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Власти Австрии планируют снизить максимальную скорость на автобанах со 130 до 100 километров в час, чтобы тратить меньше дизельного топлива и покупать меньше российской нефти.

В свою очередь глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман призвал «экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить».

А еще на этой неделе европейцев предупредили о... «тайных друзьях» президента России Владимира Путина, которые есть практически в каждом доме. Информагентство Bloomberg рассказало о новом правиле, которого советуют придерживаться жителям Европы. Им предложили как можно быстрее отказаться от старой бытовой техники. Это необходимо сделать для борьбы с Россией и русскими!

«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Он заметил, что в текущих условиях жители Европы должны задумываться об экономии электроэнергии. А это неразрывно связано с экономией природного газа: ведь большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа. Голубое топливо нужно экономить перед зимой. Старая бытовая техника потребляет слишком много энергии.

Поэтому важный шаг в борьбе с Россией — замена старой бытовой техники на новую, более экономичную. Особенно важно избавиться от старых холодильников, духовок и стиральных машин. Это поможет обрести «независимость от Москвы», уверен автор материала.

— Старая техника является не «другом Путина», потому что сейчас в Европу поставляется больше американского сжиженного газа, дорогого газа, вместо российского трубного, — отреагировал на публикацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Поэтому старая техника является, во-первых, другом американцев, а во-вторых — другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать потребление надежного, дешевого и прогнозируемого по цене российского трубного газа.

Доходит до анекдота. Ролик, который несколько лет назад снял российский блогер, дабы объяснить, как правильно «скрутить» счетчик электроэнергии, в Великобритании вдруг начал резко набирать популярность. Еще бы: тарифы на электроэнергию в ведущих экономиках Евросоюза побили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России, сообщила британская газета Financial Times. В Германии стоимость МВтч достигла 325 евро, во Франции — 366.

— В Европе сейчас, как и в Москве, жара, люди активно пользуются кондиционерами. Если аномальные температуры будут держаться июль и август, тарифы к концу лета могут вырасти до 350–400 евро за МВтч, — пояснил замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В Европе пустеют подземные газовые хранилища. После снижения поставок газа по «Северному потоку» в Германии газохранилища заполнены менее чем на 60 процентов. Чем топить дома, когда наступят холода?

— Недостаток российского газа Европа пытается восполнить углем, тоже отчасти российским, — рассказывает заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов. — Уже расконсервировали многие старые кочегарки. Такая вот «зеленая энергетика».

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков уверен: — К концу года в Европе встанет вопрос об отмене антироссийских энергетических санкций и запуске «Северного потока — 2».

Дело не только в обогреве помещений. Крупные европейские заводы — особенно химические и металлургические — могут выпускать конкурентоспособную продукцию исключительно на дешевом российском газе. Нет дешевого газа — они встанут, а рабочих уволят. На это власти не пойдут.