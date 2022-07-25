Россия укрепит границы: чем угрожает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (слева направо) во время заявления для прессы о вступлении скандинавских стран в НАТО / Фото: РИА Новости

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что в случае необходимости Москва будет вынуждена принять меры по защите своих территорий. По его словам, есть вероятность, что на территории Финляндии могут появиться постоянные базы НАТО, на которых будет размещено тяжелое наступательное вооружение. Правда, Кузнецов заявил, что рассчитывает на благоразумие финских властей и на то, что в Хельсинки понимают последствия таких решений.

Заявление российского посла в Финляндии было наиболее резкой оценкой возможных последствий присоединения Финляндии к НАТО. В целом российские представители склонны скорее принизить значение данного шага: мол, присоединение страны к альянсу не представляет серьезной угрозы для России. Основную обеспокоенность в Москве вызывает угроза появления на территории двух скандинавских стран ударных вооружений альянса. Финны, в свою очередь, тоже предпочитают не нагнетать страсти, отдавая хотя бы формальную дань многолетним (в том числе в годы холодной войны) добрососедским отношениям с Москвой. Хотя, что касается нынешних отношений, то за последние четыре месяца в них разрушено практически все, что только можно, включая сотрудничество в энергетической области.

Финляндия, как и Швеция, безоговорочно присоединилась к шести пакетам санкций Евросоюза. Российским судам и паромам запрещен вход в европейские порты, притом что именно морским путем доставлялась значительная доля наших туристов как в Финляндию, так и в Швецию. Пострадают прилегающие к России районы Суоми: туда за покупками многие жители северо-запада России (особенно Петербурга) ездили чуть ли не каждую неделю. На российских туристах финны зарабатывали около 6 млрд евро в год. В качестве «ответных мер» в контексте сворачивания приграничного сотрудничества некоторые российские эксперты предлагают пересмотреть статус Сайменского канала, 19,6 км которого, проходящие по российской территории, Финляндия арендует.

Из военных ответных мер российские представители пока без подробностей размышляют о возможности укрепления приграничной военной группировки и возможном размещении тактического ядерного оружия на Балтике. Возможно, поводом для грозного предупреждения посла Кузнецова стало недавнее заявление мэра города Лаппеенранта, который расположен вблизи российской границы (примерно в 25 км от нее), о готовности разместить в своем аэропорту базу НАТО. Он связал появление базы с возможностью привлечь новые инвестиции в город. Однако потом на более высоком политическом уровне мечтания мэра были дезавуированы.

Фото: flickr/nato

Финляндия и Швеция решили стать членами альянса после начала боевых действий на Украине. В мае обе страны подали заявки на присоединение к НАТО, но их заблокировала Турция из-за того, что эти страны поддерживали Рабочую партию Курдистана и другие курдские организации. В итоге сторонам удалось договориться: Турция пока сняла свои возражения, но, скорее всего, последней ратифицирует вступление скандинавов в НАТО, убедившись в том, что шведы и финны выполняют данные Анкаре обещания. Решение должны ратифицировать парламенты всех стран-членов. На сегодня его одобрили уже 15 из 30 государств, входящих в организацию. США надеются провести ратификацию через сенат до летних каникул.

Для обеих стран присоединение к НАТО станет концом политики нейтралитета. Финляндия ее придерживалась после Второй мировой войны. Для Швеции история нейтралитета длилась так и вообще более 200 лет. В то же время де-факто обе страны уже являлись близкими союзницами НАТО, хотя и без членства. Сближение с блоком началось после 2014 года, после переворота на Украине и присоединения Крыма к России. Начались совместные маневры, участие в военных операциях. Например, финские военные принимали участие в операциях НАТО на Балканах, в Афганистане и Ираке. С 2014 года страна стала участницей программы совместной с НАТО отработки механизмов военного взаимодействия (Partnership Intero perability Initiative). Другими участниками этой же программы являются Австралия, Грузия, Иордания, Швеция и Украина.

И Финляндия, и Швеция вообще уже имеют с дюжину каждая общих с НАТО программ взаимодействия и подготовки, а также по отражению общих угроз (например, в киберпространстве). Если говорить только о «географических последствиях», то сейчас общая сухопутная граница России с НАТО составляет 1233 км. После вступления Финляндии, длина общей границы с которой у нас 1340 км, протяженность границ России с НАТО более чем удвоится. До Петербурга от Финляндии вообще 148 км. Можно прикинуть подлетное время. Со Швецией мы граничим только по Балтийскому морю (несколько сотен км).

Два «новобранца», конечно, добавят военной мощи альянсу. Вооруженные силы обеих стран считаются «крепкими середняками». Согласно рейтингу Global Firepower, финские вооруженные силы в текущем году расположились на 58-м месте среди 142 армий мира. Швеция по аналогичному показателю занимает 25-е место.

Силы самообороны Финляндии составляют 21,5 тысячи военных под ружьем, в военное время может быть мобилизовано до 280 тысяч за 30 дней. Общее число резервистов — около 900 тысяч при населении примерно 5,5 млн человек (в Швеции около 10 млн). Военный бюджет Финляндии уже сейчас составляет более 5 млрд евро, это почти 2 процента ВВП страны, по этому показателю Хельсинки уже выполняет натовский норматив. Военнослужащие северного соседа считаются одними из самых мотивированных в мире — три четверти мужчин полагают необходимым пройти (и уже прошли или проходят) военную службу, хотя в стране смешанная система военного набора — по призыву и по контракту (срок службы 6–12 месяцев). Швеция имеет аналогичную систему, вернув призыв в 2017 году, но оставив и контрактную систему.

Военная подготовка у финнов исторически всегда проводилась с акцентом на отражение именно «русского вторжения» и вообще на подготовку к большой войне, а не к мелким контртеррористическим операциям, как практиковалось в последние десятилетия во многих западных странах. Финляндия практикует трехнедельные курсы переподготовки (типа сборов), посвященные самым широким вопросам национальной безопасности. Финские вооруженные силы традиционно имеют сильные и хорошо оснащенные артиллерию (более 900 единиц против 268 у Швеции), бронетанковую технику (около 200 танков и более 1800 бронемашин против 120 танков и 2,7 тысячи бронемашин в Швеции) и авиацию (208 боевых самолетов, в том числе многоцелевые истребители F-35 против 240 у шведов). Кроме того, на Западе отмечают очень высокое качество финской военной разведки: все-таки многолетнее соседство с Россией и СССР даром не прошло.

Фото: flickr/nato

Шведская армия насчитывает 24 тысячи человек под ружьем плюс еще почти 32 тысячи резервистов. На самом деле мобилизационный потенциал явно выше, он засекречен. Военный бюджет до самого последнего времени сильно отставал от натовских 2 процента ВВП. Шведы традиционно сильны флотом, имея на вооружении более 200 военных кораблей (против 64 у финнов). Эта флотилия может усилить натовскую морскую группировку на Балтике. Кроме того, шведы натренированы на «охоту на подводные лодки».

Еще важнее то, что Швеция обладает развитым и самостоятельным военно-промышленным комплексом. Она производитель одного из всего трех имеющихся в Европе типов истребителя поколения 4+ («Грифен»). Шведские концерны SAAB, Bofors, Ericsson выступают разработчиками и производителями самых разных видов вооружений. Небольшая страна крепко держит высокие места на рынке экспортеров оружия в мире. Швеция сама производит и выпускает подводные лодки с безвоздушными двигателями, ракеты широкого диапазона действия, корветы по технологии «Стелс». Наконец, в шведских прибрежных скалах еще в пору холодной войны были построены глубинные убежища для флота и подлодок, которые теперь окажутся в распоряжении военно-морских сил НАТО. Военные моряки Швеции и Финляндии имеют опыт боевой подготовки в условиях Арктики, что немаловажно в случае «битвы за Арктику» и ее природные ресурсы в будущем.

Разумеется, вступление этих двух балтийских стран в альянс вынудит нашу страну значительно укрепить российско-финскую границу и акваторию Финского залива. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пока лишь частично рассказал о том, какие ответные меры примет Россия: до конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Их создание будет синхронизировано с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. Шойгу также отметил, что контрольные проверки показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25 процентов. При этом интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42 процента, налет авиации округа с начала года вырос на 4 процента.

