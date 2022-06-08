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Украинцы, вон из Европы: беззаботные и сытые времена для беженцев закончились

Никита Миронов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинцы, вон из Европы: беззаботные и сытые времена для беженцев закончились
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские беженцы покидают Европу и массово возвращаются на родину. Только за последнюю неделю из Польши выехали уже несколько сотен тысяч граждан Незалежной.

Причина проста: власти государств — членов Евросоюза постепенно сворачивают программы соцподдержки украинцев. Так, Польша, принявшая больше трех миллионов граждан Незалежной, сейчас отказывается от помощи им. Страна сама оказалась на пороге экономического кризиса, и беженцам с 1 июля прекращают выплаты пособий. Слишком дорого это обходится: 40 злотых на человека в сутки, это почти 600 рублей. Да и среди самих польских налогоплательщиков начала расти волна недовольства привилегированным статусом украинцев.

— Условия жизни для них сейчас лучше, чем для поляков, — пояснил польский политолог Матеуш Пискорский. — Владельцы новых дорогих машин с украинскими номерами не платят за проезд по дорогам в отличие от польских машин, за которые хозяева обязаны платить. Естественно, это вызывает непонимание.

Во многих странах власти начали проверять финансовое положение беженцев. В Германии, например, владельцев дорогих авто планируют лишить пособия. Им уже отменили льготы по страховке и бесплатную парковку. К тому же после полугода пребывания в стране им придется ставить машину на учет и платить как минимум две тысячи евро. Не желая нести расходы, украинцы стали машины продавать. Еще в Германии отменили для беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте. Местные власти пытаются сподвигнуть украинцев на поиск работы, но вариантов трудоустройства не так много. Большая часть в сфере обслуживания, а на это украинцы не соглашаются — не по статусу. В Болгарии еще круче. Там беженцев с Украины сначала заселили в... отелях у моря.

— Государство предложило доплачивать за нас всего десять левов в сутки, это 340 рублей. Конечно, никому это не выгодно, — рассказывает беженка Екатерина.

В итоге украинцев на восьми автобусах вывезли в город Елхово и поселили, как они сказали, в «дома-микроволновки»: вагончики с металлической крышей, температура в которых днем достигает плюс 50 градусов.

— Ощущение, что оказались в концлагере. Территория, где находятся домики, обнесена забором с колючей проволокой. Туалеты и душ — на улице, — делится Екатерина.

Всего из болгарских отелей и государственных баз отдыха власти расселяют более 55 тысяч украинских беженцев. Дело не только в деньгах, но и в хамском поведении украинцев. Так, в одной из гостиниц курорта Банско пьяный украинец кричал, что служит в полку «Азов»* (запрещен в РФ) и готов убивать, угрожал персоналу взорвать отель. В Софии три мигрантки напали на митингующих за нейтралитет Софии в конфликте между Москвой и Киевом.

— Украинцы едут в Европу не от тягот из-за спецоперации, а за сытой жизнью. Их идеал прост: чтобы у меня все было и мне ничего за это не было, — рассказывает политолог Дмитрий Журавлев. — Позиция такова: мы вас, европейцев, защищаем от страшных русских, поэтому вы нам должны по определению. И они свято в это верят! Стоит ли удивляться, что посол Украины Мельник хамит канцлеру Германии Шольцу, называя его «обиженной ливерной колбасой». Он искренне убежден, что Германия и Шольц лично ему что-то должны!

Как пояснил эксперт, вся эта ситуация европейцев начала раздражать.

— Им слишком памятно «арабское нашествие», когда «бедные мигранты» сначала заполнили европейские города, потом замусорили, потом отказались работать, а затем начали насиловать европейских женщин. А украинские беженцы куда наглее арабов. Ну как, они же белые люди. Они сами почти европейцы. Конечно, Европу это хамство бесит, — подытожил эксперт.

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