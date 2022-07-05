Российские солдаты охраняют покой мирного населения

Фото: Минобороны РФ

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские саперы полностью разминировали акваторию мариупольского порта, освобожденную от националистов.

По словам Шойгу, российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасное судоходство в Черном и Азовском морях.

— Нами создано два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, — сказал Сергей Шойгу.

Он добавил, что российские военные продолжают обеспечивать мирную жизнь на подконтрольных им территориях. Наши солдаты и офицеры оказывают всестороннюю поддержку населению. В частности, военные строители из России участвуют в восстановлении инфраструктуры ЛНР и ДНР. Шойгу подчеркнул, что приоритетами для ВС России остаются сохранение жизни и здоровья личного состава и безопасность гражданского населения.

Пока корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление, украинские солдаты нанесли массированный удар по нескольким населенным пунктам Глушковского района Курской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

— Сегодня 79-я годовщина начала Курской битвы. Видимо, украинские нацисты решили отметить эту дату массированным обстрелом Глушковского района. Удары были нанесены по мирной инфраструктуре и жилым домам, — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Сейчас в населенных пунктах работают коммунальные службы, строители и соцработники. Они отремонтируют жилье в максимально сжатые сроки.

— К сожалению, темпы восстановительных работ оставляют желать лучшего. Но сделали работу над ошибками, усилили бригады строителей, восстановление пойдет более интенсивно, — добавил Старовойт.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Зерново Брянской области. Там зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. А в Ясиноватой почти все соцобъекты повреждены из-за обстрелов со стороны ВСУ.

— На самом деле ситуация остается сложной, обстрелы не прекращаются, ночью украинская артиллерия работает, — сказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Генпрокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении участников нацистской группы «Медведи SS». Это первое дело по боевикам нацбата «Азов» (запрещен в РФ), расследование по которому завершено.

— Участники вооруженного формирования систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия. Максимальное наказание по указанным статьям — смертная казнь, — отметили в Генпрокуратуре ДНР.

А между Ростовской областью и Донбассом планируют наладить железнодорожное сообщение.

— Без этого вряд ли можно решить задачи по объемам поставок грузов, да и люди будут перемещаться, — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Мы окажем содействие всем, кто будет принимать участие в этом процессе. Это важнейший элемент развития и восстановления экономики, восстановления инфраструктуры.

Василий Голубев добавил, что планируется также возобновить автобусное сообщение между городами Ростовской области, ДНР и ЛНР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

— Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто наносят удары, которые влекут за собой разрушение инфраструктуры. Самое тяжелое для нас — когда гражданские люди получают ранения, погибают дети. Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих. Противник старается нанести как можно больше ущерба в том числе и Донецку.