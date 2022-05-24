Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Нашей карте Турция рада: как россиянам оплатить услуги зарубежных отелей

Маргарита Мартовская
В мире
Нашей карте Турция рада: как россиянам оплатить услуги зарубежных отелей
Фото: shutterstock

Власти России и Турции договорились расширить применение российских карт в отелях и банках страны. «Вечерняя Москва» узнала, как будет работать система.

Карты платежных систем Visa, MasterСard, JCB и American Express, выпущенные российскими банками, больше не работают за границей. Расплачиваться за рубежом наши туристы могут картами UnionPay и «Мир». До недавних пор последняя работала лишь в некоторых магазинах и ресторанах Турции, где установлены терминалы, принимающие российскую платежную систему. Но снять наличные было уже проблемой — карту принимали только три банка республики. Власти двух государств договорились, что терминалы для оплаты появятся в турецких отелях, а банки начнут работать с картой РФ. Основатель туристического агентства Анна Верас считает, что это привлечет еще больше путешественников в Турцию.

— Когда международные системы оплаты отключили от российских карт, туристы растерялись и не знали, сколько наличных брать с собой, можно ли будет во время отдыха конвертировать рубли в местную валюту, если денег будет не хватать. Все это добавляло волнения и сложностей. Теперь люди будут охотнее ехать за границу, зная, что проблем с оплатой не возникнет. Плюс, когда зарубежная страна делает все, чтобы привлечь туристов и обеспечить их комфорт, это тоже добавляет привлекательности, — рассказала Верас.

По ее словам, на стоимости отелей расширение системы российской карты никак не отразится.

— Размещение в отелях может стать дороже из-за уменьшения количества авиарейсов и нестабильного курса доллара и евро. Такое мы уже наблюдали в марте-апреле. Сейчас ситуация нормализовалась, и турецкие отельеры делают все возможное, чтобы привлечь российских туристов, — добавила Анна Верас.

Нашей карте Турция рада: как россиянам оплатить услуги зарубежных отелей Фото: Unsplash

Приезжай хоть без денег

Российский союз туриндустрии сообщил, что туроператоры стали предлагать путешественникам альтернативу неработающим за рубежом банковским картам — депозит. Это сумма, которую турист вносит как предоплату за будущие услуги.

Депозит можно внести туроператору вместе с покупкой путевки. Компания конвертирует деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу Центробанка России, за что с клиента взимается комиссия 12 процентов. Если путешественник не потратит всю сумму во время отдыха, неиспользованные деньги ему вернутся. Депозитом можно пользоваться только на территории отеля — расплачиваться за рестораны, спа, стирку вещей и другие дополнительные услуги.

— Путешественник расписывается в чеках и не платит при этом, — объясняет генеральный директор туристической компании Артур Мурадян. — Услуга особенно популярна в отелях, где в стоимость включен только завтрак. Туристу, оплатившему депозит, не нужно беспокоиться о конвертации денег, чтобы оплачивать дополнительные услуги или брать с собой наличные.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что сейчас такую схему предлагают в отелях 13 стран мира, среди которых ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы, Мальдивы. Список продолжит расширяться.

Турция Деньги Карта «Мир»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте