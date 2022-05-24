Нашей карте Турция рада: как россиянам оплатить услуги зарубежных отелей

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Власти России и Турции договорились расширить применение российских карт в отелях и банках страны. «Вечерняя Москва» узнала, как будет работать система.

Карты платежных систем Visa, MasterСard, JCB и American Express, выпущенные российскими банками, больше не работают за границей. Расплачиваться за рубежом наши туристы могут картами UnionPay и «Мир». До недавних пор последняя работала лишь в некоторых магазинах и ресторанах Турции, где установлены терминалы, принимающие российскую платежную систему. Но снять наличные было уже проблемой — карту принимали только три банка республики. Власти двух государств договорились, что терминалы для оплаты появятся в турецких отелях, а банки начнут работать с картой РФ. Основатель туристического агентства Анна Верас считает, что это привлечет еще больше путешественников в Турцию.

— Когда международные системы оплаты отключили от российских карт, туристы растерялись и не знали, сколько наличных брать с собой, можно ли будет во время отдыха конвертировать рубли в местную валюту, если денег будет не хватать. Все это добавляло волнения и сложностей. Теперь люди будут охотнее ехать за границу, зная, что проблем с оплатой не возникнет. Плюс, когда зарубежная страна делает все, чтобы привлечь туристов и обеспечить их комфорт, это тоже добавляет привлекательности, — рассказала Верас.

По ее словам, на стоимости отелей расширение системы российской карты никак не отразится.

— Размещение в отелях может стать дороже из-за уменьшения количества авиарейсов и нестабильного курса доллара и евро. Такое мы уже наблюдали в марте-апреле. Сейчас ситуация нормализовалась, и турецкие отельеры делают все возможное, чтобы привлечь российских туристов, — добавила Анна Верас.

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Приезжай хоть без денег

Российский союз туриндустрии сообщил, что туроператоры стали предлагать путешественникам альтернативу неработающим за рубежом банковским картам — депозит. Это сумма, которую турист вносит как предоплату за будущие услуги.

Депозит можно внести туроператору вместе с покупкой путевки. Компания конвертирует деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу Центробанка России, за что с клиента взимается комиссия 12 процентов. Если путешественник не потратит всю сумму во время отдыха, неиспользованные деньги ему вернутся. Депозитом можно пользоваться только на территории отеля — расплачиваться за рестораны, спа, стирку вещей и другие дополнительные услуги.

— Путешественник расписывается в чеках и не платит при этом, — объясняет генеральный директор туристической компании Артур Мурадян. — Услуга особенно популярна в отелях, где в стоимость включен только завтрак. Туристу, оплатившему депозит, не нужно беспокоиться о конвертации денег, чтобы оплачивать дополнительные услуги или брать с собой наличные.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что сейчас такую схему предлагают в отелях 13 стран мира, среди которых ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы, Мальдивы. Список продолжит расширяться.