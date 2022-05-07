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Решить вопреки здравому смыслу: что изменит новый пакет антироссийских санкций

Динара Кафискина

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В мире
Решить вопреки здравому смыслу: что изменит новый пакет антироссийских санкций
Фото: flickr/european_parliament

В среду, 4 мая Евросоюз объявил о подготовленном шестом пакете санкций против России. В список попал в том числе полный отказ от российской нефти в течение следующих шести месяцев. Так ли страшны новые ограничения, выясняла «Вечерка».

Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти, как сырой, так и очищенной, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо этого, шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение Сбербанка и ряда других российских крупных банков от международной системы SWIFT и запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.

Все это, по словам фон дер Ляйен, «закрепит изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы». При этом 4 мая «Газпром» обнаружил виртуальный реверс газа в Польшу, которая ранее осталась без российских поставок. Стоит ли в таком случае беспокоиться о новых санкциях?

— Ни на что это давным-давно не влияет, — поделился с «МВ» политолог Армен Гаспарян. — Под гнетом всех этих санкций Россия просто устанавливает свои цены на свои энергоносители. А Европа просто будет точно так же покупать нефть через третьи страны. Условно через Венгрию.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен: наша экономика давно адаптировалась к санкциям.

— Мы достаточно успешно маневрируем и на рынке, и в своей финансовой системе. А Европа создает себе очень серьезные проблемы, потому что все рынки — и газовый, и нефтяной — замкнуты. Что делает та группа европейцев, которая стоит за антироссийскими санкциями? Она условно пытается выстроить новую Берлинскую стену между Россией и Западной Европой, переориентировав европейский рынок исключительно на США и их партнеров. Это отжимание рынка. Оно незаконное, является проявлением злонамеренности Штатов.

Повлияет ли это на рынок? По большому счету — нет, тактически — да, будет произведена перенастройка логистических цепочек. Больше ничего западные пакеты санкций для нас не делают. У нас есть проблемы, связанные с низким уровнем импортозамещения по отдельным отраслям, но по поручению президента они успешно решаются. С голоду не умрем.

Стирать будем не руками. Что касается санкций против Сбербанка, Алексей Мухин считает, что это удар Европы по себе.

— Сбербанк долгое время не находился под санкциями, потому что не работал в регионах, которые западные страны не признают российскими: на Донбассе, в Крыму. Взвесив все за и против, руководство Сбербанка решило игнорировать санкционную угрозу и выйти на эти рынки. При этом значительная часть акций банка принадлежит иностранным владельцам. И по сути санкции в отношении Сбербанка — это удар по себе.

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