В то же время, с военной точки зрения, прибыток в натовской силе после вступления еще двух небольших стран будет не критичным. Хотя чисто арифметически две новые армии, конечно, составят заметную прибавку к тем 40 тысячам военных, которые в настоящий момент находятся под прямым командованием НАТО на восточном фланге альянса (в 10 раз больше, чем в конце 2021 года). В ближайшем будущем восточноевропейскую группировку НАТО на недавнем Мадридском саммите было решено довести до 300 тысяч человек.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Леонков, военный эксперт:

— Процесс движения Финляндии и Швеции в НАТО начался не в этом году. Он стал логичным продолжением расширения НАТО на восток. Действуя методично, правительства стран, которые не собирались вступать в НАТО, были заменены на те, которые видели свою безопасность не в гарантии нейтрального статуса, а только в членстве в блоке. Поскольку вступление Швеции и Финляндии изменит баланс сил на границах России, то нашей стране придется уравновешивать этот баланс.

Скорее всего, это будет сделано за счет тактического ядерного оружия. На границах с Финляндией появятся новые военные базы Вооруженных сил России. Поскольку новая стратегия НАТО подразумевает, что Россия — это главный враг, то, соответственно, все страны — члены альянса будут действовать исходя из этого тезиса. Разумеется, Россия не может это игнорировать и будет давать адекватный ответ на новые вызовы. Есть одна сила, которая реально может отменить вступление скандинавских стран в НАТО, — это народ Финляндии и Швеции. Если люди будут решительно против, то правительства не смогут так открыто игнорировать их мнение.

Игорь Коротченко, директор Центра анализа мировой торговли оружием:

— Россия и Финляндия имеют достаточно протяженную общую границу. Если в Хельсинки решат вступить в НАТО, то это создаст проблему по прикрытию нового направления угроз. Вероятно, понадобится внести изменения в военную доктрину касательно применения тактического ядерного оружия, поскольку если на территории новых членов НАТО будут размещены вооружения, угрожающие безопасности России, то они автоматически станут целями для российских «Искандеров» и «Калибров».

Вероятно, Балтийский флот будет усилен ракетами с ядерной боевой частью, чтобы уравнять паритет сил. Не секрет, что страны НАТО имеют численное преимущество в силах, поэтому, чтобы уравновесить их боевой потенциал, придется отвечать с помощью тактического ядерного оружия. Соответственно, должны быть очень четко обозначены «красные линии», за которые не стоит переходить прежде всего США, т.к. страны НАТО — только продолжение их военной мощи.

Сегодня говорят, что присоединение скандинавских стран к НАТО спровоцировала специальная военная операция на Украине. Скорее, что она использовалась для давления на Хельсинки и Стокгольм, которых принудили выполнить требования Турции по отказу от поддержки курдских повстанцев. Таковы контуры новой реальности, в которой мы будем жить.

Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды»:

— Швецию давно подталкивали к вступлению в НАТО. Несколько лет назад шведские СМИ устроили настоящую истерику по поводу того, что в их территориальных водах обнаружены якобы неизвестные подводные объекты, которые, опять же по мнению СМИ, являются не чем иным, как русскими подводными лодками. На протяжении многих лет создавались информационные поводы, которые должны были посеять панику и заставить поверить, что Россия — главный враг Швеции. Мы видим, что ни в этой стране, ни в соседней Финляндии правительства не поинтересовались мнением населения.

Конечно, игнорировать эту угрозу нельзя. Тем более что Швеция обладает достаточно современным военно-промышленным комплексом, но сами по себе армии этих стран не представляют угрозу для России. Главная угроза — это размещение на их территории американских контингентов и системы ПРО или ядерного оружия. Эта ситуация пахнет порохом. Но прежде всего для самих финнов и шведов политика нейтралитета была лучшим выходом.

Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»:

— Вступление Швеции и Финляндии в НАТО прежде всего поставит Вооруженные силы России перед необходимостью увеличения численности. Полагаю, что процентов на двадцать они должны быть увеличены. В районе границы с Финляндией Россия располагает силами из одного армейского корпуса и объединенного стратегического командования «Север». Вероятно, именно их придется увеличить в первую очередь. Должна быть определена численность офицеров, призывников и контрактников.

Вообще, подталкивание нейтральных стран к вступлению в военно-политический блок стало итогом нового видения стратегии в Арктическом регионе. Раньше США не наращивали свое военное присутствие около Северного полюса, а когда поняли, что на этом направлении у них провал, то теперь стремятся наверстать упущенное. Провал был связан с активным возвращением России в арктические широты.

КСТАТИ

Трехстороннее соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу вступления двух первых стран в НАТО одобряют чуть меньше половины (49 процентов) финнов. Особенно недовольны представительницы прекрасного пола: решение поддерживают 59 процентов финских мужчин и лишь 39 процентов женщин.