Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов: День республики встретили с оружием в руках

Фото: denis-pushilin.ru

11 мая жители Донецкой Народной Республики впервые отметили свой главный государственный праздник — День республики — в статусе признанного Россией независимого государства.

Подробности о празднике в воюющей республике «Вечерней Москве» рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

— Даниил Викторович, с чем ДНР подошла к восьмой годовщине образования?

— С оружием в руках. Мы продолжаем освободительную войну, наши военные формирования при поддержке России очищают донецкую землю от фашистской нечисти. Ежедневно удается отбрасывать врага все дальше на запад. Вооруженные силы Украины готовились к войне восемь лет. Идут смертельные бои за каждый метр нашей земли. Но победа будет за нами.

— Пытались ли ВСУ и нацбаты сорвать вам праздник?

— Да им что праздник, что будни: обстрелы жилых кварталов наших городов идут постоянно. В ночь на 11 мая из реактивных установок залпового огня вновь были обстреляны Кировский, Киевский, Ворошиловский районы Донецка. Там нет наших войск, там живут мирные люди, но враг бьет по ним без жалости. Учитывая обострение обстановки, руководство ДНР приняло решение в этом году в День республики не проводить массовых мероприятий. Празднуем предельно скромно. В далеком от фронта Шахтерске открыты бюст первому главе ДНР Александру Захарченко и памятная стела «Донецкая Народная Республика». Сейчас более значимым является сбережение народа. Когда победим, мы еще отпразднуем этот день с размахом!

— По Мариуполю, по «Азовстали» нет новостей?

— Боевая работа по зачистке засевших в подвалах боевиков из нацистских батальонов продолжается. Они надежно блокированы. В лучшем для них случае — плен и суд. Такая же участь ждет всех наших врагов. Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики, выразив уверенность в том, что общими усилиями «мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу». Так и будет.

ДОСЬЕ

Даниил Безсонов после окончания академии МВД в Киеве работал юристом в Киевской области. В апреле 2014 года переехал в Донецк. Воевал в ополчении ДНР. В настоящее время — первый заместитель министра информации ДНР.