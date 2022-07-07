Диверсанты хотели посеять панику среди жителей Херсона

Фото: Минобороны РФ

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне. Их исполнителями должна была стать диверсионно-разведывательная группа сил спецопераций Украины.

Законспирированная группа базировалась в городе Бровары Киевской области. Результаты смертоносной акции боевики должны были докладывать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основной задачей диверсантов было создать в городе атмосферу паники и хаоса. А причиной теракта стало недовольство жителей Киева тем, что в Херсонской области сейчас восстановилась мирная жизнь. Диверсанты планировали устроить покушение на главу военно-гражданской администрации освобожденного региона Владимира Сальдо, его заместителя Кирилла Стремоусова и других сотрудников. Агентурную сеть возглавлял советник бывшего мэра Херсона, а также несколько приближенных к нему сотрудников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что необходимо добить сбежавших из Чечни на Украину террористов.

— Для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики. Эти крысы находятся в розыске. Мы давно их ищем, — сказал Кадыров. — Сегодня они всплыли, как нечистоты, на Украине. Нужен только приказ.

Тем временем российские военные нанесли ракетный удар по боевикам киевского режима после того, как они предприняли попытку установить флаг Украины на острове Змеиный.

— В результате часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области, — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Херсоне. Оно было посвящено расследованию преступлений украинских военных. Сейчас наряду с 10 уголовными делами, которые уже передали в суд, завершено расследование еще 11 уголовных дел.

— Среди новых фигурантов — командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части А10–35 ВСУ Лукьяненко, причастный к избиению в Мариуполе в марте в подъезде жилого дома мирного жителя, которого он впоследствии застрелил из автомата. С использованием снайперской винтовки он также совершил убийство женщины и мужчины, — добавили в пресс-службе СК РФ.

Также эксперты осмотрели более 2,4 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, по 313 из них исследования завершены. Согласно уже полученным заключениям, суммарная стоимость восстановительных работ составляет не менее 20,5 миллиарда рублей.

А строители ДНР ожидают прибытия из России партии пиломатериалов весом 700 тонн.

— 19 железнодорожных вагонов, более 700 тонн груза будет передано республике в виде гуманитарной помощи, — рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Владимир Дубовка.

По его словам, уже сегодня в ДНР прибыло семь вагонов с пиломатериалами. Общий вес груза — почти 200 тонн. А в ближайшее время ожидается прибытие еще 12 вагонов. Помощь от России получат Енакиево, Харцызск и Мариуполь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

— Наша задача не просто победить, не просто освободить Донбасс от неонацистского киевского режима. Нам нужно принять все исчерпывающие меры для того, чтобы это в будущем не повторилось. Мы уже можем сказать, что наша община, которая участвовала и помогала нашим братьям в Луганске, движется в сторону Донецка. Мы вместе освобождаем территорию, конечно, при поддержке Российской Федерации.