Боец Народной милиции Луганской Народной Республики едет на мотоцикле в Нижней Камышевахе. Там чеченское спецподразделение приступило к освобождению населенного пункта от польских наемников / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что иностранные наемники препятствуют эвакуации гражданских с завода «Азот».

По его словам, эта информация получена от мирного населения, которое оказалось заблокировано на территории предприятия.

— Это стандартная тактика украинских солдат и их западных кураторов — прикрываться мирными жителями как щитом, чтобы попытаться выторговать для себя хоть какие-нибудь условия для продолжения своей дальнейшей преступной деятельности, — сказал Иван Филипоненко.

Тем временем с боевиками нац батальона «Азов» (запрещен на территории России), которые сдались в плен и теперь доставлены в СИЗО «Лефортово» в Москве, сейчас работают российские следователи. Они собирают информацию к трибуналу.

— Должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу, первый этап которого состоится до конца лета, это уже точно, — добавил глава ДНР Денис Пушилин.

А чеченские спецподразделения приступили к освобождению Малой Камышевахи в ЛНР. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что союзным войскам противостоят различные группировки, включая польских наемников.

— Несмотря на это, наши спецподразделения успешно захватывают стратегически важные точки и планомерно продвигаются вперед, — заявил Кадыров.

Он добавил, что параллельно бойцы выводят из населенного пункта мирных жителей.

Украинская сторона вчера нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Там находились 12 человек. Пятеро из них спасены, трое ранены. Ведутся поисковые работы.

А под Мариуполем, где до начала спецоперации располагалось инженерное подразделение саперов ВСУ, сотрудники правоохранительных органов ДНР обнаружили устройство для курения наркотических веществ. А местные жители сообщили, что после освобождения города они ведрами выносили использованные шприцы из своих домов, откуда украинцы вели огонь по позициям союзных войск.

Тем временем заместитель генерального директора «Русской гуманитарной миссии» Константин Сарваниди сообщил, что организация подарила Донецкому центру охраны материнства и детства кувез — аппарат для реанимации новорожденных. А в ближайшее время в больницы ДНР передадут 1,5 тонны медикаментов.

— Этот инкубатор позволит нам создавать необходимые условия для выхаживания недоношенных и глубоко недоношенных детей. Характеристики его позволяют выхаживать детей с весом от 500 граммов, — подчеркнул заместитель генерального директора по неонатологии Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Дмитрий Бессонов.

В ДНР продолжается работа по созданию нового законодательства. По словам депутата Народного совета республики Елены Шишкиной, уголовные и административные статьи уже приведены в соответствие с российскими на 70 процентов.

— У нас отсутствует такой орган, как Следственный комитет. В связи с этим получается несколько другой уголовный процесс, но появление новой структуры требует значительных затрат. Нужно время. Создание нового органа, который будет таким же, как в РФ, уходит на второй план. Приоритет — мирная жизнь людей, — сказала Шишкина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России:

— Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует. Итог для Украины будет печален. Она окончательно потеряет независимость.