распределительном центре. Сюда людей эвакуировали из населенных пунктов ЛНР, которые остаются подконтрольными солдатам ВСУ.

— Для нас очень важна эта помощь. Мы понимаем, что материальные предметы — это только половина помощи. Вторая половина — частичка души, тепла, которую нам посылают жители России. И это очень ценно, — сказала глава администрации города Кировска Виктория Сергеева.

Представители Штаба территориальной обороны ДНР сообщили, что под их контролем сейчас находятся 173 населенных пункта. Между тем националисты продолжают обстреливать города и села с мирными жителями. За минувшие сутки под обстрел попали семь населенных пунктов. Повреждены девять домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

— Всего националисты за сутки выпустили более 120 снарядов. Двое мирных жителей были ранены. Им оказали медицинскую помощь, — сообщили в Минздраве ДНР.

Ситуация с водоснабжением в ДНР остается крайне напряженной. В связи с этим власти организовали подвоз технической воды жителям Донецка, Горловки, Ясиноватой, Мариуполя.

— Ежедневно автоцистерны МЧС России и МЧС ДНР доставляют техническую воду населению. Таким образом, жители в любое время имеют возможность набрать техническую воду для хозяйственно-бытовых нужд, — заявили в МЧС ДНР.

* — запрещенная организация на территории РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуарт Басурин, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР:

— По информации, полученной от жителей города Часов Яр, нам стало известно о пытках и расстреле украинскими националистами на территории бывшего комбината огнеупорных материалов шести гражданских лиц, задержанных боевиками. Прошу очевидцев скрытно фиксировать факты преступлений. Эти материалы будут использованы в качестве доказательств для наказания боевиков Киева.