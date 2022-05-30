Северодонецк почти взят, войска двигаются на Славянск

30 мая около одного из зданий администрации в центре Мелитополя взорвался автомобиль. Пострадали два человека — волонтеры, которые занимаются гуманитарной помощью.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это теракт УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова.
— На месте происшествия начали работать криминалисты, — сказал Рогов.
На данный момент жизням пострадавших ничего не угрожает. Установлено, что взрывное устройство заложили в уличный люк. Взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.
После этого власти Херсонской области усилили меры безопасности, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
— Город находится под полным контролем Российской Федерации, и жителям Херсона ничего не угрожает, — рассказал он.
Помимо этого, росгвардейцам удалось предотвратить взрыв в Харьковской области. Местный житель сообщил им, что в одном из домов лежит неразорвавшийся снаряд.
— Спецназовцы Росгвардии эвакуировали местное население и обследовали район. При детальном осмотре боеприпаса было установлено, что это неразорвавшаяся кассета от ракеты «Точка-У», транспортировка которой невозможна, — прокомментировали в Росгвардии.
В результате саперы уничтожили опасную находку на месте с соблюдением всех мер безопасности.
За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников.
— Кроме того, в районах Малой Камышевахи, Каменки, Бражковки, Глинского Харьковской области и Чернобаевки Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.
В результате сильного обстрела со стороны ВСУ пострадали 18 человек, трое из них погибли. Удары пришлись на центр города. Повреждены две школы, корпус университета.
— Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь, — отметили в Минздраве ДНР.
О положительных результатах спецоперации сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В настоящее время войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России уже освободили и установили полный контроль над 222 населенными пунктами. Сейчас защитники Донбасса продвигаются с боями в сторону Славянска.
Кроме того, силами подразделения Чеченской Республики освобождено 85 процентов территории Северодонецка.
— Обстановка в городе под контролем. Осталось нам зачистить в общей сложности где-то 15–17 процентов жилого сектора, — сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Тем временем православные медики из Москвы, Рязани и других городов России помогают пострадавшим в Мариуполе.
— Наша задача — оказать уход, а также поддержать людей, — уточнили в РПЦ.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анатолий Матвийчук, военный эксперт:
— Наши военные успешно выполняют задачи по уничтожению националистических группировок. Скоро все цели будут достигнуты и мы уничтожим отряд, который остался в Киеве. Думаю, на это уйдет меньше полугода. Раньше Мариуполь казался неприступным, однако этот рубеж успешно пройден. Не успеем оглянуться, как дойдем до Днепра. А там, возможно, пройдет очередной этап переговоров.