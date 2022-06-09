«Славься, страна!»: в каких странах школьники поют гимн и поднимают флаг перед началом уроков

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна в школах. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Теперь учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны с 1 сентября следующего учебного года. «Вечерняя Москва» узнала, в каких еще странах существует такая традиция.

США

Во многих американских школах ежедневно проводят церемонию поднятия флага страны и штата, а также произнесение ему клятвы верности. Школьники произносят слова: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех». Ученики делают это стоя лицом к флагу, без головного убора с правой рукой на сердце. Также в некоторых школах практикуют исполнение официального гимна. Однако это необязательная процедура.

Китай

Церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна проводят в китайских школах каждый понедельник перед началом занятий. Более того, в КНР школьники учат национальный гимн страны в обязательном порядке. Он включен в школьную программу для воспитания патриотизма. Также учителя произносят торжественную речь во время церемонии, чтобы настроить детей на плодотворную рабочую неделю.

В июне 2020 года власти Гонконга приняли закон, согласно которому начальным и средним школам рекомендуют исполнять национальный гимн и поднимать флаг в важные дни. Например, в дни открытых дверей, государственные праздники и выпускные.

Мексика

В Мексике существует закон, согласно которому все школы и университеты обязаны проводить церемонию поднятия флага в начале каждой недели и в начале и конце семестров. Во время нее школьники и студенты должны произносить клятву и исполнять государственный гимн.

Австралия

Церемония поднятия государственного флага в австралийских школах проводится в дни государственных праздников. Также каждая школа по своему усмотрению может поднимать флаг в начале учебного дня.

Турция

Церемония поднятия флага и исполнение гимна проходят в начале и конце каждой учебной недели. До 2013 года школьники и студенты были обязаны произносить клятву учащегося. Однако правительство приняло решение ее отменить, так как ее слова нарушали права представителей других национальностей в стране.