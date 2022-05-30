Северодонецк почти взят, войска двигаются на Славянск

Военнослужащий спецподразделения «Ахмат» Росгвардии около одного из жилых домов, поврежденных в результате обстрела Северодонецка. Силами подразделения Чеченской Республики уже освобожденено 85 процентов территории города, в том числе частный сектор / Фото: Александр Река / ТАСС

30 мая около одного из зданий администрации в центре Мелитополя взорвался автомобиль. Пострадали два человека — волонтеры, которые занимаются гуманитарной помощью.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это теракт УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова.

— На месте происшествия начали работать криминалисты, — сказал Рогов.

На данный момент жизням пострадавших ничего не угрожает. Установлено, что взрывное устройство заложили в уличный люк. Взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.

После этого власти Херсонской области усилили меры безопасности, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Город находится под полным контролем Российской Федерации, и жителям Херсона ничего не угрожает, — рассказал он.

Помимо этого, росгвардейцам удалось предотвратить взрыв в Харьковской области. Местный житель сообщил им, что в одном из домов лежит неразорвавшийся снаряд.

— Спецназовцы Росгвардии эвакуировали местное население и обследовали район. При детальном осмотре боеприпаса было установлено, что это неразорвавшаяся кассета от ракеты «Точка-У», транспортировка которой невозможна, — прокомментировали в Росгвардии.

В результате саперы уничтожили опасную находку на месте с соблюдением всех мер безопасности.

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

— Кроме того, в районах Малой Камышевахи, Каменки, Бражковки, Глинского Харьковской области и Чернобаевки Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

В результате сильного обстрела со стороны ВСУ пострадали 18 человек, трое из них погибли. Удары пришлись на центр города. Повреждены две школы, корпус университета.

— Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь, — отметили в Минздраве ДНР.

О положительных результатах спецоперации сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В настоящее время войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России уже освободили и установили полный контроль над 222 населенными пунктами. Сейчас защитники Донбасса продвигаются с боями в сторону Славянска.

Кроме того, силами подразделения Чеченской Республики освобождено 85 процентов территории Северодонецка.

— Обстановка в городе под контролем. Осталось нам зачистить в общей сложности где-то 15–17 процентов жилого сектора, — сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Тем временем православные медики из Москвы, Рязани и других городов России помогают пострадавшим в Мариуполе.

— Наша задача — оказать уход, а также поддержать людей, — уточнили в РПЦ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Матвийчук, военный эксперт:

— Наши военные успешно выполняют задачи по уничтожению националистических группировок. Скоро все цели будут достигнуты и мы уничтожим отряд, который остался в Киеве. Думаю, на это уйдет меньше полугода. Раньше Мариуполь казался неприступным, однако этот рубеж успешно пройден. Не успеем оглянуться, как дойдем до Днепра. А там, возможно, пройдет очередной этап переговоров.