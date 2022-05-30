Военнослужащие честно выполняют свой долг

Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики охраняет здание военно-гражданской администрации города Светлодарска / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные и бойцы Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают отвоевывать территории у украинских националистов и восстанавливают освобожденные города и села.

Высокоточными ударами ракет воздушного базирования поражены несколько пунктов управления и военная техника врага.

Цели уничтожены

По сообщению официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, силами оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения военной техники вооруженных сил Украины.

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе самолет ВСУ. В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой Народной Республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, — сообщил Конашенков.

Посол России в Великобритании Андрей Келин еще раз подчеркнул, что в спецоперации на Украине не будет использовано оружие массового поражения.

— Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной в таких конфликтах не используется совсем, — заявил посол. — У нас есть строгий перечень условий применения этого оружия. В основном речь об этом идет, когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего.

Награды для героев

Государственные награды за мужество и героизм при освобождении города Красный Лиман в Луганской народной республике солдатам вручил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

— Я имею честь славить вас — лучших сынов Отечества. Родина, весь российский народ гордятся вами. С вас будет брать пример подрастающее поколение. Враг будет разбит, победа будет за нами. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга, — сказал генерал-полковник.

Переговоры прошли успешно

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сербским лидером Александром Вучичем.

— Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и дальше будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также главы государств обменялись мнениями о том, как проходит спецоперация на Украине.

А уже сегодня Владимир Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В последнем телефонном разговоре, который прошел 26 и 28 апреля, Путин и Эрдоган обсуждали усилия российской стороны по обеспечению безопасности мирных жителей на Украине и организации гуманитарных коридоров.

Ранее Эрдоган сообщил о планах пообщаться не только с Владимиром Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским, призывая его к диалогу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

— Несмотря на то что под контролем режима Зеленского пока остается областной центр — город Запорожье, люди там хотят быть с Россией. Они делают четкий выбор, отстаивая многокилометровые очереди на блокпостах, чтобы перебраться на освобожденные территории. Люди выезжают семьями, вместе с детьми, стариками, они хотят мира, они хотят русского мира в прямом смысле этого слова.